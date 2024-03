In der Welt des Gamings, wo jeder Ton und jedes Geräusch für ein immersives Spielerlebnis entscheidend sein kann, gewinnen Akustiklösungen zunehmend an Bedeutung. In mehr und mehr Gaming-Setups sehen wir auf Social Media daher Akustikschaumstoff und Co. Akustikpaneele dagegen sehen in Relation deutlich besser aus und spielen dabei eine zentrale Rolle, indem sie die Klangqualität verbessern und störende Echoeffekte minimieren. Die Akustikpaneele von Momento Akustik versprechen nicht nur akustische Vorteile, sondern bieten durch ihr elegantes Design auch eine visuelle Aufwertung des Gaming-Setups. In diesem Review betrachten wir, wie diese Akustikpaneele die Gaming-Erfahrung beeinflussen und ob es seinen Preis rechtfertigt.

Momento Akustik Akustikpaneele – Schlicht und wunderschön

Mittlerweile lässt sich auf jeder Social-Media-Plattform sehen, dass zahlreiche Gamer dazu neigen etwas für ihr Gaming-Setup zu tun. Meist passiert das mit Akustikschaumstoff oder Kunststoffpaneelen, die zwar schnell angebracht und durchaus günstig sind, aber nur bedingt helfen. Diese werten entweder nur teilweise das Aussehen des Raums auf oder bringen bei der Akustik sogar gar nichts, da diese nicht flächendeckend sind. An genau dieser Stelle kommen Akustikpaneele ins Spiel.

Wir haben uns entsprechend das große Sortiment von Momento Akustik angesehen und uns schlussendlich für die Bunt Plus Variante in Schwarz entschieden. Da wir vorher eine graue Wand mit einem weißen Rand hatten und es uns sehr schwergefallen ist etwas Passendes zu finden, waren die schwarzen Paneele eine perfekte Lösung das Zimmer optisch aufzuwerten.

Wer sich schwertut, die passende Variante zu finden, kann natürlich auch zwischen zahlreichen Musterboxen wählen, um die richtige Farbe und Material zu finden. In unserem Fall war es aber eindeutig, da schwarz am besten zur Deko und dem Raum gepasst hat. Entsprechende vorher und nachher Fotos findet ihr etwas weiter unten.

Nach dem Bestellen dauert es zwischen 7 – 20 Tagen, bis die Paneele versendet werden, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch überlegen, wie ihr diese anbringen wollt. Ihr könnt diese ankleben, was zwar am einfachsten ist, aber eure Tapete als auch die Paneele zerstört, bei einem potenziellen Umzug. Etwas schwieriger wäre dann das Anbringen an die Wand mit Betonschrauben, die Momento Akustik auch direkt anbietet und zu guter Letzt gibt es die Variante mit Holzbalken, auf die ihr dann die Akustikpaneele anbringt.

Wir haben nur die letzten zwei Optionen in Betracht gezogen und uns schlussendlich für Holzbalken entschieden. Der Grund dafür ist, dass die Akustik zusätzlich durch den Abstand verbessert wird. Zudem können die Lücken wunderbar als Kabelkanal genutzt werden für euren TV oder Beleuchtung.

Wir haben das Ganze nämlich direkt mit einem WLED-Projekt kombiniert und Aluprofile in die Zwischenräume gepackt, um eine schöne RGB-Beleuchtung zu haben. Das würde sich vermutlich mit einer Beleuchtung aus dem Baumarkt vereinfachen lassen, aber wir wollten volle Kontrolle über die Lichter und diese auch in unser Smarthome einbinden, was wunderbar geklappt hat. An der Stelle müssen wir noch sagen, dass die einzelnen LEDs zu stark sichtbar sind, aber da sind wir bereits an einer Lösung dran.

Momento Akustik Akustikpaneele – Galerie

Momento Akustik Akustikpaneele – Schnelle Montage selbst für Anfänger

Als die Akustikpaneele angekommen sind, hieß es dann kurz zum Baumarkt. Dort haben wir uns 2 cm dicke Holzbretter geholt und uns passend für die Wand zuschneiden lassen, damit wir das nicht mehr zu Hause erledigen müssen. Dazu haben wir uns noch eine Kreis- sowie Stichsäge geliehen und noch Dübel und schwarze Schrauben besorgt. Das ist in jedem Fall individuell. Da wir eine Heizung, Steckdose und die Fußleiste im Weg hatten, musste nämlich noch einiges angepasst werden. Vermutlich wird bei vielen auch einfach ein Teppichmesser und eine Stichsäge ausreichen.

Zu Hause angekommen, haben wir dann in drei Reihen Holzbalken angebracht. Oben, mittig und unten alles vermessen und in einer Reihe mit Dübel und dicken Schrauben an die Wand gebracht, damit es wirklich fest ist. Vermutlich hat das Vermessen und das Vorbohren für die Dübel länger gedauert, als jeder andere Schritt. Ab hier ging es nämlich wirklich schnell. Daraufhin konnten wir dann auch direkt 4 von 6 Paneelen, ohne großartig zu überlegen, an die Wand anbringen, nachdem wir diese kurz mit der Kreissäge um 15 Zentimeter gekürzt hatten.

Wenn wir überlegen, dass wir im Baumarkt 3 Stunden Zeit verbracht haben und uns zwei Tage in das Thema WLED eingelesen haben, dann war der Aufbau der Paneele dagegen wirklich gar nichts. Denn das Anbringen der Balken und der ersten 4 Paneele hat knapp 1,5 Stunden gedauert. Ohne sie zu Kürzen wäre es vermutlich noch schneller gegangen.

Bei den letzten zwei Paneelen dagegen mussten wir einmal mit dem Teppichmesser dran bzw. eins der Paneele musste nochmal auf 150 cm zugeschnitten werden. Das war dann auch in 10 Minuten erledigt und wir waren überrascht wie einfach das Filz mit dem Teppichmesser aufgeteilt werden kann, damit es an die Wand passt, aber auch wie stabil es ist.

Nachdem dann alle Akustikpaneele an der Wand waren, hat sich nämlich nichts mehr bewegt und alle haben perfekt aneinander gepasst, als ob es schon immer so gewesen ist. Nach knapp 2 Stunden für das Anbringen hingen alle Paneele also und wir waren stolz auf uns, wie wunderschön das Zimmer geworden ist. Einzig empfehlen wir euch hier jedoch eine zweite Person dabei zu haben, da die Paneele durchaus schwer sind und das anbringen und fixieren sich allein als sehr mühsam darstellt. Machbar ist es dennoch, da ihr z. B. die Ecken an das nächste Stück oder eine Wand drücken könnt, damit alles fixiert ist.

Sobald wir unsere Akustikpaneele begutachtet haben, haben wir dann auch schnell unsere Aluprofile und LEDs angebracht, was in Relation sogar wegen der ganzen Kabel deutlich aufwändiger war, aber hier zählte schlussendlich nur noch das Ergebnis. On top haben wir noch hier noch Nanoleaf Lines 60 Degrees in Form einen Triforce von Zelda angebracht, um unseren Gaming-Setup den letzten Feinschliff zu geben.

Momento Akustik – Vorher und Nachher

Momento Akustik Akustikpaneele – Nicht nur die Optik zählt

Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits mehr als zufrieden mit der Optik und überrascht, wie einfach das Anbringen der Akustikpaneele war. Zeitlich wird es bei jedem stark variieren je nach Methode, Werkzeug, Anzahl der Personen und Projektgröße. Wir waren damit aber mehr als zufrieden. Wer jedoch noch ein paar Tipps bei der Montage braucht oder einfach sehen will, wie die drei Varianten sich unterscheiden, findet hier noch ein paar Tipps und Fotos.

Akustikpaneele sollen jedoch auch, wie ihr euch bestimmt denken könnt, die Akustik verbessern. Da der Raum zur einen Seite des Gaming-Setups nur den Schreibtisch hatte, war entsprechend der Klang im Raum leicht hallend. Auf der Rückseite von uns, decken der Kallax und die entsprechenden Vitrinen fast alles vollständig ab von der Wand, aber wenn wir mal an unserem Mikrofon waren, wurde es durchaus mal unangenehm, da es leicht gehallt hat.

Mit den Momento Akustik Akustikpaneelen ist dieses Problem definitiv Geschichte. Zusätzlich bekommen andere Personen im Wohnzimmer weniger mit, wenn wir gerade in hitzigen Kämpfen beim Zocken sind und andersherum hören wir auch nicht mehr, wenn jemand drüben TV schaut. Das macht, für uns extrem viel aus und bringt uns zu dem Fazit, dass Akustikpaneele nicht nur wunderschön aussehen, sondern auch wirklich viel bringen. In unserem Fall haben wir dank der Holzbalken eine bessere Schallabsorptionsklasse, als mit Kleber oder direktem anbringen und das spiegelt sich definitiv wider.

Wer also in der Nacht mal ungestört etwas lauter sein möchte, ist mit so einem kleinen Umbau genau richtig. Wichtig ist nur zu bedenken, dass ihr bei der Montage bestenfalls mehrere Personen seid und je nachdem wie groß das Projekt wird auch der Preis durchaus eine Rolle spielen kann. Schlussendlich sieht das Ergebnis aber um Welten besser aus, als alle Alternativen auf dem Markt.

Momento Akustik – So einfach ist die Montage

Momento Akustik – OSTERAKTION

Nachdem wir euch ganz scharf auf diese Akustikpaneele gemacht haben, wollen wir euch natürlich nicht dessen Angebot entgehen lassen. Ab dem 25.03.2024 bis zum 01.04.2024 gibt es nämlich eine besondere Aktion. Ihr erhaltet nämlich 10 % Rabatt auf die komplette „Bunt Plus“ und „Massiv Plus“ Kollektion mit dem CODE „OSTERN2024“. Dazu zählen auch unsere Paneele, die unser Büro so unglaublich aufgewertet haben. Zusätzlich gibt es ab dem Kauf des 4. Paneels kostenlosen Versand on top. Also schaut doch mal bei Momento Akustik vorbei, eventuell werdet ihr fündig wie wir und macht ein spannendes DIY-Projekt daraus.