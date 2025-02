Monster Hunter Wilds (PS5) Vorschau

Monster Hunter Wilds, der neueste Teil der gefeierten Action-RPG-Reihe von Capcom, steht kurz vor seiner Veröffentlichung. Wir hatten entsprechend die Chance einige Stunden in den Titel reinzuschnuppern und sind hin und weg von diesem Spiel. Mit einer beeindruckenden Mischung aus altbewährten Mechaniken und innovativen Neuerungen verspricht dieser Titel, sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger zu begeistern. In dieser Vorschau werfen wir einen Blick auf den Titel.

Monster Hunter Wilds – Besser als je zuvor

Vorab verraten wir euch, dass wir nichts zur Geschichte von Wilds Spoilern werden, selbst die aus der Open Beta nicht. Wir werden jedoch über einige Monster sprechen und auch hier versuchen, so gut es geht keine Spoiler zu erwähnen.

Fakt ist jedoch, dass das Spiel im allgemeinen spannend, witzig, cool, eine Herausforderung und vieles mehr gleichzeitig ist. Das sei gesagt, nachdem wir gerade mal vier Stunden gespielt haben, ohne die Welt zu erkunden.

Dennoch steht fest, dass die Welt von Monster Hunter Wilds größer und dynamischer als je zuvor ist. Die Entwickler haben sich darauf konzentriert, ein realistisches und immersives Ökosystem zu schaffen, das nicht nur beeindruckend aussieht, sondern auch aktiv in das Gameplay integriert ist.

Die verschiedenen Biome – die wir zum Teil gesehen haben, bieten nicht nur visuelle Vielfalt, sondern auch einzigartige Herausforderungen. Dynamische Wettereffekte wie Sandstürme oder Gewitter beeinflussen die Jagd direkt und können sowohl Hindernisse als auch taktische Vorteile bieten.

Zwar ist es nichts Neues, dass Monster miteinander interagieren, doch fühlt es sich dank der Größe und nahtlosen Biome wie ein Open World-Titel an, in dem Spieler, NPCs und Monster miteinander leben. In Titeln wie Rise und Worlds gab es dieses Gefühl nämlich nicht, was uns persönlich auf Dauer sehr gestört hat.

Entsprechend verleihen Territorialkämpfe zwischen Kreaturen der Welt eine zusätzliche Ebene an Realismus. Ihr könnt demnach auch die Kämpfe strategisch nutzen, um eure Ziele zu schwächen oder abzulenken.

Monster Hunter Wilds – Galerie

Monster Hunter Wilds – Ein Fest für Neueinsteiger und Veteranen

Allgemein wurde viel an diesem Spiel angepasst, damit es angenehmer für Neulinge, als auch Veteranen ist. Von Menüs, Quests bis hin zum allgemeinen Gameplay fühlt es sich nicht nur hübscher, sondern auch schlüssiger an.

Die Jagdmechaniken in Monster Hunter Wilds wurden zudem weiter verfeinert, um allen ein tiefgründiges Erlebnis zu bieten. Eine der größten Neuerungen ist der sogenannte „Focus Mode“, der es Spielern ermöglicht, gezielt Schwachstellen von Monstern anzuvisieren und Wunden zu verursachen. Diese Wunden bleiben während des Kampfes sichtbar und können für zusätzlichen Schaden genutzt werden.

Wir haben das in unserer vierstündigen Session auch ausgenutzt und mit unserem geliebten leichten Bogengewehr immer brav die Schwachstellen angegriffen und dann mit einer fetten Explosion massig Schaden gemacht. Damit wir aber nicht gleich ins Grab beißen, hat unser Paliko, zumindest oftmals die Stellung vorne gehalten.

Wem das nicht reichen sollte, der kann jedoch mittlerweile auch jederzeit auf seinem Seikret (Reittier) aufsteigen und auf seine Zweitwaffe wechseln. Damit bieten sich komplett neue Möglichkeiten und Strategien. Unabhängig davon ist der Seikret auch so ein toller neuer Begleiter.

Er unterstützt nämlich nicht nur im Kampf, sondern bringt euch auf der Karte überall hin, wo ihr wollt und das auf Anfrage auch voll automatisch.

Doch ist das längst nicht alles. Im folgenden 6. Trailer von Monster Hunter Wilds, gibt es noch einiges mehr zu entdecken, was wir zum Teil schon sehen durften und durchaus positiv angetan sind.

Monster Hunter Wilds – PS5 oder doch lieber PS5 Pro?

Auch wenn der Build auf der PlayStation 5, den wir gespielt haben, nicht der Finale ist, macht uns dennoch etwas Sorgen, dass einige Spieler mit der deutschen Synchronisation und der Gesichtsmimik unzufrieden sind. Uns ist öfter Mal aufgefallen, dass es durchaus komisch aussieht.

Dazu kommt, dass es hier und da noch visuelle Bugs gab, die sehr wahrscheinlich zum Release weg sind.

Was hingegen zu dem Zeitpunkt eine große Frage sein dürfte, ist jedoch, ob die Leistung der PS5 reicht. Denn es muss hier mal wieder explizit zwischen Performance und Grafik entschieden werden. Im ersten Moment klingt es nicht so schlimm, es ist schlussendlich trotzdem nervig, wenn um einen herum noch gewisse Texturen nachladen oder die Bewegungen von Charakteren durchaus komisch aussehen, bis diese in der Nähe sind.

Das ändert trotzdem nichts an unserem Grundgedanken, dass diese Monster Hunter uns vermutlich einige hundert Stunden an den Bildschirm fesseln wird, wie kein anderer Titel in den letzten Jahren.

Daher hoffen wir, dass der Koop-Modus direkt ab Tag 1. reibungslos laufen wird, da auch unsere Freunde und Kollegen heißersehnt auf dieses Spiel warten, sei es für die PS5 oder PC.

An dieser Stelle möchten wir uns auch für die Chance und die Einladung bedanken, da dieser Monster Hunter Titel mit Abstand der Beste ist, den Capcom bis heute geliefert hat. Wir freuen uns auf den Release und wir hoffen ihr nun umso mehr.

Monster Hunter Wilds – 6. Trailer | Auf zu den Eissplitterklippen

Monster Hunter Wilds – FAQ