Scott Pilgrim EX @ gamescom

Auf der gamescom 2025 hatten wir die Gelegenheit, Scott Pilgrim EX etwas anzuspielen und das gleich zu viert im Koop. Der Titel knüpft an den Kultklassiker von Ubisoft an, wird aber von Tribute Games (bekannt durch TMNT: Shredder’s Revenge) neu aufgelegt und erweitert. Dabei verspricht das Spiel nicht nur Nostalgie, sondern auch moderne Gameplay-Elemente und eine Portion frischen Humor. Wie unser Ersteindruck ist, erfahrt ihr im folgenden Hands-On.

Scott Pilgrim EX – Endlich geht es weiter

Schon nach wenigen Momenten zeigte sich, dass Scott Pilgrim EX ein klassisches Beat ’em Up ist, aber eines, das viel Wert auf Teamdynamik legt. Jeder Spieler übernahm eine der bekannten Figuren wie Scott oder Ramona, die mit individuellen Moves und Combos glänzen. Auch Ex-Rivalen wie Lucas Lee oder Roxie Richter sind mit von der Partie, was zusätzliche Abwechslung bringt.

Besonders aufgefallen ist, dass es statt linearer Level eine offene, miteinander verbundene Spielwelt gibt. Unser Koop-Team schlug sich durch Straßen voller Gegner, entdeckte Shops und Minispiele und musste gleichzeitig Ressourcen teilen. Geld wird gemeinschaftlich verwaltet, sodass Absprache und taktisches Vorgehen wichtiger sind, als man zunächst denkt. Das sorgt für Diskussionen, aber auch für den typischen Couch-Koop-Charme, den man schon lange vermisst hat.

Scott Pilgrim EX – Galerie

Scott Pilgrim EX – Für jeden etwas dabei

Spielerisch ist der Einstieg leicht zugänglich, denn wer möchte, kann einfach Button-Mashing betreiben und hat sofort Spaß. Gleichzeitig bietet das Kampfsystem überraschend viel Tiefe. Es gibt komplexere Combos, Ausweichmanöver und Spezialattacken für Spieler, die sich intensiver mit ihrem Charakter befassen. Untermalt wird das Ganze von einem brillanten Chiptune-Soundtrack von Anamanaguchi, der den Retro-Look perfekt ergänzt.

Auch die Optik trägt ihren Teil bei zum Gesamtbild bei, mit knallige Pixelgrafik, charmante Animationen und jede Menge witziger Details, die die Comic-Vorlage perfekt einfangen. Vom „militanten Veganer“ bis hin zu absurden Gegnern aus dem Toronto-Alltag, überall blitzt der typische Humor von Bryan Lee O’Malley auf.

Unser kurzes Hands-on mit Scott Pilgrim EX hat Lust auf mehr gemacht. Die Mischung aus Retro-Charme, moderner Mechanik und chaotischem Koop-Gameplay fühlt sich frisch und gleichzeitig vertraut an. Vor allem das Zusammenspiel im Vierer-Team sorgt für viel Gelächter und genau den richtigen Grad an Herausforderung. Wenn Tribute Games dieses Niveau über das gesamte Spiel hinweg halten kann, steht uns ein Beat ’em Up bevor, das sowohl Fans des Originals als auch Neueinsteiger begeistern dürfte.

Scott Pilgrim EX – Erscheint 2026

Scott Pilgrim EX – Häufig gestellte Fragen (FAQ)