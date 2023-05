Dead Island 2 (PC) Test

Knapp zehn Jahre war Dead Island 2 in der Entwicklung und jahrelang mussten die Fans darüber bangen, ob es das Spiel überhaupt auf den Markt schafft. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den ersten Teil, der für seine Zeit so brutal war, dass es das Spiel nur hinter der Ladentheke gab. Doch der Titel ist zum Glück geschafft. Daher dürfen wir nun wir LA erkunden statt eine fiktive Insel! Wie es uns gefällt, zahllose Zombies zu schlachten, erfahrt ihr hier.

Dead Island 2 – Welcher Slayer bist du?

In Dead Island 2 dürft ihr euch zwischen sechs verschiedenen Charakteren entscheiden. Jeder von denen hat unterschiedliche Fähigkeiten und auch andere Statuswerte, daher solltet ihr euch danach und nicht nach dem Aussehen richten. Das ist wichtig, da ihr im Laufe des Spiels euren Charakter nicht mehr wechseln könnt, sondern von neu anfangen müsstet. An der Stelle hätten wir uns etwas mehr Flexibilität, wie in einem Rollenspiel gewünscht, aber schlimm ist es definitiv nicht. Darüber hinaus schaltet ihr im Laufe eurer Geschichte Karten frei, die ihr nutzen könnt, um euren Charakter leicht anzupassen, aber das war es dann auch schon.

Nach dem Erstellen eures Charakters kann es dann auch mit der Geschichte losgehen. Zu Beginn fangt ihr nämlich ganz gemütlich in einem Flugzeug an, welches in Kürze aus tragischen Umständen abstürzt. Glücklicherweise überlebt ihr das Ganze und seid prompt in der nächsten lebensbedrohlichen Situation, da ihr von einem Zombie gebissen wurdet. Da andere Menschen sich fast schon sofort in Zombies verwandeln, stellt ihr dann fest, dass ihr immun gegen den Virus seid und das ist der Moment, an dem der Spaß beginnt!

Dead Island 2 erfindet in seiner Fortsetzung tatsächlich nichts neu, ganz im Namen des ersteren Spiels wird nämlich alles an guten Features rausgekramt und fein poliert auf die neueste Generation an Konsolen gebracht. Das ist auch gut so, denn es erwarten euch ca. 30 Spielstunden mit vielerlei Dingen zu entdecken, Blut, Humor und einer Menge Spaß.

Dead Island 2 – Die schöne Seite von HELL-A

Wie bereits erwähnt hat die Fortsetzung einfach das vorherige Konzept genommen und einfach größer und besser gemacht, leider nur ohne den Open-World Aspekt, den wir uns alle erhofft haben. Das ist jedoch kein Problem. Denn dafür sieht LA ziemlich schick aus und hat zahlreiche Details für euch bereitgehalten. Dazu kommt, dass nicht nur die Ortschaft gut aussieht, sondern auch die Zombies.

Ihr könnt diese nämlich, solange sie noch nicht besiegt sind, so zerfetzen wie ihr Bock habt. Da steckt vermutlich auch die meiste Liebe hinter. Schade nur für die USK-Spieler dürfte sein, dass die Zombies, nachdem diese besiegt wurden, nicht mehr weiter verprügelt werden können. Das Problem war jedoch abzusehen, da das Spiel vor knapp 10 Jahren auch nur hinter der Ladentheke verfügbar war. Irgendetwas musste USK dagegen tun.

Abgesehen davon, dass die Zombies auch besser aussehen, wurden diese auch angepasst. Denn einige von denen haben mittlerweile Resistenzen. Ein Feuerwehr-Zombie kann in so einem Fall nicht mit Feuer getötet werden, was durchaus Sinn ergibt.

Passend dennoch zu diesem Spiel ist der schwarze Humor. Überall sind Anekdoten und gut platzierte Witze und Sprüche, die euch definitiv bei Laune halten werden, falls es mit den Zombies doch mal zu düster wird.

Um das Ganze dann noch abzurunden und neue sowie alte Fans abzuholen gibt es in diesem Teil auch wieder die Möglichkeit Waffen zu modifizieren! Somit wird aus einem langweiligen Baseballschläger gerne mal eine ziemlich tödliche Waffe und das zieht sich so weit, dass ihr vermutlich auch nach der Hauptstory weitere spaßige Blaupausen finden werdet.

Dead Island 2 – Storytelling muss gekonnt sein

Was das Gameplay und die Grafik gut macht, scheint dagegen die Story nicht präsentieren zu können. Durch viel hin und her, wer das Spiel schlussendlich produzieren soll, war es auch etwas zu erwarten, dass es keine grandiose Story geben wird. Schlimm ist es nicht, trotzdem hätten wir uns da mehr gewünscht.

Auch Einzelspieler, werden es nicht immer recht einfach, denn in Dead Island 2 erwarten euch Zombies hinter jeder erdenklichen Ecke. Das ist im Multiplayer wirklich erfreulich und macht Spaß, wer aber keine allzu große Herausforderung mag, wird hier und da vermutlich mal an seine Grenzen stoßen und überrannt werden.

Schlussendlich wird Dead Island 2 nicht an die Erwartungen der Spieler, die seit so langer Zeit warten, erfüllen können. Es gibt mittlerweile wirklich viel Konkurrenz in dem Zombie Segment und der hellste Stern am Gaminghimmel ist dieser Titel leider nicht. Das heißt aber nicht, dass es keine Kaufempfehlung ist. Für Left 4 Dead Fans und Koop-Liebhaber dürfte Dead Island 2 definitiv ein gefundenes Fressen sein.