Cross Blitz (PC) Vorschau

Cross Blitz ist ein verheißungsvolles neues Spiel im Early-Access-Format für den PC, das sich schnell eine begeisterte Anhängerschaft aufgebaut hat. Als Kartenspiel-RPG-Hybrid mit Roguelike-Option verspricht Cross Blitz eine einzigartige Mischung aus taktischem Kartenkampf und Rollenspiel-Elementen, eingebettet in eine faszinierende Fantasy-Welt. In diesem umfassenden Review werden wir uns die verschiedenen Aspekte von Cross Blitz ansehen, vom Gameplay bis hin zu Grafik, Sound und der Gesamterfahrung im Early-Access-Status.

Cross Blitz (Vorschau) – Da werden Erinnerungen geweckt

Das Herzstück von Cross Blitz ist sein innovatives Gameplay, das traditionelle Kartenspielmechaniken mit RPG-Elementen kombiniert. Spieler bauen ihr Deck aus einer Vielzahl von Karten auf, die verschiedene Angriffe, Zauber und Fähigkeiten repräsentieren. Die Kämpfe sind rundenbasiert und erfordern strategisches Denken, um die richtigen Kartenkombinationen zu wählen und die Stärken des eigenen Decks auszuspielen. Besonders bemerkenswert ist die Art und Weise, wie Cross Blitz den Spielern erlaubt, ihre Decks an ihren individuellen Spielstil anzupassen, was eine tiefe und persönliche Spielerfahrung schafft.

Erinnern tut das Ganze dabei stark an die Anfänge von Heartstone, was auch genau die Zeit war, wo ich wirklich viel mit Pokémon, YU-GI-OH und Heartstone zu tun hatte. Dementsprechend holt das Spiel einen dort ab und bringt uns mit einem Schub in die Zeit zurück, gepaart mit vielen neuen und auch interessanten Aspekten.

Die Welt von Cross Blitz ist reich und detailliert gestaltet, mit einer fesselnden Hintergrundgeschichte, die die Spieler in eine interessante Welt eintauchen lässt. Was es umso besser macht ist, dass ihr verschiedene Stories, Charaktere und Decks habt. Das Spiel schafft es, eine Balance zwischen der Erzählung und dem Gameplay zu finden, sodass die Story die Spieler durch das Spiel leitet, ohne das Spielgeschehen zu unterbrechen.

Die grafische Darstellung in Cross Blitz ist beeindruckend, mit detaillierten und stilvollen Kartenillustrationen sowie lebhaften und atmosphärischen Kampfszenen. Die grafische Gestaltung trägt wesentlich zur Gesamtstimmung des Spiels bei und macht jede Karte und jeden Kampf zu einem visuellen Erlebnis. Der Soundtrack und die Soundeffekte sind ebenso hervorragend, wobei die Musik die Spannung und das Drama der Kämpfe verstärkt und die Welt akustisch zum Leben erweckt. Mit dieser Kombination dürften vermutlich schon einige von euch angesprochen sein.

Cross Blitz (Vorschau) – Auf einem guten Weg

Ein kritisches Element in jedem Kartenspiel, besonders in einem Early-Access-Titel wie Cross Blitz, ist das Balancing der Spielmechaniken. Das Spiel demonstriert bereits eine beeindruckende Ausgewogenheit in seinem Kartensystem, wobei keine einzelne Karte oder Strategie das Spielgeschehen dominiert. Diese Balance trägt zu fairen und spannenden Matches bei. Schwer könnte es jedoch werden, wenn es um die Kombination gewissen Karten und Fähigkeiten geht, denn da konnte ich mir manchmal die Zähne draus ausbeißen. Andererseits bedeutet es auch Umdenken und nicht immer das gleiche Deck zu benutzen. Davon aber abgesehen ist das Spiel darauf ausgelegt, regelmäßige Updates zu erhalten, die sowohl das Balancing als auch die Vielfalt der Spieloptionen weiter verbessern sollen.

Ein großer Vorteil des Early-Access-Formats von Cross Blitz ist die aktive Beteiligung der Community an der Entwicklung des Spiels. Die Entwickler haben gezeigt, dass sie offen für Feedback und Vorschläge sind, was zu einer lebendigen und engagierten Spielergemeinschaft geführt hat. Diese Interaktion zwischen Spielern und Entwicklern ist ein entscheidender Faktor für die kontinuierliche Verbesserung des Spiels und trägt dazu bei, dass sich die Spieler als Teil des Entwicklungsprozesses fühlen. Daher sind wir sehr gespannt, was uns noch erwarten wird, denn jetzt besitzt das Spiel nicht nur einen Story-Modus, sondern auch einen Roguelike-Modus.

In diesem Modus fangt ihr mit einem simplen Deck an und habt eine gewisse Zahl HP (Lebenspunkte), die je nachdem wie ihr spielt sinken, bis ihr verloren habt. Pro Schritt, den ihr euch fortbewegt, könnt ihr dann eben kämpfen, euch heilen, Karten kaufen oder sogar upgraden. Und das macht wirklich ziemlich Spaß! Jede Runde ist anders und wenn ihr mal keine Lust mehr habt, fangt ihr von neu an.

Als Early-Access-Spiel ist Cross Blitz ein sich ständig weiterentwickelndes Projekt. Dies bedeutet, dass Spieler noch mit vielen Verbesserungen und entsprechend Veränderungen rechnen müssen. Das ist auch wichtig, denn auch wir hatten schon einige Bugs hier und da erlebt, wo wir hoffen, dass diese schnell behoben werden. Da wir z. B. keine konventionelle Bildschirmgröße haben, sind alle Markierungen an den falschen Stellen. Dennoch sind die Zukunftsaussichten für Cross Blitz vielversprechend, insbesondere wenn die Entwickler weiterhin auf das Feedback der Community hören und das Spiel entsprechend anpassen.

