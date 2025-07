Fantasy Life i Die Zeitdiebin (PC) Test

Fantasy Life i Die Zeitdiebin ist ein Spiel, das die Grenzen zwischen Rollenspiel, Lebenssimulation und Abenteuer geschickt miteinander verbindet. Ursprünglich als Teil der Fantasy Life-Reihe bekannt, erweitert dieser Titel das Universum um eine fesselnde Geschichte, die den Spieler auf eine Reise durch Zeit und Raum mitnimmt. Mit seinem charmanten Artstyle, einer offenen Welt und vielseitigen Gameplay-Elementen richtet sich das Spiel sowohl an Fans klassischer Rollenspiele als auch an Spieler, die gerne in eine lebendige, dynamische Spielwelt eintauchen. Doch wie schlägt sich Fantasy Life i Die Zeitdiebin im Detail? Welche Stärken und Schwächen bringt das Spiel mit? Und wie fühlt sich das Gameplay auf dem PC an? Im folgenden Review gehen wir ausführlich auf diese Fragen ein.

Fantasy Life i Die Zeitdiebin – Viel zu entdecken

Fantasy Life i Die Zeitdiebin entführt euch in eine farbenfrohe Fantasy-Welt, die voller Magie, Mythen und Geheimnissen ist. Die zentrale Handlung spielt auf einer bisher unentdeckten Insel ab, auf der euch zahlreiche Abenteuer erwarten. Die Geschichte ist dabei ganz in Ordnung, mit zahlreichen Zwischensequenzen und Dialogen, die den Charakteren Humor und Charme verleihen. Dennoch wird schnell klar, dass die Story, auch wenn sie sehr lang ist, nicht der Hauptfokus des Spiels ist.

Sobald ihr nämlich die Welt selbst erkundet, merkt ihr, wo der Fokus eigentlich liegt. Unterschiedliche Regionen, von idyllischen Dörfern bis hin zu mystischen Wäldern und düsteren Verliesen, laden zum Erkunden ein. Neben der Hauptstory gibt es zahlreiche Nebenquests und Aktivitäten, die das Spielerlebnis bereichern und für die wirkliche Abwechslung sorgen.

Das Gameplay von Fantasy Life i ist nämlich vielseitiger, als es im ersten Moment erscheint und kombiniert Elemente aus verschiedenen Genres. Im Kern handelt es sich um ein Rollenspiel mit einer starken Lebenssimulation-Komponente, doch viele dürfte es an Spiele wie einen Mix aus RPG und Animal Crossing erinnern. Ihr könnt im Laufe des Spiels zwischen verschiedenen Lebenswegen wählen, die jeweils eigene Fähigkeiten und Aufgaben mit sich bringen. Ob als Krieger, Magier, Handwerker oder Farmer, jeder der insgesamt 14 Lebenswege bietet eine andere Spielweise und eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten, die Welt zu beeinflussen.

Das Schöne an diesen verschiedenen „Leben“ ist, dass ihr diese ab einem gewissen Zeitpunkt jederzeit ändern könnt. Ihr habt keine Lust mehr auf Magier? Dann seid ihr jetzt Krieger! Entsprechend gibt es alleine in diesem Bereich des Spiels extrem viel zum Ausprobieren.

Wenn wir schon bei Kämpfer-Klassen sind, können wir auch direkt über das Kampfsystem reden. Das ist in dem Fall relativ simpel gehalten. Ihr greift mit euren jeweiligen Waffen an und könnt je nach Klasse unterschiedliche Fähigkeiten nutzen. On top könnt ihr noch ausweichen. Entsprechend ist dieser Teil des Spiels, wie auch bei Stardew Valley relativ simpel gehalten, macht dennoch trotzdem Spaß.

Fantasy Life i Die Zeitdiebin – Das Leben in einer entspannten Welt

Neben dem Kampf liegt ein großer Fokus auf dem Ausbau und der Pflege des eigenen Lebensstils. Ihr könnt Ressourcen sammeln, Gegenstände herstellen, Handel treiben und euer Zuhause individuell gestalten. Diese Lebenssimulationselemente sorgen dafür, dass das Spiel auch abseits der Hauptstory viel zu bieten hat und motiviert zum langfristigen Spielen.

Die Grafik von Fantasy Life besticht dabei durch seinen charmanten, handgezeichneten Stil. Die Charaktere sind liebevoll gestaltet und die Umgebungen strotzen vor Details. Die Farbpalette ist lebendig und unterstützt die märchenhafte Atmosphäre des Spiels. Auch auf dem PC wirkt das Spiel dadurch frisch und einladend. Es war quasi ein Animal Crossing mit viel mehr Möglichkeiten, was sich zahlreiche Spieler bereits seit Ewigkeiten wünschen.

Das Sounddesign ergänzt die visuelle Gestaltung perfekt. Die Musik ist stimmungsvoll und passt sich den verschiedenen Umgebungen und Situationen an. Soundeffekte sind präzise und tragen zur Immersion bei. Eine großartige Synchronisation gibt es in dem Fall nicht, aber das ist prinzipiell auch nicht nötig.

Wichtig ist natürlich auch, wie sich das Spiel auf dem PC zocken lässt. Die Steuerung auf dem PC ist intuitiv und gut umgesetzt. Das Interface ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen und Menüs. Mit einer entsprechenden Festplatte sind auch die Ladezeiten kurz, was den Spielfluss nicht unterbricht. Wir haben das Spiel tatsächlich auch mal auf der Switch 1 angespielt und obwohl da der Unterschied nicht riesig war, waren die Ladezeiten doch auf Dauer spürbar.

Dennoch lohnt sich das Spiel für PC, als auch für die Konsole. Einzig was uns etwas frustriert hat, ist der Multiplayer. Der macht zwar prinzipiell mit Freunden Spaß und beinhaltet Cross-Multiplayer über Abonnement und ist da auch nicht ganz ausgereift. Besonders stört es uns, dass wir keine Story mit Freunden spielen können, als auch dass die Spieldauer auf eine Stunde begrenzt ist und wieder neu verbunden werden muss. Allgemein ist die Idee also gut, aber an der Umsetzung muss hier viel gemacht werden.

Im Vergleich zu anderen Rollenspielen und Lebenssimulationen sticht Fantasy Life i Die Zeitdiebin durch die gelungene Kombination beider Genres hervor. Während viele Spiele sich auf eine der beiden Komponenten konzentrieren, schafft es dieser Titel, beide harmonisch zu verbinden. Das erinnert an Klassiker wie Stardew Valley oder The Legend of Zelda, bringt aber durch die Zeitreise-Thematik und die ganzen Leben eine eigene Note mit.

