Dynasty Warriors Origins (PS5) Test

Dynasty Warriors: Origins markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der langjährigen Hack-and-Slash-Reihe von Koei Tecmo. Als Prequel zu den bisherigen Spielen erzählt es die Geschichte der chaotischen Periode der späten Han-Dynastie aus einer neuen Perspektive und bringt dabei frischen Wind in das bekannte Gameplay. Mit überarbeiteten Mechaniken, beeindruckender technischer Präsentation und einer stärkeren Betonung von Strategie und Erzählung ist dieser Titel ein Must-Play für Fans und Neulinge gleichermaßen. In diesem Review werfen wir einen detaillierten Blick auf die zentralen Aspekte des Spiels.

Dynasty Warriors Origins – Ein neues Kapitel für die Musou-Serie

Die Kampfmechanik war schon immer das Herzstück der Dynasty Warriors-Serie, und Origins hebt dieses Element auf ein neues Niveau. Während die klassischen 1-gegen-1.000-Schlachten weiterhin das Fundament des Spiels bilden, wurden neue strategische und taktische Elemente hinzugefügt, die das Gameplay deutlich vertiefen.

Besonders hervorzuheben ist die Einführung eines Ausweichsystems, das an moderne Action-RPGs wie Sekiro erinnert. Spieler können Angriffe perfekt abwehren, um Gegner zu kontern, was besonders in Duellen gegen mächtige Offiziere entscheidend ist. Diese Kämpfe fühlen sich nicht mehr wie einfache Begegnungen an, sondern wie epische Prüfungen, die Geschick und Timing erfordern.

Darüber hinaus wurde die KI der Gegner stark verbessert. Selbst einfache Fußsoldaten agieren nun in Formationen und greifen koordiniert an, was den Spieler zwingt, seine Angriffe sorgfältig zu planen, besonders bei höheren Schwierigkeitsstufen.

Die Einführung von „Taktiken“, wie Pfeilregen oder Speerformationen, erlaubt es zudem, Verbündeten Befehle zu erteilen und so das Schlachtfeld strategisch zu dominieren. Trotz dieser Neuerungen bleibt das Spiel zugänglich: Wer lieber auf den unteren Schwierigkeitsgraden spielt, kann weiterhin durch Horden von Feinden pflügen und dabei spektakuläre Kombos ausführen.

Ein weiteres Highlight ist das Waffensystem. Spieler können verschiedene Waffentypen freischalten und ihre Fähigkeiten durch wiederholte Nutzung verbessern. Kombiniert mit einem umfangreichen Fertigkeitenbaum bietet Origins eine beeindruckende Tiefe in der Charakterentwicklung.

Dynasty Warriors Origins – Galerie

Dynasty Warriors Origins – Ein frischer Blick auf bekannte Ereignisse

Die Geschichte von Dynasty Warriors: Origins spielt vor den Ereignissen der Hauptserie und konzentriert sich auf einen neuen Protagonisten.

Dieser mysteriöse Held interagiert mit ikonischen Figuren wie Liu Bei, Zhang Fei und Lu Bu, während er sich durch die Wirren der späten Han-Dynastie kämpft. Die narrative Struktur des Spiels ist bemerkenswert gut umgesetzt: Spieler erleben zunächst lineare Kapitel wie den Gelben-Turban-Aufstand oder die Koalition gegen Dong Zhuo, bevor sie im späteren Verlauf zwischen den Fraktionen Wei, Wu oder Shu wählen können.

Diese Entscheidung beeinflusst nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch die verfügbaren Missionen und Enden.

Die Erzählung wird durch beeindruckende Zwischensequenzen unterstützt, die sowohl emotionale als auch dramatische Höhepunkte bieten. Besonders hervorzuheben ist die Darstellung bekannter Schlachten wie Hulao-Tor oder Chibi (Rote Klippen), die mit cineastischer Präzision inszeniert wurden.

Obwohl das Spiel nicht den gesamten historischen Bogen bis zur Jin-Dynastie abdeckt, bleibt es dennoch spannend und bietet durch verzweigte Handlungsstränge einen hohen Wiederspielwert. Ein kleiner Kritikpunkt bleibt jedoch: Einige Missionen können repetitiv wirken, insbesondere wenn man sich für bestimmte Fraktionen entscheidet. So fühlen sich manche Schlachten eher wie Füllmaterial an, statt zur epischen Atmosphäre beizutragen.

Dynasty Warriors Origins – Ein visueller Sprung nach vorn

Technisch gesehen ist Dynasty Warriors: Origins ein Meilenstein für die Serie. Die Entscheidung, ältere Konsolen hinter sich zu lassen und sich voll auf die PS5 sowie andere aktuelle Plattformen zu konzentrieren, zahlt sich aus. Die Grafik ist atemberaubend: Detaillierte Charaktermodelle, lebendige Umgebungen und beeindruckende Effekte lassen jede Schlacht zum visuellen Spektakel werden.

Besonders hervorzuheben sind die dynamischen Licht- und Wettereffekte sowie die realistisch gestalteten Schlachtfelder mit üppiger Vegetation und authentischen architektonischen Details. Das Spiel läuft zudem technisch einwandfrei. Dank Optionen für 30, 60 oder sogar 120 FPS können Spieler ihr Erlebnis individuell anpassen. Selbst bei massiven Kämpfen mit Hunderten von Gegnern bleibt die Framerate stabil – ein großer Fortschritt im Vergleich zu früheren Titeln der Reihe.

Der Soundtrack kombiniert traditionelle chinesische Melodien mit rockigen Kampfstücken und trägt maßgeblich zur Atmosphäre bei.

Ein weiteres neues Feature ist die Weltkarte im Diorama-Stil. Diese erlaubt es Spielern, zwischen Städten zu reisen, NPCs zu treffen oder Nebenmissionen anzunehmen. Dies gibt dem Spiel eine zusätzliche Dimension jenseits der Schlachten und lädt zum Erkunden ein. Entsprechend werdet ihr auch belohnt, was dem ganzen einen zusätzlichen Anreiz bietet.

Dynasty Warriors Origins – Official Launch Trailer