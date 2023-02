Chained Echoes (Switch) Test

Heutzutage ist der Fokus bei Spielen stark auf die Grafik ausgelegt, ganz anders ist dagegen Chained Echoes rangegangen und ist dadurch ein großartiges Rollenspiel der alten Schule geworden. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass das Spiel von Final Fantasy und Chrono Trigger inspiriert wurde, wobei das größte Kompliment vielleicht darin besteht, dass es inmitten dieser Meisterwerke nicht fehl am Platz wirkt. Doch es kann nicht nur mithalten, sondern bietet ein Maß an Raffinesse, das zeigt, warum die Verbindung neuer Ideen mit bewährten Formeln so lohnend sein kann.

Chained Echoes – Ein neues Meisterwerk wurde geschaffen

Als RPG im 16-Bit-Stil, das in einer Fantasiewelt angesiedelt ist, in der Drachen so alltäglich sind wie gesteuerte mechanische Anzüge, mag das erzählerische Ziel, einen Krieg zwischen Königreichen zu verhindern, einfach sein, aber es sind die Details, die durchscheinen und Chained Echoes wirklich auf eine andere Ebene heben.

Hier ist eine ausgereifte Geschichte im Spiel, voller feiner Abstufungen und Unterscheidungen, die eine Vielzahl von Themen wie Schicksal, Trauma und Schuld berührt. Die sorgfältige und präzise Art und Weise, wie diese Themen in Chained Echoes vermittelt werden, ist wirklich wie eine Kunst, die viel Raum zum Atmen und zur Entfaltung lässt und dazu beiträgt, die vor uns liegende Reise auf die beste Weise zu gestalten.

Das Tempo der Geschichte ist oft perfekt konstruiert, um die Spieler bei der Stange zu halten und neue Gameplay-Elemente zum optimalen Zeitpunkt hinzuzufügen, um die Dinge frisch zu halten. Gerade wenn du denkst, dass alles so läuft, wie es laufen soll, sorgt eine überraschende Wendung für Freude und Erstaunen, ganz zu schweigen von den verschiedenen Arten, wie die Kämpfe abgeändert werden, um die Spieler bei Laune zu halten.

Wenn man sich näher mit den Kämpfen beschäftigt, fühlt sich Chained Echoes nicht ein einziges Mal langweilig oder repetitiv an, auch wenn Kämpfe wie in jedem guten alten JRPG an der Tagesordnung sind. Es gibt immer eine gute Belohnung für die Zeit, die man mit den Feinden verbringt, und die Tatsache, dass sich die Kämpfe involvierend und einnehmend anfühlen, schadet auch nicht.

Feinde gibt es in allen Formen und Größen, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, und es liegt an dem Spieler, sich anzupassen und eine Strategie zu entwickeln, um zu gewinnen. Vielleicht sind bestimmte Fähigkeiten eines Charakters das perfekte Mittel gegen einen bestimmten Feind, oder es ist ein Wechsel der Formation erforderlich, um bessere Überlebenschancen zu haben. Hinzu kommt die einzigartige Overdrive-Mechanik, die das Austeilen von Schaden zu einer unterhaltsamen und lohnenden Übung macht, die sich nicht abnutzt.

Chained Echoes – Durchweg schönes Erlebnis

Die Hindernisse, die sich dir in Chained Echoes in den Weg stellen, weichen nicht zurück, und während des gesamten Abenteuers waren die Kämpfe nie ein Wegwerf-Erlebnis, sondern vielmehr ein integraler Aspekt des Spiels, der zeigt, warum es der Konkurrenz voraus ist. Der Bonus ist, dass sich deine Gruppe zwischen den Begegnungen vollständig heilen kann, sodass du dir keine Gedanken mehr über die Ressourcen machen musst, wenn die Schwerter aufeinanderprallen.

Ergänzt wird dies alles durch die Charakterentwicklung, die wiederum die Neigungen und Herangehensweisen der einzelnen Spieler berücksichtigt. Je nachdem, wie man sein Team weiterentwickeln möchte, können Fertigkeiten verbessert werden; Helden können spezialisiert werden, um mehr Macht zu erlangen, während die Ausrüstung durch Upgrades und Edelsteine verbessert werden kann, die neue Vorteile bringen können. Das alles ist ein angenehmer Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Spieler immer auf die eine oder andere Weise belohnt werden, selbst wenn es nur darum geht, in den Menüs nach den besten Zahlen zu fummeln.

Dennoch sind nicht alle Systeme auf dem gleichen Niveau, wobei die Kristall- und Himmelsrüstungssysteme im Vergleich zum Rest der Mechanik eher eine Ablenkung als ein Muss darstellen.

Und während du die Erkundung dieser seltsamen und faszinierenden Welt genießt und dich mit Begeisterung in die Kämpfe stürzt, sorgt auch die Musik von Chained Echoes für Abwechslung. Die musikalische Untermalung passt sofort zum Retro-Charme des Spiels und vermittelt ein Gefühl der Vertrautheit, das letztlich aber eine völlig neue Dimension darstellt. Auch die Grafik ist durch die Verwendung von Pixelgrafiken wunderschön, auch wenn die Umsetzung der Geschichte durch das Fehlen von mehr Interaktion und Action auf dem Bildschirm ein wenig geschmälert wird.

