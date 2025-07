EA Sports College Football 26 ist mehr als nur ein Spiel. Es fühlt sich an wie ein großes Ritual aus Tradition, lauten Fangesängen und dieser knisternden Energie im Stadion, die uns alle mitreißt. Als EA Sports nun wieder ein neues College-Football-Spiel veröffentlicht, sind die Erwartungen riesig. EA Sports College Football 26 ist da und jetzt stellt sich die Frage, ob das Spiel den Erwartungen gerecht wird. Mehr dazu erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Schon beim allerersten Start merkt man schnell, dass diesmal vieles anders läuft. Die Menüs sind übersichtlich und wirken einfach stimmig. Und dann dieses Gefühl, wenn die Marching Band einsetzt, da seid ihr direkt wieder mitten im Stadion, egal ob nur ein kleines Lokalduell oder ein echtes Spitzenspiel läuft. Es wirkt sogar so, als würden die Zuschauer auf verpatzte Field Goals besonders heftig reagieren. Vielleicht ist das nur Einbildung, aber genau das holt einen rein.

Was sofort ins Auge fällt ist, dass die Entwickler für EA Sports College Football 26 an den richtigen Stellschrauben gedreht haben. Das ist nicht bloß ein schneller Aufguss vom letzten Teil, sondern fühlt sich wie ein echter Schritt nach vorn an. Gerade die vielen kleinen Details, die sich überall verstecken, prägen das neue Gefühl. Die Präsentation bleibt angenehm zurückhaltend, aber alles wirkt hochwertig, fast wie in einer Fernsehübertragung. Zum Glück hat sich EA Sports nicht nur auf schöne Bilder verlassen, sondern auch spielerisch ordentlich zugelegt.

Grafisch beeindruckt in EA Sports College Football 26 besonders, was bei Nachtspielen im Regen passiert. Da spiegelt sich das Licht auf den Helmen und man hat wirklich das Gefühl, im Stadion zu stehen. Wenn die College-Bands loslegen, die Zuschauer Wellen schlagen und die Kamera langsam übers Feld gleitet, entsteht eine dichte Atmosphäre. Auch beim Sound hat EA deutlich nachgelegt. Die Bands, die Fangesänge, dieses Raunen vor einem wichtigen Kick, alles klingt so, als wäre man wirklich vor Ort. Auch der Stadionsprecher und das Kommentatorenteam wirken lebendiger. Es gibt weniger Wiederholungen und mehr echte Reaktionen. Das wertet das Ganze spürbar auf.

Wenn ich eine Sache nennen müsste, die mir in EA Sports College Football 26 wirklich im Kopf geblieben ist, dann ist es die Tiefe in der Taktik. Wer sich ernsthaft mit Football-Taktik beschäftigen will, findet in EA Sports College Football 26 ein Spielfeld voller Möglichkeiten. Offensive und Defensive Schemes, Formationen, Playbooks basteln, man kann sich wirklich stundenlang verlieren. Wer denkt, dass es möglich ist, hier einfach immer mit der gleichen Masche durchzukommen, bekommt ganz schnell die Quittung.

Auch die KI ist in EA Sports College Football 26 stärker geworden. Quarterbacks improvisieren und werfen manchmal lieber ins Aus, als einen Ball zu verschenken. Die Defense passt sich an, erkennt Wiederholungen und zwingt euch zum Umdenken. Manchmal bleibt nichts anderes übrig, als die komplette Taktik über den Haufen zu werfen. Das neue Wear and Tear 2.0 funktioniert clever. Wer seine Stars nicht mal schont, merkt schnell, dass Leistung und Fitness nachlassen. Auswechseln wird wichtiger, Verletzungen passieren öfter, wenn man übertreibt. Einziger Nachteil ist, dass das Verletzungssystem manchmal zu sehr auf die Bremse tritt.

Das Spieltempo in EA Sports College Football 26 ist angenehm dynamisch, aber nicht hektisch. Jeder Spielzug fühlt sich gewichtig an. Die Spielmechanik legt mehr Wert auf Lesbarkeit der Verteidigung und auf situatives Spielverständnis. Wer etwa erkennt, dass die Defense sich auf einen Run einstellt, kann spontan zum Passspiel übergehen. Die Snap- und Audible-Funktionen reagieren prompt und ermöglichen Anpassungen bis zur letzten Sekunde. Auch Special Teams wurden überarbeitet. Kicks sind timingbasiert und blockbare Punts eine echte Gefahr, wenn man unaufmerksam ist.

Besonders auffällig ist, wie stark die Unterschiede der Teams spürbar sind. Manche Offenses basieren auf schnellen No-Huddle-Drives mit Spread-Formationen, andere spielen konservativer und dominieren über das Laufspiel. Diese Unterschiede verlangen, dass man sich immer wieder neu einstellt. Man merkt, dass EA über 2800 Spielzüge in EA Sports College Football 26 eingebaut hat. Das sorgt nicht nur für Vielfalt, sondern macht das Lernen gegnerischer Playbooks fast zu einer eigenen Disziplin. Wer sich auf das System des Gegners vorbereitet, hat Vorteile. Gleichzeitig zwingen situative Einflüsse wie Momentum oder Verschleiß zu spontanen Entscheidungen.

Die Physics Engine greift deutlich spürbarer ins Spielgeschehen ein. Tackles wirken wuchtiger, vor allem wenn ein Verteidiger mit voller Geschwindigkeit durch die Mitte bricht. Man kann sich nicht mehr blind auf den Turbo verlassen, denn wer ohne Rücksicht läuft, wird schnell gelegt. Läufe durch die Mitte mit Powerbacks fühlen sich ganz anders an als Scrambles mit einem mobilen Quarterback. Und genau das verstärkt dieses Gefühl, ein echtes Football-Spiel zu erleben. Auch an der Line of Scrimmage geht es zur Sache. Blocks lösen sich realistischer, Blitzes kommen variabler und wer sich nicht um Protection kümmert, sieht seinen Quarterback öfter am Boden als einem lieb ist.

Insgesamt entsteht ein Gameplay, das stark auf Football-Logik basiert. Gute Vorbereitung, clevere Play-Auswahl und Geduld werden belohnt. Wer die Schwächen des Gegners erkennt und gezielt angreift, fühlt sich belohnt. Aber es bleibt anspruchsvoll. Ein verlorenes Down oder eine verpasste Coverage kann alles kippen. So entsteht ein Spielgefühl, das sowohl realistisch als auch taktisch fordernd ist.

Der Dynasty-Modus hat es mir besonders angetan. Hier bist du längst nicht mehr nur Coach, sondern ganz klar der Kopf hinter der gesamten Struktur deines Programms. EA hat das Recruiting deutlich realistischer gestaltet. Highschool-Rekruten bringen eigene Prioritäten mit und stellen konkrete Fragen nach Spielzeit, Entwicklungsmöglichkeiten und NFL-Potenzial. Da reicht es nicht mehr, einfach nur Punkte zu verteilen. Ich hatte zum Beispiel einen Quarterback auf dem Radar, der unbedingt in ein System wollte, das zu seinem Stil passt. Als ich ihm keine überzeugende Vision liefern konnte, hat er sich für ein anderes College entschieden. Und das war nicht nur eine Textnachricht im Menü, sondern eine Entscheidung, die sich auf meine gesamte Kaderplanung ausgewirkt hat.

Auch das Transferportal ist nicht mehr bloß Beiwerk. Spieler, die unzufrieden sind oder sich unter Wert eingesetzt fühlen, wechseln plötzlich das Team. Das kann richtig wehtun, wenn man sich auf jemanden verlassen hat. Ich habe das erlebt, als ich einen vielversprechenden Freshman rekrutiert hatte, ihn aber erst mal hinter einem Senior parken musste. Das fand er offenbar nicht witzig und war schneller weg, als ich reagieren konnte. Diese Momente fühlen sich echt an, weil sie Konsequenzen haben.

Was mir besonders gefällt, ist die Art, wie sich die Geschichte deines Teams über die Jahre aufbaut. Es gibt ein Trophäenzimmer, in dem du alle Auszeichnungen, Rivalry-Siege und besonderen Erfolge festhältst. Das klingt erst mal wie ein nettes Gimmick, aber nach ein paar intensiven Saisons habe ich gemerkt, wie stark das motivieren kann. Wenn du siehst, was du aufgebaut hast, wird jedes neue Jahr ein weiteres Kapitel in deiner eigenen College-Football-Saga.

Zusätzlich lässt sich auch dein eigener Trainer weiterentwickeln. Du legst fest, ob du eher ein Strategietyp bist, der alles über Taktik regelt, oder einer, der junge Spieler fördert und langfristig aufbaut. Ich habe mich für Letzteres entschieden und das beeinflusst wirklich, wie sich dein Team entwickelt. Du kannst sogar gezielt Spieler in bestimmten Bereichen verbessern, was langfristige Planung noch wichtiger macht.

Mit den neuen Formation Subs und dem Wear-and-Tear-System musst du genau abwägen, wann du Stars schonst, wie du den Kader rotierst und welche Formation in welchem Spielabschnitt Sinn ergibt. Jedes Jahr, jedes Team, jeder Verlauf entwickelt sich anders. Mal wirst du belohnt, mal verlierst du durch eine unglückliche Entscheidung gleich mehrere Schlüsselspieler. Aber genau das macht den Reiz aus. Für mich fühlt sich der Dynasty-Modus nicht wie ein Spielmodus an, sondern wie die Leitung eines echten Programms mit echten Konsequenzen, echter Entwicklung und echter Identifikation.

Wem das zu stressig ist, für den ist die Spielmodi Road-to-Glory die richtige Wahl. Hier zählt der eigene Spieler. Mein selbst gebauter Quarterback hat direkt in den Highschool-Spielen abgeliefert, aber als die College-Angebote reinkamen, saß ich wie ein Teenager vor dem Bildschirm. Läuft auch nicht immer alles rund. Selbst mit dicken Stats bleibt der Trainer manchmal still, wenn es an entscheidenden Stellen nicht reicht. Es sind diese kleinen Rückschläge, die einen ans Spiel binden. Rivalry Games mit Herzklopfen, manchmal sogar zitterige Hände vorm entscheidenden Kick. Ja, ich habe daneben gezielt, war halt nervös. Ist halt authentisch.

Der Modus Road to the College Football Playoff ist dafür wieder ganz anders gestrickt. Hier geht es schnell zur Sache. Keine lange Vorbereitung, einfach rein ins Szenario und Aufgaben bestehen oder auch mal scheitern. Ich dachte öfter, das geht locker und dann habe ich doch an einer falschen Entscheidung alles vermasselt. Hier wurde ich wirklich gefordert. In EA Sports College Football 26 wurde der Modus noch mal deutlich ausgebaut. Statt zehn sind es jetzt zwölf Spiele pro Saison, was das Ganze intensiver macht. Jede Partie zählt, vor allem wenn man auswärts gegen starke Teams spielt. Da merkt man plötzlich, dass nicht jeder Sieg gleich gewertet wird.

Ich habe zum Beispiel mit einem kleineren Team gegen ein Powerhouse gewonnen und gemerkt, wie das meine Platzierung im Ranking richtig nach vorne katapultiert hat. Die 134 FBS-Programme sind dabei auf verschiedene Ligen verteilt, was kleineren Teams mehr Möglichkeiten gibt, sich Respekt zu erspielen, wenn sie gegen große Gegner bestehen. Ich habe das genutzt, um mutiger zu spielen, mit mehr Risiko, weil man eben manchmal durch genau solche Siege auffällt. Was ich auch mochte, war das Rangsystem. Bronze, Silber, Gold, Platin und Legend sind nicht nur Namen. Als ich in Legend angekommen bin, hatte ich das Gefühl, plötzlich auf einem anderen Level zu spielen. Die Gegner waren stärker, konzentrierter, irgendwie ernster unterwegs.

Das Ganze wirkt nicht wie irgendein Online-Modus, sondern eher wie eine echte Liga. Was den Druck erhöht, ist die Tatsache, dass es keine Pausen gibt. Zwölf Spiele, keine zweite Chance, man muss durchziehen. Wenn es nicht läuft, fällt man, wenn es gut läuft, kommt man oben an. Ich fand das ehrlich gesagt richtig gut. Es ist nicht nur ein Schnellspiel mit Tabelle, sondern ein Modus mit Substanz, mit Belohnung und Rückschlägen, mit echten Auswirkungen auf die eigene Online-Karriere. Wer Lust auf diesen Wettbewerb hat und sich wirklich mit anderen messen will, wird hier ziemlich lange dranbleiben. Ultimate-Team-Modus ist natürlich Geschmackssache. Klar, Karten und Missionen, wer das mag, kann sich austoben.

In EA Sports College Football 26 steckt diesmal aber deutlich mehr Struktur drin als ich erwartet hätte. Ich war eigentlich nie so richtig der Ultimate-Team-Typ, aber weil so viel davon gesprochen wurde, habe ich mich trotzdem mal reingewagt. Schon beim Einstieg merkt man, dass EA sich Mühe gegeben hat. Es gibt wechselnde Programme mit frischen Spielern, College-Legenden und neuen Challenges, die regelmäßig freigeschaltet werden. Besonders dieses Study Hall Format hat mich überrascht. Zwölf Spiele gegen die KI mit begrenzter Teilnahme hat mich mehr unter Druck gesetzt als ich dachte. Man überlegt plötzlich zweimal, wie man sein Team aufstellt.

Die Sets wirken in EA Sports College Football 26 durchdachter als beim Vorgänger, man weiß viel besser, worauf man hinarbeitet. Und dann gibt es diesen Trainingsbereich, der sich mit aktuellen Inhalten füllt, je nachdem welche Aktionen gerade laufen. Ich habe gemerkt, dass sich sogar das Spielsystem auf die Teamleistung auswirkt, also ob man zum Beispiel mit einer Spread Offense spielt oder klassisch defensiv aufgestellt ist. Es hat etwas Spielerisches, wenn man das eigene Team langsam optimiert. Ganz ehrlich, obwohl mich dieser Modus früher nie lange bei der Stange gehalten hat, habe ich mich hier dabei ertappt, wie ich mehr Zeit damit verbracht habe als geplant.

Vielleicht liegt es auch daran, dass EA versprochen hat, den Modus über Monate hinweg mit neuen Inhalten zu füttern. Ich weiß nicht, ob ich dauerhaft dabei bleibe, aber ich sehe zum ersten Mal das Potenzial, dass Ultimate Team auch im College Setting funktionieren kann, wenn man sich drauf einlässt. Crossplay ist richtig cool. Bis zu 32 Leute bauen sich eine Liga auf, messen sich und diskutieren am nächsten Tag noch über Sieg oder Niederlage. Rivalitäten entstehen hier ganz von allein und hier sorgt schon ein knappes Spiel für Gesprächsstoff in der Gruppe.