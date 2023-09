Sky: Children of Light @ Gamescom

Das Spiel Sky: Children of Light existiert bereits seit einigen Jahren auf verschiedenen Plattformen. Nun wurde es auch für den PC auf der Gamescom 2023 angekündigt. Darüber hinaus konnte das Entwicklungsstudio thatgamecompany mit Sky: Children of Light einen weiteren Weltrekord auf der renommierten Messe aufstellen.

Sky: Children of Light – Weltrekordhalter bald auf PC

Sky: Children of the Light ist ein Erkundungsspiel, das auf der Interaktion mit anderen Spielern basiert. Spieler verkörpern ein kleines, auch des Fliegens mächtigen Wesen, das sich in einer Fantasy-Welt bewegt und dabei verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen kann. Das Spiel bietet die Möglichkeit, die einzelnen Level mit bis zu elf zufällig ausgewählten Mitspielern zu absolvieren, die gemeinsam daran arbeiten sollen. Es ist jedoch auch möglich, viele Passagen alleine zu durchqueren, ohne die Hilfe anderer Spieler. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Welt frei zu erkunden und dabei den Versuch zu unternehmen, neue Freundschaften zu knüpfen.

Die Spieler haben zahlreiche Optionen, um mit anderen Spielern zu interagieren. Um jedoch effektiv zu chatten, ist es erforderlich, zuvor eine Freundschaft mit anderen Spielern aufzubauen. Auf diese Weise wird eine anfängliche nonverbale Kommunikation etabliert, die dazu dient, Beleidigungen und Hassreden zu unterbinden. Zusätzlich zur direkten Kommunikation mit anderen Spielern können auch anonyme Nachrichten in verschiedenen Formen hinterlassen werden, beispielsweise in Form von kleinen Papierschiffchen im Meer, um sich einige Gedanken von der Seele zu reden. Hierfür eignet sich die Tastatur am PC besonders gut.

Während der Messe hat thatgamecompany mit dem Spiel Sky: Children of Light den Rekord für das größte Publikum bei einem virtuellen Konzert gebrochen. In Zusammenarbeit mit der norwegischen Sängerin Aurora nahmen über 10.000 Spieler an dem Konzert teil.

Das Spiel ist bereits kostenlos für die Plattformen PS5, PS4, Switch, iOS und Android erhältlich und wird bald auch für den PC verfügbar sein. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde noch nicht angekündigt.

Gameplay Screenshots