Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 war für mich mehr als nur ein Spieltest. Es war ein Wiedersehen mit einem Lebensgefühl, das tief in meiner Jugend verwurzelt ist. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich einen der alten Teile gestartet habe. Ich saß auf dem Teppich vor dem Fernseher und versuchte stundenlang im Level Airport den perfekten Run hinzulegen. Immer wieder scheiterte ich knapp. Ein olles Rail hier, ein verpatzter Manual da.

Aber jedes Mal zog es mich wieder rein. Dieses Gefühl von Flow, Frust, Euphorie und Freiheit hat sich eingebrannt. Als ich hörte, dass Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 neu aufgelegt wird, war ich nervös. Nicht wegen der Technik. Nicht wegen Iron Galaxy. Sondern weil ich Angst hatte, dass dieses Gefühl nicht zurückkommen würde. Dass es vielleicht einfach in der Vergangenheit geblieben ist.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Der Einstieg zurück in den Trick-Kosmos

Das alte Gefühl ließ nicht lange auf sich warten. Anfangs war ich noch unbeholfen, doch mit jedem Sturz kehrten die Erinnerungen an Combos, an Lines, an dieses einzigartige Spielgefühl zurück. Der erste Sturz war frustrierend. Dann der zweite.

Und plötzlich war ich wieder drin. Manuals, Reverts, Transfers. Es fühlte sich nicht exakt wie damals an, aber verdammt nah dran. Ich wusste nicht mehr genau, wie ich gewisse Tricks verketten sollte. Aber meine Finger erinnerten sich schneller als mein Kopf. Ich saß da, wie früher, leicht nach vorne gelehnt, angespannt, dann jubelnd über einen 50.000er-Combo. Das Gameplay hat diese ganz besondere Mischung aus Präzision und Verzeihung behalten. Man wird besser, je länger man spielt. Und das fühlt sich verdammt gut an.

Die Steuerung erlaubt exakte Eingaben und vermittelt ein angenehmes, geschmeidiges Spielgefühl. Sie belohnt Spieler, die ihre Lines planen, aber verzeiht auch spontane Improvisation. Es gibt kleine Details, die nur langjährige Fans bemerken. Die Art, wie ein Revert flüssig in einen Manual übergeht oder wie man bei bestimmten Gaps einen kleinen Boost erhält. Neue Spieler haben durch das klare Trick-Menü und ein zugängliches Tutorial einen leichteren Einstieg als früher. Aber die Tiefe bleibt vorhanden. Wer sich durchbeißt, kann Highscores jagen, die an alte Bestzeiten erinnern.

Die Komplexität wächst mit dem Können. Einfache Flip-Tricks sind schnell verinnerlicht, aber das Erlernen perfekter Combo-Routen, präziser Wallplants oder das Überwinden von Hindernissen über mehrere Ebenen und das Einbinden von Flatland-Moves in lange Trickketten braucht Übung. Die Möglichkeit, Combos nach Landung durch einen Manual weiterzuführen, eröffnet ein fast schon rhythmusbasiertes Spielgefühl. In vielen Level ergibt sich daraus ein Flow, der sich fast meditativ anfühlt. Gerade das zeichnet das Spielgefühl aus. Es ist kein Wettkampf, sondern ein Tanz mit dem Board.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Zwischen Nostalgie und Neugier

Kaum hatte ich die ersten Challenges absolviert, wurde mir klar, wie gut Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 klassische und moderne Elemente verbindet. Die Levelstruktur trägt ihren Teil dazu bei. In Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 gibt es einen klassischen Karrieremodus, der auf Zwei-Minuten-Läufen basiert. Das Ziel ist es, innerhalb dieses Zeitfensters möglichst viele Aufgaben zu erledigen.

Diese Aufgaben reichen von Highscores bis hin zu speziellen Trick-Kombinationen oder dem Finden versteckter Gegenstände. Es klingt simpel, entfaltet aber schnell einen Sog. Ich sagte mir oft, noch einen Versuch. Und dann noch einen. Bis ich das Ziel schließlich getroffen hatte. Oder eben daneben lag. Der Karrieremodus greift vertraute Mechaniken auf, ohne veraltet zu wirken. Gleichzeitig gibt es mit den einzelnen Skatern eigene Missionen, die spielmechanisch neue Akzente setzen. Ein Run mit Rodney Mullen fühlt sich eben ganz anders an als einer mit Elissa Steamer.

Neben dem Karrieremodus gibt es auch freie Fahrten, in denen man ohne Zeitdruck unterwegs ist. Das eignet sich ideal zum Üben. Gerade neue Spieler oder Wiedereinsteiger wie ich profitieren davon enorm. Ich konnte neue Lines ausprobieren, den Aufbau der Level erkunden und ganz ohne Druck an meinen Combos feilen. Dazu kommen lokale Multiplayer-Modi, die klassisch wie früher über geteilten Bildschirm funktionieren. Es ist schön, dass das nicht gestrichen wurde. Der Couch-Wettbewerb ist lebendig geblieben.

Im Online-Modus entfaltet Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 eine neue Dynamik. Die Modi reichen von klassischen Varianten wie Graffiti und Trick Attack bis hin zu kreativeren Spielarten wie Score Challenge oder Ring Attack. Score Challenge fordert euch heraus, auf kleinem Raum präzise Tricks mit hoher Punktzahl auszuführen. Ring Attack testet die Linienwahl, indem es euch durch Ringe fahren lässt, die in idealen Abständen positioniert sind. Hier geht es nicht mehr nur um Style, sondern um taktische Planung. Ich ertappte mich dabei, stundenlang dieselben Routen zu optimieren, um einen Sekundenbruchteil herauszuholen. Dieser Ehrgeiz erwachte ganz von allein.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Wenn Beats zu Tricks werden

Ein weiterer großer Baustein von Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ist die kreative Freiheit, die es dir erlaubt, dein eigenes Skaterlebnis zu gestalten. einen umfangreichen Park-Editor. Wer Lust hat, kann eigene Level basteln und sie mit der Community teilen. Ich habe einige Stunden darin verbracht, ein altes Parkhaus nachzubauen, in dem ich früher wirklich geskatet bin. Es war erstaunlich, wie schnell ich in den Flow kam. Das Erstellen eigener Parks bringt eine kreative Ebene ins Spiel, die nicht nur für Hardcore-Fans spannend ist.

Auch der Spielfortschritt motiviert, da jedes Level, jeder erfolgreiche Trick und jeder gesammelte Stat-Punkt zur Entwicklung des eigenen Skaters beiträgt. Ihr schaltet Kleidung, Decks, Embleme und besondere Tricks frei. Es ist kein überladenes System, sondern eher eine sanfte Belohnungskurve. Man spielt, weil man spielen will. Und man wird ganz nebenbei besser, schneller, stylischer. Ich hatte nie das Gefühl, grinden zu müssen. Der Fortschritt ergibt sich aus dem Spiel heraus.

Der Soundtrack spielt natürlich ebenfalls eine zentrale Rolle. Zwar fehlen einige ikonische Tracks der Originale, aber die neue Auswahl ist gelungen. Alt und neu mischen sich zu einer energiegeladenen, vielfältigen Musikkulisse, die nicht nur Erinnerungen weckt, sondern auch neue Highlights setzt. Ich habe manche Level allein deshalb mehrfach gespielt, weil gerade der richtige Song lief. Und das war es mir wert.