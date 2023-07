AEW: Fight Forever (PS5)

AEW: Fight Forever wirft die traditionelle Wrestling-Videospiele-Arena auf den Kopf und liefert frischen Wind für alle Hardcore-Fans da draußen. Das Neugeborene in der AEW-Familie, das bereits seit 2019 mit einigen der größten Namen im Wrestling wie Sting und Chris Jericho sowie einer Gruppe aufstrebender Stars aufwartet, betritt die digitale Welt mit einem krachenden Auftritt. Entwickelt von den Yuke’s Studios, einst bekannt für ihre Arbeit an der WWE-Reihe, verspricht das Spiel actiongeladene Kämpfe, die jeden Gamer an den Bildschirm fesseln werden.

Wrestling-Videospiel-Revolution

Nachdem Yuke’s sich vom WWE-Franchise verabschiedet hatte, setzte sich das Team aus Japan auf eine Mission, um das Wrestling-Videospiel-Genre neu zu definieren. Das Ergebnis ist AEW: Fight Forever, eine Ode an die klassischen Titel wie WWF No Mercy (N64), das mit dessen legendärem Game Director erschaffen wurde. So, genug des Vorgeplänkels – zieht eure Wrestling-Stiefel an und betretet den Ring!

Vollgas im Ring: eine einfache, spaßige Erfahrung

AEW: Fight Forever mischt die Karten neu, indem es sofort mit einem Mixed Match zwischen einem Mann und einer Frau als Tutorial startet. Die Steuerung ist schnörkellos und intuitiv, sodass auch Anfänger schnell Zugang zum Spiel finden. Aus einem Pin zu entkommen, ist so einfach wie ein klassischer Button-Smasher – kein nerviges Minispiel, das den Spielfluss unterbricht.

Gameplay – Wrestling, Kreativität und Wissen

Das Spiel entfesselt eine Flut an Modi und Regeln, sobald das Tutorial abgeschlossen ist. Neben den klassischen Einzelkämpfen bietet das Spiel eine Fülle von kreativen Möglichkeiten, inklusive eines einfachen, aber effektiven Editors und eines Story-Modus, der von euren Entscheidungen im Ring abhängig ist. Kleine, aber feine Minispiele, die euer AEW-Wissen auf die Probe stellen, sorgen für Abwechslung und belohnen mit In-Game-Währung.

Mehr als nur Show: explosive Stacheldraht-Matches

Eines der beeindruckendsten Features von AEW: Fight Forever ist der ‘Exploding Barbed Wire Death Match’-Modus. So intensiv und wild wie der Name schon klingt, findet hier der Kampf in einem Ring umgeben von elektrifiziertem Stacheldraht statt, der in einer bombastischen Explosion endet. Hier hat das Spiel definitiv von den Schwächen der AEW Revolution 2021 gelernt und bringt ein außergewöhnliches Match-Erlebnis auf die Bildschirme.

AEW: Fight Forever – Keine Scheu vor Ecken und Kanten:

AEW: Fight Forever stellt sich selbstbewusst als Anti-These zur Hochglanz-WWE-2K-Serie auf und liefert ein rasantes, actiongeladenes Wrestling-Erlebnis, das auch mit seiner weniger polierten Technik überzeugt. Für alle, die den Nervenkitzel von intensiven Wrestling-Matches lieben und bereit sind, sich auf ein Spiel einzulassen, das seine Ecken und Kanten stolz präsentiert, ist AEW: Fight Forever ein unverzichtbarer Titel in der Spielebibliothek.