nubia Neo 2 5G (Hardware) Test

Das nubia Neo 2 5G ist für eine Vielzahl von Spielen gut geeignet. Besonders MOBA-Spiele wie Mobile Legends oder League of Legends: Wild Rift laufen dank des großen Displays und der Schultertasten hervorragend. Auch Casual Games mit geringen Grafikanforderungen machen auf dem Gerät eine gute Figur. Shooter-Fans kommen mit Titeln wie PUBG Mobile oder Call of Duty: Mobile voll auf ihre Kosten. Und für Rennspiel-Enthusiasten ist Asphalt Nitro 2 eine gute Wahl. Anspruchsvolle Titel wie Genshin Impact sind in reduzierten Grafikeinstellungen durchaus spielbar, hier stößt das nubia Neo 2 5G aber an seine Grenzen. Alternativ sind Emulatoren auch eine abwechslungsreiche Idee für unterwefgs.