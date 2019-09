Die Sims 4: Reich der Magie (PC) Test

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Mit der neusten Erweiterung Reich der Magie für Die Sims 4 wagt Electronic Arts eine Reise in die magische Welt. In den nachfolgenden Zeilen erfahrt ihr welche neuen Features die Erweiterung mit sich bringt.

Die Sims 4: Reich der Magie – Im Besitz von magischen Kräften

Im Gameplaypack Reich der Magie könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Welche Zaubersprüche ihr im Stande seid auszuführen erlernt ihr in der Schule, in der ihr auch schon eure ersten Opfer suchen könnt. Dabei könnt ihr nicht nur Interaktionen zwischen mehreren Sims herbeizaubern, sondern darüber hinaus auch Gegenstände stehlen oder das Aussehen eurer Mitbürger verändern.

Zur Auswahl stehen euch bis zu 24 Zaubersprüche, 15 Zaubertränke und drei Magierichtungen. Die Anlehnung an die Film- und Spielreihe von Harry Potter könnte ähnlicher sein. So haben die Entwickler nicht nur die Schule in Hogwarts nachgeahmt, sondern auch einen Bereich implementiert, in der ihr euch mit anderen Sims Zauberduelle liefern könnt. In jenem Bereich könnt ihr euer Wissen über die Zauberei steigern und neue Zutaten gewinnen. Beachtet jedoch, dass sie Zauberduelle sich spektakulärer anhören als sie in Wirklichkeit sind. Ihr habt hier kaum Einfluss auf das Spielgeschehen.

Weiterhin könnt ihr euch in einer Gasse mit Geschäften unter anderem neue Zaubertränke oder Zauberstäbe kaufen.

Interessant ist, dass euer Sim in der Lage ist die zuvor angesprochenen drei Magierichtungen einfach zu erlernen. Hierzu sind nur Mini-Aufgaben zu in der Zauberschule zu erfüllen. Anschließend liegt es nur noch in eurer Hand die Fähigkeiten eures Sim zu erhöhen.

Die Sims 4: Reich der Magie – Die Zauberei hat seine Grenzen

Wenn die magische Ladung eures Sims zu hoch wird, besitzen zukünftige Zaubersprüche eine höhere Effektivität. Wer in Die Sims 4: Reich der Magie mit der Zauberei zu weit geht, könnte es passieren, dass eure Zaubersprüche gegen euch verwendet werden. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Zauber für den ihr euch gar nicht entschieden habt, wodurch ihr selbst plötzlich gemeinen Flüchen ausgesetzt seid.

Mit steigendem Wissen ist euer Sims in der Lage auch die zahlreichen schweren Zaubertränke zuzubereiten. Auf diese Weise gelangen euch „Levelaufstiege“ mit denen ihr neue Vorteile für euren Magier freischalten könnt. Die größte Schwäche von der Erweiterung Reich der Magie ist sicherlich die Möglichkeit selbst bei der maximal möglichen Magierstufe, weiterhin sich Vorteile erspielen zu können. Auf diese Weise gestaltet sich das Spiel zu leicht und ermöglicht es uns als Spieler in wenigen Stunden zur Unsterblichkeit zu gelangen. Die Herstellung der Zaubertränke erfordert beispielsweise nur wenige Zutaten und manchmal sogar nur eine Zutat. Auf diese Weise geht hier sehr viel Spielmotivation verloren.