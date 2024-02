In der Welt des Gaming-Zubehörs gibt es Produkte, die nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr Design und ihre Vielseitigkeit herausstechen. Das Hexcal Desk Mat Bundle ist ein solches Produkt, das darauf abzielt, die Gaming-Setup-Erfahrung auf ein neues Level zu heben. Dieses Bundle, bestehend aus einer hochwertigen Schreibtischunterlage und einem magnetischen Kissen, verspricht nicht nur eine optische Aufwertung des Gaming-Bereichs, sondern auch eine spürbare Verbesserung der des Komforts. In diesem Review werden wir das Hexcal Desk Mat Bundle unter die Lupe nehmen und euch verraten, ob sich so ein Update sich zum Zocken oder im Home-Office lohnen.

Hexcal Desk Mat Bundle – Funktionales und schickes Design

Das Erste, was beim Hexcal Desk Mat Bundle ins Auge fällt, ist das schlichte, aber schicke Design und die hochwertige Verarbeitung. Die Schreibtischunterlage gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal in Schwarz und einmal in Braun, wobei wir uns für erstere entschieden haben. Verschiedene Größen für verschiedene Setups gibt es leider nicht, aber im Fall eines höhenverstellbaren Tisches ist dies die optimale Größe. Die Oberfläche der Matte ist aus einem strapazierfähigen Material gefertigt, das nicht nur angenehm unter den Händen liegt, sondern auch eine optimale Gleitfähigkeit für die Maus bietet. Dies ist besonders wichtig für Gamer, die Wert auf Präzision und Schnelligkeit legen.

Das vegane Leder mag sich für einige im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber innerhalb eines Tages wollten wir es auch nicht missen, da unsere Hände da dran nicht schwitzen und on top sehr gemütlich abgelegt sind.

Neben der ästhetischen Komponente überzeugt das Bundle auch durch die Qualität der verwendeten Materialien. Die Unterseite der Matte ist mit einem rutschfesten Material ausgestattet, das einen sicheren Halt auf nahezu jeder Schreibtischoberfläche gewährleistet. Dies verhindert ein Verrutschen während intensiver Gaming-Sessions und trägt somit zu einer ungestörten Spielumgebung bei. Die Kanten der Matte sind sorgfältig vernäht, was nicht nur zur Langlebigkeit beiträgt, sondern auch ein Ausfransen der Ränder verhindert.

Wir haben seitdem wir die Matte nutzen einige Stunden League of Legends, Palworld, Valorant und mehr hinter uns und diese ist uns in der Zwischenzeit keinen Zentimeter verrutscht, außer wir haben beide Hände genommen und diese von selbst verrückt.

Das Hexcal Desk Mat Bundle zeichnet sich nicht nur durch sein Design und die Materialqualität aus, sondern auch durch seine Funktionalität. Die Schreibtischunterlage bietet genügend Platz, um nicht nur die Maus, sondern auch die Tastatur und weitere Peripheriegeräte komfortabel zu platzieren. Dies sorgt für eine einheitliche Spieloberfläche, die das Gaming-Erlebnis verbessert und gleichzeitig den Schreibtisch vor Kratzern und Abnutzung schützt. Allgemein sieht es aber auch schick aus, wenn alles an einem Platz ist.

Ein weiteres Highlight des Bundles ist, dass das mitgelieferte Kissen magnetisch ist. Somit könnt ihr es jederzeit abnehmen und wieder dran machen, falls ihr es gerade benötigt. Zusätzlich ist es dank des Magneten auch so fest, dass nicht passieren kann, egal wie viel ihr herum wackelt beim Zocken.

Die Vielseitigkeit des Hexcal Desk Mat Bundles zeigt sich auch in der Kompatibilität mit verschiedenen Gaming-Setups. Egal, ob es sich um einen PC, eine Konsole oder eine mobile Gaming-Station handelt, die Schreibtischunterlage und die dazugehörigen Accessoires lassen sich problemlos in jede Umgebung integrieren. Dies macht das Bundle zu einer ausgezeichneten Wahl für Gamer, die Wert auf ein schickes und funktionales Design ihres Spielbereichs legen.

Hexcal Desk Mat Bundle – Galerie

Hexcal Desk Mat Bundle – Angenehmer Begleiter

Die wahre Qualität eines Gaming-Zubehörs zeigt sich erst in der praktischen Anwendung. Das Hexcal Desk Mat Bundle wurde mit dem Ziel entwickelt, die Benutzererfahrung zu verbessern, und dieses Versprechen hält es in vielerlei Hinsicht. Die glatte Oberfläche der Matte ermöglicht eine präzise Maussteuerung, was besonders bei schnellen Bewegungen und präzisen Zielvorgängen in Spielen von Vorteil ist. Gamer, die verschiedene Genres spielen, von schnellen Shootern bis hin zu Strategiespielen, werden die verbesserte Reaktionsfähigkeit und Präzision zu schätzen wissen. Wie wir bereits erwähnt hatten, hat es bei uns problemlos bei jedem Titel geklappt.

Die ergonomischen Vorteile des Bundles dürfen ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die angenehme Textur und die Größe der Matte fördern eine natürliche Hand- und Armposition, die Ermüdungserscheinungen bei langen Gaming-Sessions reduziert. Darüber hinaus trägt die einheitliche Spieloberfläche dazu bei, dass Tastatur und Maus auf dem gleichen Niveau liegen, was eine ergonomisch günstigere Haltung ermöglicht.

Allgemein hat Hexcal soweit bei uns einen positiven Eindruck hinterlassen, mit gewiss gut durchdachten Aspekten, die sie meist von den Konkurrenten abheben. Auch hier waren wir mehr als angetan, nur der Preis ist etwas, was nicht für jeden ist. In diesem Fall können wir dennoch sagen, es lohnt sich besonders für Gamer im Home-Office.

Hexcal – Product video

Hexcal Desk Mat Bundle – FAQ