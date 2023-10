Die 5 wichtigsten Tipps & Tricks zum Start in Fae Farm

Vor kurzem haben wir euch in unserem Testbericht Fae Farm vorgestellt. Da wir wissen, dass einige von euch das Spiel spielen, haben wir für euch die 5 wichtigsten Tipps & Tricks zum Einstieg in das Spiel vorbereitet. Falls ihr Fae Farm aber noch nicht besitzt, solltet ihr trotzdem dranbleiben, denn wir haben neben den Tipps & Tricks auch ein Gewinnspiel für euch vorbereitet, welches ihr hier findet.

Fae Farm – Wer neugierig ist, wird belohnt

Mittlerweile ist Fae Farm in aller Munde und hat es sogar geschafft, zwei aufeinanderfolgende Wochen auf Platz 1 im Nintendop eShop zu sein. Da wollen wir euch nicht vorenthalten, wie ihr im Spiel einen guten Start hinlegen könnt, damit ihr nichts Wichtiges verpasst.

1. Seid neugierig und untersucht alles nach Rezepten!

Der erste und vermutlich wichtigste Tipp ist, seid neugierig! In Cosy-Titeln, wie Fae Farm geht es darum viel zu entdecken und zu untersuchen. Besonders hier werdet ihr belohnt, da sich überall auf der Karte Rezepte befinden. Mit diesen könnt ihr verschiedenste neue Möbel und Dekorationen für euer eigenes kleines Traumhaus herstellen.

2. Dekoration ist mehr wert, als ihr denkt!

Bezüglich des Traumhauses kommen wir direkt auch schon zum nächsten sehr hilfreichen Aspekt. Denn je mehr ihr eurer Haus dekoriert, desto stärker werdet ihr. Zahlreiche Möbel bringen euch kleine Buffs, die am Ende des Tages euer Leben, eure Energie und Mana permanent erhöhen können. Da lohnt es sich umso mehr Zeit in die Dekoration eures Hauses zu investieren. Besonders in Fae Farm fühlt es sich lohnenswert an, da euer Haus nicht nur schöner für euch und eure Freunde wird, sondern euch wortwörtlich stärker macht.

3. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold …

Könnte man in manchen Spielen denken, aber mehr ist mehr in diesem Spiel. Sobald ihr nämlich einen Bewohner seht, der ein goldenes Ausrufezeichen, Fragezeichen oder Herz auf dem Kopf hat, solltet ihr diesen auf jeden Fall ansprechen. Die Bewohner von Azoria haben nämlich viel für euch vorbereitet. Angefangen von Haupt- bis hin zu Nebenquests gibt es noch zahlreiche weitere Dinge, die das Reden mit sich bringt. Wartet also nicht zu lange und sprecht eure Azorians einfach mal an!

4. Schaut über den Tellerrand!

Zwar führt jeder Weg zu eurem Ziel, aber es lohnt sich hier über den Tellerrand zu schauen. Es gibt nämlich zahlreiche Orte und Areale, die fernab von den Straßen sind. Diese lohnen sich sehr begutachtet zu werden. Manche davon sind schlichtweg Abkürzungen eurer normalen Strecken. Aber abgesehen davon gibt es auch zahlreiche schöne Orte, Rezepte und Tiere, die ihr vermutlich sonst nicht finden würdet.

5. Bereitet euch gut vor und behaltet die Zeit im Auge!

Ab einem gewissen Zeitpunkt müsst ihr auch in Fae Farm ab in die Minen. Dort solltet ihr zwei Dinge besonders im Auge behalten. Einmal eure Energie und dann noch die Uhrzeit. Um beim ersten “Problem” entgegenzuwirken, solltet ihr genug Essen dabei haben. Damit könnt ihr eure Energie wieder aufladen und bis in die Nacht durcharbeiten. Dabei solltet ihr aber immer die Uhrzeit im Blick behalten, denn um 0 Uhr ist Schicht im Schacht. Zwar endet es nicht so schlimm wie z. B. in Stardew Valley, aber auch da ist sprunghaft Ende. Fangt also früh genug an und beendet es auch zeitig.

Wir hoffen natürlich, dass euch diese Tipps etwas helfen konnten, für euren Start in das Spiel. Wer Fae Farm noch nicht besitzt, braucht sich aber keine Sorgen machen, denn hier habt ihr eine Chance eins von drei Fae Farm Paketen zu gewinnen. Darin enthalten ist das Spiel für die Nintendo Switch und ein paar kleine Goodies.