Mafia: The Old Country erschien am 8. August auf PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und PC und ich war sofort neugierig. Schon in den ersten Minuten klebt mir die Luft an der Zunge wie feiner Staub. Ich stehe in einer sizilianischen Schwefelmine mit einer wackelnden Öllampe und das Hämmern der Spitzhacken schlägt wie ein zweiter Puls. Nichts daran ist freundlich. Gerade deshalb fühlt es sich wahr an. Mehr dazu erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Mafia: The Old Country – Enzo und der Tausch der Ketten

Ein Unfall reißt Enzo aus der Tiefe und treibt ihn zu Don Torrisi. Es wirkt weniger wie Rettung und mehr wie ein Wechsel der Ketten. Weil es sich als Folge der Ereignisse anfühlt prägt sich dieser Schritt ein. Die ersten Aufträge bleiben klein und still. Ein nervöses Pferd an einer Mauer beruhigen, Ställe säubern oder Fässer transportieren. Kein Feuerwerk. Diese ruhigen Arbeiten erden Zeit und Ort und bereiten die Spannung ohne zu drängen. Ich spürte das Kühle des Metalls im Rücken und notierte unwillkürlich das Geräusch nasser Erde auf Holz. Kleinkram vielleicht. Aber genau dort bindet das Spiel.

In Mafia: The Old Country tragen die Figuren das Geschehen mit klaren Konturen. Luca ist der warme Mentor den man um Rat fragt auch wenn man ihn später trotzig ignoriert. Cesare wirkt temparementvoll und zeigt Risse, die ihn plötzlich menschlich machen. Tino macht die Luft kälter wenn er den Raum betritt. Der Schauspieler setzt Silben wie Reißzwecken. Bei seinem ersten Auftritt saß ich unwillkürlich aufrechter.

Don Torrisi redet leise und verschwenderisch ist daran nichts. Enzo selbst bleibt am Anfang zurückgenommen und schaut mehr als er redet. Und genau darüber lernen wir ihn kennen. Nicht über große Erklärungen sondern darüber wie er trägt was auf ihn fällt. Das ist stille Stärke. Ich weiß, dass einige hier den Vergleich zu Tommy Angelo ziehen werden und ja Tommys Klasse bleibt ein hoher Balken. Enzo erreicht sie nicht auf Anhieb. Er wächst langsamer. Das ist okay.

Mafia: The Old Country – San Celeste atmet

Sizilien ist die heimliche Hauptfigur in Mafia: The Old Country. San Celeste fühlt sich an wie eine Stadt die gestern schon da war und morgen immer noch sein wird. Morgens liegt Gold auf den Hängen mittags flimmert der Platz und abends kippt die Farbe ins Violett. Ich blieb auf der Piazza delle Tre Palme stehen und hörte einem Straßenmusiker zu der nur ein halbes Instrument in den Händen hielt und doch passte es. Keine Quest. Nur ein Moment. Solche Szenen gibt es wenn man langsam geht.

Feste füllen die Gassen Fahnen und Laternen schaukeln und irgendwo ruft jemand nach Orangen als könne man die Sonne stapeln. Das Spiel zwingt zuweilen ins Schritttempo. Ein bewusstes Gehen durch Räume, die mit Liebe gebaut sind. Ich kippte die Kamera nach oben nur um das Spiel des Lichts zwischen Holzbalken zu sehen. Einige werden das feiern. Andere wollen weiter. Beides findet seinen Platz.

Wichtig ist nämlich die Struktur dieser Welt. Sie nennt sich offen wirkt aber wie ein Bühnenraum der die Geschichte fokussiert. Wegweiser am Straßenrand ersetzen Minimap und Navi und das funktioniert überraschend gut. Ich spiele ohnehin gern ohne Minimap. Fahrten von A nach B lassen sich per Knopf überspringen, was die Missionen sauber aneinanderreiht. Nebenmissionen gibt es praktisch nicht und das gefällt mir weil es den Blick auf das Wesentliche schärft.

Gleichzeitig legt das Spiel euch eine Leine an. In Missionen erscheint eine „Kehre zurück“ -Anzeige mit Timer wenn man zu neugierig wird. Das hält auf Kurs und bremst die Lust am Umkreisen eines Anwesens. Zweimal stand ich an einer Mauer und wollte eine alternative Tür finden. Der Timer hustete und ich drehte wieder ab.

Die offene Struktur tut so als dürfte man viel und meint dann doch den Hauptpfad. Sammler werden trotzdem fündig. Trinacria Zeichen mit der dreibeinigen Medusa wandern zu Pasquales Laden und bringen Dinari ein. Dinari fließen in Outfits, Waffen, Pferde oder Autos. Outfits sind Kosmetik Standardpferde und Wagen reichen mir und Waffen plündere ich im Gefecht. Man verpasst also nichts Großes wenn man nicht alles abgrast. Mir liegt eher das beiläufige Finden von Zeitungsschnipsel, Fotos oder Artefakten. Einmal las ich eine Randnotiz über steigende Abgaben klappte das Heft zu und fühlte mich erwischt als hätte ich in fremder Post geblättert.

Mafia: The Old Country – Ein wenig mehr Halt in Enzos Taschen

Der Rosenkranz ist die feine Mechanik in Mafia: The Old Country. Durch Medaillons und Perlen lassen sich kleine Boni freischalten, wodurch wir leiser schleichen oder stabiler auf Gegner zielen können. Freigeschaltet werden sie über Statuen von San Celeste die unterwegs zu finden sind. Wer will übersieht das alles und hat trotzdem eine runde Kampagne. Wer mag baut sich still etwas Halt in Enzos Taschen.

Mafia: The Old Country ist im Kern ein Deckungs-Shooter mit viel Schleichen. Enzos Instinkt markiert Gegner und Wege, dabei kann er Münzen und Flaschen zur Ablenkung nutzen. Rangeleien enden in knappen Tastenduelle. Das ist nicht neu und muss es auch nicht sein. Es ist verlässlich und passt zur Zeit. Die KI schwankt spürbar. Manchmal flankiert sie und schiebt nach wenn ich zu lange an derselben Kiste in Deckung gehe. Dann rennt mir wieder einer ins Fadenkreuz und kippt um als wäre das sein Plan gewesen. Ich war wach aber selten überrascht. Vielleicht liegt ein Teil davon an mir. Vielleicht auch am System.

Neu und wichtig sind die Messer in Mafia: The Old Country. Drei Typen liegen bereit und jeder hat eine klare Rolle. Das Scannaturi erlaubt leise Würfe aus der Entfernung. Das Rasolu setzt auf direkte Kills im Nahkampf. Das Stiletto hält länger und muss seltener geschärft werden. Jede Klinge hat gewissermaßen Ladungen die mit Wetzsteinen aufgefüllt werden. Man findet die Steine in der Welt oder bei toten Gegnern. Das macht die Klinge zur Ressource und das fühlt sich gut dosiert an. Überdies gilt das Messer als ein kulturelles Zeichen im alten Sizilien. Duelle hingegen gelten als Frage der Ehre.Die Bosskämpfe greifen das auf und zwingen die Spielenden in kleine Arenen, in denen Ausweichen, Blocken, Kontern und Stiche entscheiden.

Das trägt Atmosphärenlast ohne zu wackeln. Irgendwann stumpft die Mechnanik jedoch ab. Beim ersten Duell war ich nah am Zittern der Klinge. Beim vierten wünschte ich mir eine riskante Zusatzbewegung die alles anders macht. Nur eine. Ich hätte zwischendurch gern einfach geschossen tat es nicht. Prinzip und so. Ein anderer Punkt kratzt an der Plausibilität. Figuren mit Vorteil legen zu oft die Pistole weg damit der Rahmen Ehre sagen darf. Das ist schön und ein bisschen seltsam zugleich. Ich hätte in zwei Szenen lieber die kühle Härte einer kurzen Cutscene gesehen. Oder einen dreckigen kleinen Schusswechsel. Nichts Großes.

Mafia: The Old Country – Zwischen Ruhe und Eskalation

Der Rhythmus der Kampagne in Mafia: The Old Country arbeitet in Kapiteln. Ein Abschnitt endet Schwarzbild weiter. Klingt stumpf fühlt sich aber richtig an. Leise Beobachtung dann Hektik, dann Luft holen. Ich denke an die Hafenmission. Ich beobachte Wachen und Scheinwerfer, zähle die Lücken in der Patrouille und die Sekunden ohne Licht. Ich werfe eine Münze, sie klackt auf Stein. Ich trete zu früh aus der Deckung und werde entdeckt. Zwei Neustarts, beim dritten gelingt es. Das bleibt im Kopf.

Ein anderes Kapitel beginnt mit wunderbarer Atmosphäre und geht mir dann auf die Nerven. Regierungsgebäude, Safe, Wachen. Trifft mich ein Lichtkegel, startet alles am Zaun neu. Beim ersten Mal dachte ich, das ist konsequent, er darf hier nicht auffallen. Beim dritten Mal fragte ich mich, warum es kurz danach ohnehin in einen Schusswechsel kippt. Spannung wird zu Routine und Routine frisst die Laune. Die Mission hat starke Bausteine und genau deshalb schmerzt dieser Knoten.

Fahren ist ein eigenes Kapitel. Nichts hier gleitet. Die Wagen knattern schnaufen ziehen an der Lenkung und geraten auf Kopfsteinplaster schnell ins Schlingern. Ich musste früher bremsen und Kurven legen statt sie zu nehmen. Nach einigen Flüchen grinste ich öfter als ich erwartet hatte. Pferde steuern sich witzigerweise geschmeidiger als Autos was zur Epoche passt und im ersten Moment seltsam wirkt.

Die Waffen haben starken Rückstoß und spürbares Gewicht. Man merkt die alte Technik. Repetiergewehre, Handfeuerwaffen, abgesägte Schrotflinten. Die Präzision ist begrenzt und die Nachladezeiten sind lang. Ein gezielter Kopfschuss lohnt sich trotzdem. Nach wenigen Treffern gehen die meisten zu Boden. Taktik geht, oft reichen Deckung und genug Patronen. Wenn sie nahe sind, nehme ich das Messer. Der Übergang zwischen Schuss und Nahkampf ist jedoch nicht immer flüssig.

Mafia: The Old Country – Vertrautes für alte Fans

Abseits des Erzählstroms habe ich die Welt in Mafia: The Old Country bewusst gereizt. Im Erkundungsmodus laut und leise. Wenig Echo. Kaum Polizei kaum Konsequenz. In vielen Innenräumen sind Waffen tabu als hätte die Welt Angst vor meinem Eigensinn. Das ist die schöne Seite eines Museums mit dünnem Seil vor den Ausstellungsstücken. Ich hätte mir zwei oder drei Stellen gewünscht an denen die Stadt leise zurückspricht. Ich schubste aus Trotz eine Melone von einem Stand. Sie rollte zwei Meter blieb im Pflaster hängen niemand reagierte. Stillstand. Ein kleines Nicken hätte gereicht.

Technisch lief das bei mir stabil. Mafia: The Old Country hat auf der Playstation 5 und auch am PC seltene Miniruckler die nicht drücken. Einmal drehte sich eine Wache während eines Würgegriffs falsch zu mir der Ablauf blieb trotzdem korrekt. Die deutsche Vertonung überzeugt. Don Torrisi trägt leise Autorität Luca Wärme Tino Kälte ohne Theaterdonner.

Die Geräuschkulisse arbeitet präzise. Mine Hafen Feste. Musik mit Patina und ohne Drängeln. Reicht mir. Ich hätte gern ein paar Worte zur PS5 Pro Framerate in absoluten Zahlen und könnte hier mit einem Messgerät kommen doch am Ende zählt mein Eindruck und der ist beruhigend. Auf PC wirkte es bei mir ebenfalls stabil. Ladezeiten akzeptabel und die Option Fahrten zu überspringen hält die Erzählung straff wenn man sie straff will.

Die Geschichte in Mafia: The Old Country selbst bleibt erwartbar im groben Verlauf und handelt um Aufstieg, Prüfung und Loyalität. Dass mich das nicht stört hat mit Timing zu tun. Die Inszenierung nimmt sich die Sekunde die eine Szene braucht um fertig zu atmen. Die Kamera steigt nicht aus wenn der Moment noch warm ist. Einmal startete ich eine Zwischensequenz neu nur um das Licht im Hintergrund noch einmal zu sehen. Ich weiß das klingt übertrieben. Was solls.

Ein paar Worte zu den Querbezügen. Wer Mafia 1 und Mafia 2 mochte fühlt sich heimisch. Mafia: The Old Country greift Ton und Haltung dieser Spiele auf und streift sogar Orte an die man kennt. San Celeste tauchte damals schon auf was nicht jeder bemerkt. Es gibt kleine Referenzen bei Figuren für die aufmerksamen. Gleichzeitig wiederholt das Spiel an manchen Stellen die alte Blaupause sehr deutlich. Man riecht bestimmte Wendungen. Ich tat es und zuckte mit den Schultern. Vorhersehbar kann gut sein wenn der Weg stimmt.

Mafia: The Old Country – Macken und was sie wert sindNoch einmal zur Länge.

Ich brauchte ungefähr 13 Stunden um Mafia: The Old Country zu Ende zu spielen. Ich wollte unbedingt wissen wie Enzo entscheidet, wie Luca ihn hält oder wie Cesare steht oder fällt und wie Tino die Luft im Raum verschiebt. Einmal plante ich eine Pause. Dann kam eine nur eine Szene und ich blieb doch. Es passierte einfach. Ein Satz sprang heraus und nagelte mich fest.

Am Rand bleiben Macken die ich nicht verschweigen will. Messerduelle nutzen sich mechanisch ab sobald man den Takt versteht. Instant Fail im Stealth mit zähen Checkpoints drückt aufs Tempo. Die KI schwankt. Die Leine des Timers zieht zu früh. Sammeln ist hübsch aber selten wichtig. Gleichzeitig sind genau diese Ecken der Preis einer klaren Vision. Kein Feature-Feuerwerk, keine Sandbox-Illusion, sondern eine geführte Erzählung die manchmal uns aufordert zu arbeiten und manchmal schlicht will dass man zuschaut. Wer eine Welt sucht die jeden Unsinn spiegelt und dafür applaudiert wird in Mafia: The Old Country vielleicht unruhig. Wer eine Epoche fühlen will statt sie nur zu besuchen ist hier genau richtig.