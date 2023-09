Red Dead Redemption (Switch) Test

Red Dead Redemption, das gefeierte Wild-West-Abenteuer von Rockstar Games, hat seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Wir könnten glücklicher nicht sein, denn auf anderen stationären Konsolen haben wir diesen Titel schon lange zur Verfügung. Zwar ist der Remaster auch für die Playstation 4 zeitgleich mit dieser Variante erschienen, jedoch interessiert uns besonders die Portabilität. Mehr dazu verraten wir euch in unserem Testbericht.

Red Dead Redemption – Ein Blick auf das Gameplay

Bei Red Dead Redemption handelt es sich um einen etwas älteren Open-World-Titel, welches im späten 19. Jahrhundert im Wilden Westen spielt. Die Geschichte folgt John Marston, einem ehemaligen Bandenmitglied, das von der Regierung erpresst wird, um seine ehemaligen Gefährten auszuschalten. Er begibt sich auf eine gefährliche Reise, um seine Familie zu schützen und seine Vergangenheit zu bereinigen. Die Handlung ist von Verrat, Rache und moralischen Entscheidungen geprägt und bietet eine fesselnde Erfahrung.

Ebenfalls enthalten ist in diesem Remaster auch das “DLC” Undead Nightmares, bei dem ihr euch in einem Kampf gegen Zombiehorden entgegenstellen dürft. Mit einer Prise Humor erwarten euch einige weitere Stunden Spaß.

Das Gameplay von Red Dead Redemption auf der Nintendo Switch ist zweifellos beeindruckend. Die offene Welt, in der man in die Haut von John Marston schlüpft, bleibt atemberaubend detailliert, selbst auf der tragbaren Konsole. Hier können Spieler die Weiten des Wilden Westens erkunden, Banditen bekämpfen und Pferde zähmen. Die Portabilität der Switch ermöglicht es, dieses Abenteuer überallhin mitzunehmen, was zweifellos ein großer Pluspunkt ist. Großartig Performance Einbrüche haben wir beim Zocken nicht erlitten.

Uns störte nur, dass die Ladezeiten manchmal etwas länger waren und die leichten Abstriche in der Grafik. Aber sind wir ehrlich, wer den Titel unterwegs spielt, wird das sowieso nicht bemerken.

Red Dead Redemption – Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein Punkt, den man nicht übersehen kann, ist der Preis von Red Dead Redemption auf der Nintendo Switch. Im Vergleich zu anderen Versionen des Spiels sind die Switch-Variante bzw. PlayStation 4 teurer. Viele Möglichkeiten gibt es leider nicht, zumindest für PC Fans. Denn ein PC Port bleibt weiterhin aus und andere Varianten sind dann nur die originalen Releases oder die Abwärtskompatibilität der Xbox. Nichtsdestotrotz, können wir euch das Spiel getrost ans Herz legen, falls ihr mal wieder Bock drauf habt oder es unterwegs zocken wollt.

Red Dead Redemption auf der Nintendo Switch ist ein beeindruckender Port, der die Essenz des Originals einfängt. Dennoch müsst ihr bereit sein, einige grafische Kompromisse einzugehen, um die Portabilität zu genießen. Trotzdem bleibt es ein absolutes Muss für Fans des Wilden Westens. Mit seiner fesselnden Story, der offenen Welt und der Möglichkeit, das Abenteuer überall zu erleben, ist es ein triumphaler Eintrag in die Nintendo Switch-Bibliothek.