be quiet! Light Wings (Hardware) Test

Die be quiet! Light Wings PC-Gehäuselüfter bieten eine leistungsstarke Kühlung mit stilvoller, anpassbarer RGB-Beleuchtung und zeichnen sich durch einen leisen Betrieb aus – ideal für alle, die Performance und Ästhetik in ihrem System vereinen möchten.

be quiet! Light Wings – Verpackung und Lieferumfang

Die Light Wings sind in Weiß und Schwarz sowie in Standard- und High-Speed-Versionen erhältlich. Jede dieser Versionen ist auch im Dreierpack erhältlich. Im Dreierpack der hauseigene ARGB-Hub enthalten. Leider sind die weißen Versionen nur als Dreierpack zu erwerben.

Egal für welche Version oder Packungsgröße Ihr euch entscheidet, sie kommen alle in einem gut verpackten, meist schwarzen Karton. Jeder Lüfter ist dann noch einmal in einem eigenen kleinen Karton verpackt, um alles an seinen Platz zu halten.

Im Lieferumfang der einzelnen Lüfter sind natürlich der Lüfter selbst und vier Schrauben zur Befestigung des Lüfters in deinem Gehäuse enthalten. Das Dreierpack enthält 4 Schrauben für jeden Lüfter, Schrauben für den mitgelieferten ARGB-Hub zur Befestigung an einem SSD-Montagepunkt und einen Streifen doppelseitiges Klebeband zur Befestigung an jeder gewünschten Stelle in eurem Gehäuse.

be quiet! Light Wings – Technische Spezifikationen

be quiet! Light Wings 120-mm-Version 140-mm-Version 120mm High Speed Version 140mm

High Speed Version Abmessungen 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm Stromspannung 5 – 13,2 V 5 – 13,2 V 5 – 13,2 V 5 – 13,2 V Max. U/min 1700 1500 2500 2200 Lautstärke bei 100 % 20,6 dB(A) 23,3 dB(A) 31 dB(A) 31 dB(A) Luftstrom bei 100 %

(CFM / m3/h) 41,5 / 70,5 56 / 95,1 52,3 / 88,9 71,7 / 121,8 Luftdruck bei 100 % 1,66 1,49 2.6 2.3 Anschlüsse 4-Pin-PWM

3-Pin 5V ARGB 4-Pin-PWM

3-Pin 5V ARGB 4-Pin-PWM

3-Pin 5V ARGB 4-Pin-PWM

3-Pin 5V ARGB LED-Anzahl 20 20 20 20 Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre Erwartete Lebensdauer 60.000 Stunden 60.000 Stunden 60.000 Stunden 60.000 Stunden Hierbei handelt es sich um Herstellerangaben

be quiet! Light Wings – Design- und Verarbeitungsqualität

Die Light Wings sind die ersten ARGB-Lüfter von be quiet! Ihr Ziel war es von Anfang an, nicht nur einen ARGB-Lüfter zu bauen, sondern auch einen, der ihren hohen Qualitätsstandards gerecht wird. Die Lüfter fühlen und sehen nichts anderes als hochwertig aus. Wie man es von jemandem wie be quiet! erwarten würde.

Die 9 Lüfterblätter sind, wie üblich von be quiet!, gewellt, was dazu beiträgt, Luftturbulenzen zu reduzieren, ohne den Luftstrom zu beeinträchtigen. Die 20 LEDs befinden sich hinter einem milchigen Kunststoffring, der dazu beiträgt, das Licht der LEDs gleichmäßiger zu verteilen. Schaut man sich die Rückseite genauer an, erkennt man, dass ein kleiner Teil des Kunststoffrings von der Vorderseite auch die Rückseite der Lüfter etwas beleuchtet, was ihnen ein einzigartiges Aussehen verleiht. Das gefällt uns sehr!

Die Lüfter sind nahezu unhörbar. Bevor wir diese in unserem Testsystem hatten, hatten wir P14 von Arctic verbaut. Obwohl diese auch ziemlich gut und leise sind, neigen diese dazu, ein leichtes, aber deutlich wahrnehmbares Brummen zu erzeugen, was bei den Light Wings nicht der Fall ist. Die Light Wings hingegen bemerkt man erst, wenn sie auf 100% Geschwindigkeit laufen.

Wie ihr im Bild oben sehen könnt, ist der Lüfter in einer quadratischen Form gehalten. Jede Ecke hat auf beiden Seiten Gummifüße. Ein Pluspunkt für uns ist, dass die Ecken nicht aus massivem Kunststoff bestehen, sondern diese Vertiefungen und ein langes Schraubenloch haben, das beide Seiten verbindet. Das ist praktisch für die Kabelführung und lässt die Lüfter auch nicht wie ein massives Teil aussehen.

Der Motor ist an vier Stegen befestigt, die entgegen der Drehrichtung gebogen sind. Was wir gerne gesehen hätten, ist, dass be quiet! die Aufkleber auf der Rückseite in einer einzigen Farbe drucken oder, wie Arctic es macht, alles vom Aufkleber in die Nabe “eingraviert”. Wir haben sie mit runden Abdeckungen überklebt, die wir mit dem 3D-Drucker gedruckt haben (Link unten, falls benötigt). Anzumerken ist, dass be quiet! die Größe der Nabe auf den Produktseiten angibt.

Um die Lüfter selbst mit dem Mainboard zu verbinden, muss einfach nur das flache 4-Pin PWM Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Die ARGB-LEDs werden auch mit einem flachen 3-Pin-5V-Kabel verbunden, das entweder direkt an die ARGB-Header des Motherboards oder an den, nur im Dreierpack enthaltenen, be quiet! ARGB-Hub angeschlossen werden kann. ARGB-Hub (Art. Nr. LIW-ARGB-Hub).

Das ARGB-Kabel ist ein Daisy-Chain-Kabel, das heißt, ihr könnt mehrere ARGB-Kabel für mehrere Lüfter miteinander verbinden. Aus irgendeinem Grund, hat be quiet! diesen Ansatz beim 4-Pin-PWM-Kabel nicht umgesetzt. Wir empfehlen für ein besseres Kabelmanagement einen 4 Pin PWM Y-Adapter zu verwenden, den es bei den üblichen Onlineshops für wenige Euros zu kaufen gibt.

be quiet! Light Wings – Montage

Die Montage der Lüfter ist sehr einfach. Egal ob im Gehäuse oder an einer AIO oder Custom-Loop-Radiator. Kabeltechnisch ist das etwas komplizierter, denn wie bereits von uns erwähnt, können die ARGB-Kabel miteinander verbunden werden, die 4-Pin-PWM-Kabel jedoch nicht. Hoffentlich ändert sich das mit den neuen Light Wings LX, für welche wir euch bald hoffentlich auch ein Review zur Verfügung stellen können.



be quiet! Light Wings – Produktvorstellung

Wie angegeben, hier der Link zu den passenden Nabenabdeckungen.

Besonderes Dankeschön an unseren Fotographen Baris, der unser Titelbild geschossen hat.

Seinen Instagram-Account findet ihr hier.