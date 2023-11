Online-Gaming-Plattformen: 1 Leitfaden wichtig für Anfänger

Heute beschäftigen wir uns mit aktuellen Online-Gaming-Plattformen und stellen euch einen Leitfaden für Anfänger vor.

Online-Gaming ist eine aufregende und erschwingliche Möglichkeit, Videospiele zu spielen. In den letzten Jahren haben viele der namhaften Unternehmen der Branche ihre eigenen Online-Gaming-Pattformen veröffentlicht. Jugendliche und Spielbegeisterte sind heutzutage mit der Gaming-Welt so sehr verbunden, dass sie sogar ihre Livestreams in den sozialen Medien teilen.

Das Internet hat die Gaming-Welt in den vergangenen zwei Jahrzehnten erheblich verändert, wobei Online-Spiele Millionen von Spielern jeden Alters anziehen. Ihr könnt eure Spiele nach ihren Vorlieben auswählen, da der Online-Gaming-Markt eine große Auswahl an Titeln bietet. Dazu gehören actiongeladene Spiele, Sporttitel, Onlinecasino-Spiele, Denkspiele und mehr.

Wir nennen hier die unterschiedlichen Online-Gaming-Plattformen, die man im Netz finden kann.

Online-Gaming-Plattformen mit Ego-Shootern

Der Nervenkitzel, ein Soldat zu sein, hat die meisten Fans dazu gebracht, Onlinespiele zu spielen. Es hat etwas Besonderes an sich, in die Rolle eines Soldaten zu schlüpfen und auf Feinde zu schießen. Kritiker behaupten, dass solche Spiele zur Gewalt in der Gesellschaft führen. Wir sind überzeugt, dass die Vorteile dieser Spiele den angeblichen Nachteilen überwiegen.

Einige der beliebtesten Spiele auf Ego-Shooter-Plattformen sind Halo 2 und Battlefield 2. Die Spiele erfordern einen aktiven Geist und Genauigkeit, um sicherzustellen, dass ihr schießt, um den Feind zu töten.

Ein weiterer beliebter Titel, den wir in diesem Kontext erwähnen möchten, ist Red Dead Redemption. Lange Zeit wurde spekuliert, ob er überhaupt zu den Ego-Shootern gehört, aber letztlich sind die Kritiker zum Schluss gekommen, dass man das Spiel in der Perspektive spielen kann.

Cross-Plattform-Onlinespiele

Die Spiele ermöglichen es Einzelpersonen, auf verschiedenen Online-Gaming-Plattformen wie Playstation und Xbox zu spielen. Die größten Vorteile dieser Spiele sind das hochwertige Grafikdesign und die Animationstechnologie, die es euch auf der anderen Seite des Bildschirms ermöglichen, den Nervenkitzel zu spüren, Teil eurer Lieblingsmannschaft oder -spieler zu sein. Gute Beispiele für solche Spiele sind Mortal Kombat und FIFA.

Online-Glücksspielplattformen

Es ist aufregend, ein Casino zu besuchen und beliebte Spiele wie Roulette, Blackjack, Poker oder Spielautomatenspiele mit echtem Geld zu genießen. Leider befinden sich die meisten Casinos in Großstädten und nicht jeder kann es sich leisten, sie regelmäßig zu besuchen oder sich die Zeit zu nehmen, um einen Trip zu machen.

Onlinecasino-Spiele sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Casinos, da Fans jederzeit über eine Internetverbindung darauf zugreifen können. Diese internetbasierten Casinos sind bequemer und dennoch genauso unterhaltsam für euch, wie physische Casinos. Deshalb wachsen die Online-Glücksspielplattformen mit der restlichen Gaming-Welt Hand in Hand. Besonders beliebt auf den Plattformen sind Online Slots und Poker.

Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel (eng. MMORPG)

MMORPGs sind eine Art Online-Spiel, bei dem viele Spieler in derselben Umgebung oder über ein Netzwerk interagieren können. Die Interaktion zwischen diesen Spielern findet normalerweise in einer virtuellen Welt bzw. Online-Gaming-Plattformen statt. Als Spieler könnt ihr euren Avatar auswählen und an einer interaktiven Geschichte teilnehmen, die durch die Aktionen des Avatars gesteuert wird.

Diese Spiele zeichnen sich durch beständige Welten aus, oft mit einem hohen Maß an Interaktivität. Ihr, als Spieler, nehmt über euren Computer oder mithilfe ihrer Konsolen teil. MMORPGs ermöglichen es euch unter anderem über textbasierte Kommunikation, Voice-Chat oder Video mit anderen Spielern und ihren virtuellen Welten zu interagieren.

Gute Beispiele für diese Plattformen sind: Star Wars, Guild Wars 2 oder World of Warcraft.

Echtzeit-Strategie Plattformen (RTS)

Bei Echtzeit-Strategiespielen geht es darum, einen Schlachtplan auszuarbeiten und ihn in Echtzeit auszuführen. Dieses Genre umfasst größtenteils Titel mit menschlichen Spielern und Computergegnern, obwohl einige RTS-Spiele über einen Einzelspieler- oder kooperativen Modus verfügen.

RTS sind Spiele, bei denen ihr etwa die Kontrolle über eine Armee übernehmt und diese von einer Seite der Karte auf die andere bewegen könnt. Möglicherweise müsst ihr ebenso Ressourcen verwalten, Strukturen bauen und Truppen ausbilden. Diese Spiele haben in der Regel eine Top-Down-Ansicht und ermöglichen das Spielen über einen längeren Zeitraum.

YouTube-Gaming

Bei You-Tube handelt es sich um eine der weitverbreitesten und beliebtesten Online-Gaming-Plattformen, bzw. eine sogenannte Online-Game-Streaming-Plattform.

Der Aufbau einer breiteren Fangemeinde für den Kanal des Erstellers ist hierbei von Vorteil, da die You-Tube Gaming-Plattform, eine der bekanntesten Online-Gaming-Plattformen, es euch, den Usern ermöglicht, den Kanal mit Unterstützung zu pushen. Dank der Zusammenarbeit mit Google AdSense hilft die Plattform den Entwicklern, gute Einnahmen zu erzielen. Die meisten Kanalbesitzer verfügen über Inhalte, die dem reinen Streaming von Live-Spielen gewidmet sind.

VR-Plattformen

Es ist die einzige der Online-Gaming-Plattformen, die euch ein umfassendes Spielerlebnis bietet. Die virtuelle Realität ermöglicht es euch Spielern in das Spiel richtiggehend einzutauchen, Teil des Spiels zu werden, indem sie eure Sinne anspricht. Ihr erlebt so eine völlig neue Umgebung um euch herum, findet kreative Lösungen für Rätsel und Wege, um zu entkommen oder Herausforderungen und Endgegner beispielsweise komplett zu meistern.

Die virtuelle Realität erfüllt den Traum jedes Einzelnen, ein Abenteuer in einer anderen Welt zu erleben als die, in der ihr euch gerade befindet. Für die virtuelle Realität ist aber eine spezielle Ausrüstung erforderlich. Ein gutes Beispiel ist das Oculus, bei dem ihr als einer der Spielcharaktere in die Spielewelt eintretet.

Fazit

Es ist auf alle Fälle lohnenswert, sich alle Online-Gaming-Plattformen einmal anzuschauen. Vielleicht ist die eine oder andere Plattform dabei, die euch noch mehr Spaß am Spielen macht oder überhaupt erst zum Spielen animiert.