NVIDIA Geforce NOW (PC) Test

In einer Zeit, in der die Preise für PC-Komponenten für viele Enthusiasten unerschwinglich sind, kommt NVIDIA Geforce NOW ins Spiel. Hochleistungs-GPUs wie die NVIDIA RTX 5090 kosten mittlerweile 3000 € und selbst Mittelklasse-Modelle bewegen sich oft im Bereich von 1000 € aufwärts. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass viele Gamer nach Alternativen suchen, um die neuesten Spiele in hoher Qualität genießen zu können, ohne ihr Budget zu sprengen. Hier kommt NVIDIA GeForce NOW genau richtig – ein Cloud-Gaming-Service, der verspricht, leistungsstarkes Gaming auf nahezu jedem Gerät zu ermöglichen. In diesem Review werfen wir einen detaillierten Blick auf den Service und beurteilen seine Vor- und Nachteile.

NVIDIA Geforce NOW – Die steigenden Kosten für PC-Hardware

Die Preise für PC-Hardware steigen aus verschiedenen Gründen. Neben dem technologischen Fortschritt spielen auch externe Faktoren wie Knappheit und erhöhte Nachfrage eine Rolle. Entsprechend ist der Markt für GPUs besonders betroffen. Die Einführung neuer Modelle wie der RTX 5090 hat die Preise nicht gesenkt, sondern durch die Decke gehen lassen. Oftmals wurden die neuesten Grafikkarten binnen Sekunden aufgekauft und kurz darauf deutlich teurer auf Ebay hochgeladen, was zu großen Frust bei vielen potenziellen Käufern gesorgt hat.

Hinzu kommen zusätzliche Kosten durch Importzölle und eine allgemeine Verknappung von Rohstoffen. Für viele Gamer ist es daher nicht mehr praktikabel, regelmäßig in neue Hardware zu investieren. Hier bietet NVIDIA GeForce NOW eine interessante Lösung. Statt teure Hardware zu kaufen, könnt ihr eure Lieblingsspiele direkt aus der Cloud streamen.

Was ist NVIDIA GeForce NOW?

NVIDIA GeForce NOW ist ein Cloud-Gaming-Service, der es Nutzern ermöglicht, Spiele auf leistungsstarken Remote-Servern zu spielen. Diese Server sind mit High-End-GPUs ausgestattet, darunter RTX 4080-Systeme. Das wirklich coole daran ist, dass der Service eine Vielzahl von Geräten von Laptops, Desktops bis hin zu Smartphones und Tablets unterstützt. Somit könnt ihr einfach eure bereits vorhandene Hardware nehmen und die neuesten Spiele darauf zocken. Es ist nicht mal notwendig, spezielle Versionen zu kaufen.

Mitgliedschaftsmodelle

GeForce NOW bietet drei verschiedene Mitgliedschaftsmodelle:

Kostenlos : Zugang zu einem Basis-Rig mit einer Spielzeitbegrenzung von einer Stunde pro Sitzung inklusiver hoher Wartezeit und Werbung

: Zugang zu einem Basis-Rig mit einer Spielzeitbegrenzung von einer Stunde pro Sitzung inklusiver hoher Wartezeit und Werbung Performance-Tarif (10,99 €/Monat): Zugriff auf Premium-Hardware mit RTX-Technologie, 1440p-Auflösung bei bis zu 60 FPS und längeren Sitzungen (bis zu sechs Stunden)

(10,99 €/Monat): Zugriff auf Premium-Hardware mit RTX-Technologie, 1440p-Auflösung bei bis zu 60 FPS und längeren Sitzungen (bis zu sechs Stunden) Ultimate-Tarif (21,99 €/Monat): Nutzung eines RTX 4080-Rigs mit 4K-Auflösung und bis zu 240 FPS

Wie sich schnell erkennen lässt, bieten die Premium-Pläne deutliche Vorteile gegenüber der kostenlosen Option, darunter verbesserte Grafikqualität und längere Spielzeiten. Insgesamt haben die Premium-Pakete 100 Stunden inklusive, was für viele Spieler komplett ausreichen dürfte pro Monat.

NVIDIA Geforce NOW – Galerie

NVIDIA Geforce NOW – Leistung die begeistert

Die Leistung von GeForce NOW ist durchaus beeindruckend. Mit Unterstützung von Raytracing und Technologien wie NVIDIA Reflex bietet der Service eine flüssige Spielerfahrung mit minimaler Latenz. Die Bildqualität erreicht bis zu 4K bei 60 FPS oder alternativ 1440p bei 240 FPS, was ideal für kompetitives Gaming ist.

Allerdings hängt die Qualität stark von der Internetverbindung ab. Diese sollte fürs Spielen durchaus stabil sein, da es sonst zur Artefaktbildung kommt. Nachdem bei uns alles geladen hat, lief bei uns im Browser jedes Spiel ohne Probleme. Einzig hier und da wurde die Grafik etwas heruntergeschraubt, als unsere Internetverbindung sowieso den Bach herunterging. Das heißt aber nicht, dass das Netzwerk auf der anderen Seite nicht auch mal Probleme haben könnte.

Bis zu diesem Punkt waren wir bereits begeistert, wie schnell es losging vom Anmelden, bis zum Loszocken, ohne zu patchen. Monster Hunter Wilds lief auch direkt mit unserem Account dank der Steam Cloud Synchronisation weiter. Doch wir wollten mehr und haben das Ganze auch unterwegs ausprobiert. Sei es im WLAN am Flughafen oder per 4G im Zug, der eine Stunde nicht weiterfahren wollte. Wir haben seelenruhig unseren Turtle Beach Atom Controller per Bluetooth verbunden und einfach gezockt. Solange es kein kompetitiver Titel ist, geht das unterwegs zumindest voll in Ordnung.

Ein weiterer Pluspunkt ist die breite Auswahl an unterstützten Spielen. GeForce NOW aktualisiert regelmäßig seine Bibliothek und bietet Titel aus verschiedenen Genres an, darunter Shooter, Rollenspiele und Simulationen. Dennoch gibt es Einschränkungen, denn einige Spiele erfordern eine Ultimate-Mitgliedschaft für maximale Grafikdetails oder sind aufgrund von Lizenzproblemen nicht verfügbar.

Schlussendlich kommen wir noch zur Benutzeroberfläche von GeForce NOW, die intuitiv gestaltet ist. Ihr könnt wie bereits erwähnt eure Accounts von Plattformen wie Steam oder Ubisoft integrieren und direkt auf ihre bestehenden Spiele zugreifen. Darüber hinaus ermöglicht der Service die Auswahl des nächstgelegenen Servers zur Minimierung von Latenzproblemen. Für einen Preis von angenommen 21,99 € hochgerechnet auf ein Jahr kommen wir auf 263,88 €. Erst also bei 4 Jahren Dauernutzung würden wir die 1000 € überschreiten und hätten ständig neueste Hardware, was wir bei einem normalen PC definitiv nicht hätten. Somit ist Geforce NOW unserer Meinung nach für viele Spieler eine absolute Empfehlung.

Selbst auf dem Steam Deck könnt ihr hiermit noch etwas herauskitzeln, wie ihr hier sehen könnt:

Geforce NOW – Official Steam Deck Full Support Announcement Trailer

NVIDIA Geforce NOW – Häufig gestellte Fragen (FAQ)