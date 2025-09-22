Monmusu Girls Autobattler ist ein Idle-Auto-Battler vom Entwickler Meowspirit, der am 25. August 2025 auf Steam erschienen ist. Das Spiel ist Free-to-Play und richtet sich an Fans von Anime/Monster-Mädchen, Gacha-Mechaniken und Strategie/Auto-Battler-Gameplay. Du sammelst verschiedene Monmusu Girls, stellst ein Team zusammen, findest Ausrüstung, bewältigst Missionen und kämpfst gegen den Dämonenkönig. Die Erwartungen sind damit relativ klar, es gibt ein süßes Setting, simple Mechaniken, aber wahrscheinlich auch typische Free-to-Play-Bremser.

Monmusu Girls Autobattler – Süße Girls und viele Kämpfe

Monmusu Girls Autobattler setzt auf bekannte Gacha-/Auto-Battler-Formeln, bringt aber auch eigene kleine Akzente mit. Gleich zu Beginn fällt auf, wie sehr das Spiel auf Sammeln, Aufwerten und stufenweise Progression setzt. Man startet mit wenigen Monmusu Girls, die man nach und nach aus Chests oder mit Teilfragmenten erhält, und baut ein Team auf, das sich in verschiedenen Modi messen lässt, darunter Story-Kämpfe, Arena, Dungeons etc.

Das Kernspielgefühl besteht darin, Einheiten so zu wählen und auszurüsten, dass ihre Spezialfähigkeiten und Synergien optimal zusammenwirken. Während deines Fortschritts schaltest du neue Fähigkeiten und Verbesserungen frei, wählst Ausrüstung aus und levelst deine Mädchen auf. Ein wichtiges Idle-Element dabei ist, dass einige Belohnungen am meisten Offline erhalten werden und das sind eure Charakter-EXP.

Grafisch überzeugt Monmusu Girls Autobattler mit farbenfrohem Anime-Design, vielen Charakterporträts und Chibi-Einheiten für den Kampf. Die Artworks sind detailliert, und die Präsentation erzeugt eine niedliche, ansprechende Atmosphäre, was in diesem Genre ein großer Pluspunkt ist.

Zwar ist das Spiel in vielerlei Hinsicht nicht perfekt, doch der Entwickler arbeitet jeden Tag an kleinen bis hin zu großen Patches, um mit der Community einen tollen Titel aufzubauen.

Wer es etwas spicer mag, kann sich sogar auf dem Discord einen NSFW Patch herunterladen, damit die Monmusu Girls weniger anhaben, aber hier hält sich alles im Rahmen. Trotzdem ist es nett vom Entwickler dies auszulagern, damit nicht jeder Dinge sieht, die er nicht möchte.

Monmusu Girls Autobattler – Galerie

Monmusu Girls Autobattler – Viel Grind nötig

Was den Spielfluss betrifft, läuft anfangs alles recht geschmeidig. Man sammelt Ressourcen, nutzt Gratis-Chests bzw. Login-Belohnungen, steigt rasch auf und erlebt Fortschritt, was motivierend ist. Doch mit steigendem Level und höheren Anforderungen steigt auch die Grindkomponente deutlich. Viele Kämpfe erfordern starke Einheiten und gute Ausrüstung, und das Hochleveln wird teils sehr ressourcenintensiv.

Zwar würden hier viele aufhören oder die Kreditkarte zücken, doch konnten wir innerhalb von vier Wochen den aktuellen Content fast komplett durchspielen. Einzig der letzte Endboss fehlt uns noch. Dafür müssen wir unseren Charakter hochleveln, damit wir unsere Girls auf das gleiche Level bringen können, wofür wir aber warten müssen. Das ist durchaus ärgerlich und wir hoffen, dass es da bald eine bessere Lösung geben wird. So fühlt sich das Endgame nur an, wie künstlich in die Länge gezogen.

Monmusu bietet allgemein mehrere Modi, die Abwechslung bringen sollen. Neben der Story-Kampagne gibt es Herausforderungen, Arena-Kämpfe gegen andere Spieler oder gegen KI-Teams, spezielle Events und auch Modi, die als Roguelike Elemente nutzen, z. B. „Abyssal Ascent“ oder ähnliche Dungeons und Explorationen.

Leider ist nicht jeder Modus gleich stark ausgearbeitet, und in manchen Fällen wirkt die Belohnung im Vergleich zur benötigten Zeit und Mühe als unbalanciert. Eine Ressource die z. B. für einige Charaktere wichtig ist, ist hinter einem Modus verriegelt, der wie Mine Sweeper funktioniert. Jeden Tag Mine Sweeper zu spielen ist in unserem Fall wirklich mehr als langweilig.

Was die technische Seite angeht, können wir dennoch sagen, dass die Performance und Stabilität größtenteils in Ordnung sind. Das Spiel läuft auf durchschnittlicher PC-Hardware flüssig und große Anforderungen gibt es kaum (da es grafisch nicht ultra-aufwändig ist).

Entsprechend soll das Spiel auch noch dieses Jahr für mobile Geräte, also Smartphones mit iOS und auch Android erscheinen. Ein genaues Datum hat der Entwickler noch nicht genannt, aber eine offene Beta gab es bereits.

Allgemein ist das Spiel durchaus spaßig, bietet aber nur kurzfristigen Spaß, da die virtuelle Bremse schon sehr krass ist. Auch lässt sich erkennen, dass das Spiel mehr wie eine Art Early Access wirkt, was zwar prinzipiell gut ist, aber dann sollte der Entwickler dies auch benennen.

Monmusu Girls Autobattler – Gameplay

