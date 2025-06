Opera GX (PC) Test

Im digitalen Zeitalter ist der Webbrowser längst mehr als nur ein Werkzeug zum Surfen, denn er ist Schaltzentrale, Entertainment-Hub und Kommunikationsplattform in einem. Für Gamer, Streamer und Creator stellt sich jedoch häufig die Frage, ob klassische Browser wie Chrome, Firefox oder Edge wirklich alle Anforderungen erfüllen, die ein modernes, auf Gaming ausgelegtes Setup mit sich bringt. Genau hier setzt der Opera GX Browser an. Dieser Browser versteht sich als der weltweit erste Gaming-Browser und verspricht, mit einzigartigen Features und umfassender Personalisierbarkeit gezielt auf die Bedürfnisse von Gamern einzugehen.

Doch was kann Opera GX wirklich? Wie schlägt er sich im Alltag und im Gaming-Einsatz? Und welche Funktionen machen ihn tatsächlich einzigartig? In diesem Review werfen wir einen genauen Blick auf den Opera GX Browser, seine Features, Performance und Zielgruppe.

Opera GX – Von Gamer für Gamer

Der Opera Browser dürfte einigen ein Begriff sein, denn diesen gibt es sogar länger als unsere Seite. Dennoch ist der altbekannte Google Chrome Browser bei weitem vorne. Das soll jedoch der Opera GX ändern. Der ist zwar seit ein paar Jahren auf dem Markt, doch kriegt dieser ständig interessante Updates, die das Leben der Gamer vereinfachen sollen.

Während Chrome, Firefox oder Edge vor allem auf allgemeine Nutzerfreundlichkeit und Kompatibilität setzen, stellt Opera GX die Bedürfnisse von Gamern in den Mittelpunkt. Dazu zählen nicht nur optische Anpassungen, sondern vor allem technische Features und Kontrollmöglichkeiten, die speziell auf Gaming-Setups zugeschnitten sind.

Bereits beim ersten Start fällt das auffällige, futuristische Design von Opera GX ins Auge. Das Interface ist stark an Gaming-Ästhetik angelehnt und beinhaltet dunkle Farbtöne, Neonakzente, animierte Hintergründe und zahlreiche Anpassungsoptionen. Das soll für einen individuellen Look sorgen. Über die integrierte Mods könnt ihr das Erscheinungsbild, Sounds und sogar Animationen nach eigenen Wünschen gestalten. Wir fanden es kurzgesagt … mehr als zu viel, aber es gibt bestimmt durchaus Leute, die alles anpassen möchten.

Mit den sogenannten GX Mods lassen sich beispielsweise Soundeffekte beim Öffnen von Tabs oder beim Scrollen aktivieren. Wer möchte, kann seinen Browser so weitgehend personalisieren und ihn zu einem echten Teil des eigenen Gaming-Setups machen.

Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale ist die GX Control-Funktion. Sie erlaubt es, die vom Browser verwendeten Systemressourcen gezielt zu begrenzen. Nutzer können CPU- und RAM-Limits festlegen, um sicherzustellen, dass beim parallelen Gaming keine wertvolle Leistung verloren geht. Das ist besonders praktisch, wenn während einer Gaming-Session nebenbei Streams, Chats oder Guides im Browser laufen sollen.

Zusätzlich gibt es einen Netzwerkbegrenzer, mit dem sich die maximale Bandbreite für den Browser festlegen lässt. So bleibt genug Internetgeschwindigkeit für Online-Games oder Streams übrig, ohne dass der Browser zur Bremse wird.

Das ist zumindest rein theoretisch der Fall. Im Vergleich zum Chrome-Browser ist das eigentlich kein großer Unterschied bei einer halbwegs vernünftigen Internetleitung und 32 GB RAM Arbeitsspeicher.

Opera GX – Galerie

Opera GX – Gamer und Multitasking

Opera GX punktet zwar mit einer Vielzahl an Funktionen, die das Multitasking erleichtern und für mehr Übersicht sorgen sollen, dennoch ist es wie vorher gesagt für uns sehr überladen. Zu den genannten neuesten Features zählen:

Split-Screen-Modus : Zwei Webseiten lassen sich nebeneinander anzeigen.

: Zwei Webseiten lassen sich nebeneinander anzeigen. Tab Traces : Eine erweiterte Verlauf-Funktion, die die letzten fünf Schritte im Browserverlauf nachvollziehbar macht und das schnelle Wiederfinden kürzlich besuchter Seiten ermöglicht.

: Eine erweiterte Verlauf-Funktion, die die letzten fünf Schritte im Browserverlauf nachvollziehbar macht und das schnelle Wiederfinden kürzlich besuchter Seiten ermöglicht. Tab Islands : Thematisch zusammengehörige Tabs lassen sich in Gruppen bündeln, die ein- und ausklappbar sind. Das sorgt für Ordnung und Übersicht, gerade bei vielen geöffneten Tabs.

: Thematisch zusammengehörige Tabs lassen sich in Gruppen bündeln, die ein- und ausklappbar sind. Das sorgt für Ordnung und Übersicht, gerade bei vielen geöffneten Tabs. Tab Emojis: Tabs können mit Emojis versehen werden, was die visuelle Orientierung erleichtert und für einen spielerischen Touch sorgt.

Diese Funktionen sind jedoch für die meisten mehr schlecht als recht, da alles erstmal gefunden, verstanden und umgesetzt werden muss.

Allgemein bietet Opera GX eine breite Palette an integrierten Diensten, die den Alltag von Gamern erleichtern kann. Direkt in der Seitenleiste finden sich Messenger wie Discord, WhatsApp, Telegram, aber auch Twitch, Instagram, TikTok, X (ehemals Twitter) und seit Kurzem auch Bluesky. So bleibt ihr immer mit eurer Community verbunden, ohne zwischen Tabs oder Anwendungen wechseln zu müssen. Was doch wirklich praktisch ist.

Ein weiteres Highlight ist das Video Pop-out: Videos von YouTube, Twitch oder anderen Plattformen können in einem kleinen, frei verschiebbaren Fenster angezeigt werden. So bleibt das Gameplay im Vordergrund, während der Stream oder das Tutorial im Blickfeld bleibt.

Abgesehen davon bietet der Gaming-Browser auch Sicherheitsfeatures, wie einen integrierten Werbeblocker oder einen kostenlosen VPN. Letzteres ist jedoch ein Proxy und funktioniert nicht wie ein typisches VPN wie das altbekannte NordVPN. Daher ist das Feature nicht ganz zu gebrauchen. Dennoch bietet der Browser schlichtweg, die Synchronisation von Lesezeichen, Passwörtern und Einstellungen zwischen verschiedenen Geräten und Smartphones an, was für Gamer interessant sein könnte, die diese Personalisierung auch auf anderen Geräten wollen.

Opera GX – Ist es etwas für jeden?

Allgemein sieht Opera GX aus wie ein Browser nach einer Pille LSD. Es ist alles unglaublich bunt, überladen und gewisse Dinge lassen sich nicht abändern, wie z. B. deren Werbung. Klar, gibt es auch Vorzüge für Gamer und Möglichkeiten sich seinen Browser schön zu gestalten oder sogar Spiele darin zu spielen, doch der eigentliche Sinn eines Internet Browser ist es nicht.

Wer regelmäßig zwischen Gaming, Streaming und Chats wechselt, profitiert von der zentralen Steuerung im Browser. Jedoch gibt es sehr viel in diesem Browser, was unnötig, nervig oder einfach fragwürdig ist. Wir bleiben daher lieber bei unserem klassischen Google Chrome Browser bzw. sind sogar fast dabei zu Mozilla Firefox zu wechseln, da uns da auch immer öfter Limitierungen stören.

Opera GX – BREAK FREE WITH OPERA GX

Opera GX – Häufig gestellt Fragen (FAQ)