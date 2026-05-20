Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch) Test

Nach über einem Jahrzehnt kehrt Nintendos skurrilste Lebenssimulation zurück und macht dabei vieles besser als je zuvor. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erschien am 16. April 2026 exklusiv für die Nintendo Switch und ist der lang ersehnte Nachfolger des 3DS-Kultklassikers von 2013. Nintendo schickt euch erneut als gottgleiche Instanz auf eine tropische Insel voller selbst erschaffener Mii-Charaktere. Diesmal aber mit mehr Kontrolle, mehr Anpassungsmöglichkeiten und einem historischen Schritt in Richtung Inklusion. Gleichgeschlechtliche Beziehungen und nicht-binäre Miis sind nun endlich Teil des Spiels. Was dabei herauskommt, ist weniger eine klassische Lebenssimulation und mehr eine improvisierte Sitcom, die ihr selbst schreibt, inszeniert und bevölkert. Wie wir das Spiel finden, erfahrt ihr im folgenden Test.

Tomodachi Life – Eine Insel, so absurd wie das Leben selbst

Das Spiel ist der dritte Teil der Tomodachi-Reihe und folgt auf den exklusiv in Japan erschienenen Nintendo-DS-Titel Tomodachi Collection aus dem Jahr 2009 sowie den 3DS-Klassiker Tomodachi Life von 2013. Damit ist es das erste neue Tomodachi-Spiel seit über einem Jahrzehnt. Dreizehn Jahre sind eine lange Wartezeit, und die Erwartungen der Community waren entsprechend hoch. Nintendo hat sich diese Zeit genommen und einen Nachfolger abgeliefert, der nicht einfach nur eine HD-Version des Originals ist, sondern das Konzept auf der Nintendo Switch neu serviert.

Das Grundprinzip ist schnell erklärt, aber schwer wirklich in Worte zu fassen. Ihr baut eine Insel auf, bevölkert sie mit bis zu 70 selbst erstellten Mii-Charakteren könnt diese nach Freunden, Familie, Prominenten oder nach purer Fantasie modellieren und schaut dann dabei zu, wie sich deren Leben entfaltet. Klingt einfach, ist es auch. Und genau darin liegt der Trick. Tomodachi Life ist kein Spiel, das euch mit Questmarkierungen, Ressourcenmanagement oder einem Endgame lockt. Es ist ein Spiel, das lebt und atmet und das ausschließlich durch die Menschen bzw. Wesen, die ihr hineinpumpt.

Im Vergleich zu ähnlichen Spielen für Nintendo Switch seid ihr in Tomodachi Life mehr Schicksalslenker als Künstler. Das unterscheidet das Spiel fundamental von einem Animal Crossing oder Stardew Valley. Wer jeden Morgen ein Ritual erwartet wie Angeln, Unkraut jäten oder Fossilien ausgraben, der wird hier ins Leere greifen. Tomodachi Life hat keinen Tagesrhythmus im klassischen Sinne. Was es stattdessen hat, ist das Potenzial für vollkommen unvorhersehbare, urkomische und manchmal zutiefst rührende Momente, die sich aus dem Aufeinanderprallen der Persönlichkeiten eurer Bewohner ergeben.

Besonders bemerkenswert ist, was Nintendo mit diesem Ableger gesellschaftspolitisch angepackt hat. Bei der ersten Ankündigung spekulierten Fans bereits darüber, ob gleichgeschlechtliche Beziehungen im Spiel enthalten sein würden, denn keiner der Vorgänger bot diese Möglichkeit, was zu Kontroversen geführt hatte. Mit dem neuen Teil hat Nintendo seine damals gegebene Versprechen eingelöst. Homosexuelle, bisexuelle, nicht-binäre und aromantische Miis sind nun vollständig Teil des Spiels. Das ist kein kosmetisches Feature, es verändert grundlegend, wie sich die Bewohner eurer Insel verlieben, zusammenfinden und Familien gründen können.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Galerie

Die Charaktererstellung ist deutlich umfangreicher als in den Vorgängern. Ihr setzt Miis aus hunderten Frisuren, Augen, Falten und Brillen zusammen, während ihr besondere Merkmale wie das Verhalten, den Gehstil oder Sprechweisen anpasst. Das klingt zunächst nach Standard-Avatar-Baukastenware, entfaltet aber eine erstaunliche Wirkung im Spielverlauf. Ein Mii mit schlurfendem Gang und nasaler Stimme, dem ihr die Persönlichkeit „zerstreuter Träumer“ mitgegeben habt, verhält sich im Alltag der Insel spürbar anders als ein Mii mit aufrechter Haltung und bohrend direktem Blick. Diese kleinen Details addieren sich zu Figuren, die sich wirklich nach Personen anfühlen und nicht nach Avataren.

Neben der Möglichkeit, Gesichtszüge und Frisuren individuell auszuwählen oder durch einen Fragebogen ein Mii zu generieren, legen Spielerinnen und Spieler auch Größe, Körperform, Geschlecht, Partnerpräferenz, Stimme und Persönlichkeit fest. Gerade die Stimmanpassung ist ein zweischneidiges Schwert. Zwar ist die Bandbreite an Möglichkeiten groß, aber viele der einstellbaren Stimmvarianten gewöhnungsbedürftig bis kaum verständlich. Wer den 3DS-Vorgänger kennt, wird sich an die etwas intuitivere Stimmwahl von damals erinnern. Hier hat Nintendo einen Schritt vor und einen halben Schritt zurück gemacht.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Gott spielen in Kurzform

Ihr spielt Gott auf einer tropischen Insel, bevölkert sie mit selbst erstellten Mii-Figuren und beobachtet, wie sie ein chaotisches Leben führen. Eure Miis schließen Freundschaften, verlieben sich, ziehen zusammen oder machen sich gegenseitig das Leben schwer. Bewohner interagieren von selbst miteinander, ihr könnt sie aber auch aktiv zu Aktionen bewegen. Das ist der entscheidende Unterschied zum 3DS-Original. Ihr seid nicht mehr nur Zuschauer. Wenn ihr zwei Miis per Drag-and-Drop zusammenbringt, verbringen sie Zeit miteinander. Bekanntschaften entstehen auf eurem Befehl, nicht nur durch Zufall. Das gibt euch eine Art Regisseursmacht, die das Spielgefühl deutlich aktiver macht, ohne den Charme des Zufälligen zu zerstören.

Ihr füttert die Miis mit diversen, lustigerweise fotorealistischen Nahrungsmitteln, kleidet sie ein oder spielt mit ihnen Wörterkette oder diverse andere schnelle Gesellschaftsspiele. Das alleinige Ziel ist es sie möglichst zufrieden zu halten. Mit den Kugeln leuchtender Freude, die aus ihnen heraus in euer Fläschchen sprudeln, levelt ihr einen Wunschbrunnen auf. Dieses Belohnungssystem ist simpel, aber erstaunlich wirkungsvoll. Es gibt immer einen Grund, noch einmal schnell auf die Insel zu schauen. Ein Mii ist hungrig, ein anderes hat Liebeskummer, ein drittes will euch ein selbst verfasstes Lied vorsingen, das klingt wie eine dadaistische Katastrophe.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist ein Neustart der Serie mit mehr Inhalten, mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten. Besonders bei der Inselgestaltung hat Nintendo zugeleg.: Ihr platziert Häuser, Restaurants, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen nach eigenem Gutdünken. Eure Bewohner besuchen diese Orte, und die Kombination aus Umgebung und Persönlichkeit erzeugt organisch neue Situationen. Ein schüchternes Mii, das ihr ausgerechnet in ein Restaurant neben einem hyperaktiven Partygänger setzt, sorgt nahezu garantiert für Unterhaltung.

Die romantischen Möglichkeiten sind in diesem Teil deutlich ausgebaut. Ob Liebe auf den ersten Blick, langwierige Freundschaft, die in mehr mündet, oder dramatisches Zerbrechen einer Beziehung. Das Sozial-Chaos auf eurer Insel fühlt sich lebendig an. Und dass endlich gleichgeschlechtliche Paare und nicht-binäre Charaktere vollständig unterstützt werden, ist keine Randnotiz. Es bedeutet, dass ihr eure Insel erstmals wirklich als Spiegelbild der echten Welt und eurer echten Freundeskreise gestalten könnt.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Präsentation, Grafik & Sound

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden setzt auf einen farbenfreudigen, knuddeligen Grafikstil, der perfekt zum absurden Ton des Spiels passt. Die tropische Insel in bunter Knuddeloptik schafft pure Wohlfühlstimmung. Die Miis bewegen sich flüssig durch ihre Welt, ihre Mimik ist ausdrucksstärker als im 3DS-Vorgänger, und die fotorealistischen Lebensmittel, die ihr euren Charakteren serviert, sind ein herrliches Kontrastprogramm zur cartoonigen Umgebung. Technisch läuft das Spiel auf der Nintendo Switch stabil und ohne nennenswerte Einbrüche.

Auch ein wichtiger Aspekt ist der Soundtrack, welcher sich bewusst im Hintergrund hält. Fröhliche, leichte Melodien, die nie nerven, aber auch selten auffallen. Was dafür auffällt, sind die Stimmen der Miis. Jede Figur spricht in einer eigenen, von euch eingestellten Stimme, und die daraus resultierenden Dialoge klingen wie eine Mischung aus Finnisch, Außerirdisch und Gute-Laune-Nonsens. Wer das 3DS-Original kennt, fühlt sich sofort zu Hause. Die Vertonung einzelner Minispiele und Ereignisse, etwa wenn ein Mii ein selbst erdachtes Lied singt, sorgt zuverlässig für Lacher.

Weniger erfreulich ist jedoch, dass Nintendo hat ein paar Entscheidungen getroffen, die dem Spiel viel von seiner viralen Wucht nehmen könnten. Dem ersten Teil lagen die Fans wochenlang zu Füßen, weil alle Welt ihre wildesten Kreationen teilte. Das Hochladen von Screenshots aufs Smartphone verweigert sich das Spiel unerklärlicherweise. Gerade in Zeiten, in denen Social Sharing ein wesentlicher Teil der Gaming-Kultur ist, wirkt diese Entscheidung wie ein Eigentor. Miis können zwar lokal und drahtlos mit anderen Spielerinnen und Spielern geteilt werden, aber der einfache QR-Code-Austausch des Originals fehlt, und das schmerzt.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Offizieller Trailer

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Häufig gestellte Fragen (FAQ)