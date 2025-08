OBSBOT Meet SE (Hardware) Test

In Zeiten von Streaming-Boom, zunehmender E-Sport-Präsenz und hybriden Gaming-Setups reicht eine Standard-Webcam für viele User oft nicht mehr aus. Gerade, wer auf zwischen Meetings, Streaming oder Discord regelmäßig zu sehen ist oder an Online-Multiplayer-Events teilnimmt, wünscht sich ein Bild, das sowohl technisch up-to-date als auch kreativ einsetzbar ist. Hier setzt die OBSBOT Meet SE an. Eine smarte Full-HD-Webcam, die mit Features wie 100 FPS, AI-Auto-Framing und kompaktem Design explizit auch für Gamer und Streamer konzipiert wurde. Doch kann diese erschwingliche Kamera mit etablierten Gaming-Lösungen mithalten? Und welche Vorteile bringt sie wirklich für Gaming-Enthusiasten und Content Creator? In diesem Test gehen wir diesen Fragen auf den Grund und beleuchten die OBSBOT Meet SE als Gaming- und Streaming-Gear.

OBSBOT Meet SE – Klein, aber fein

Das Erste, was an der OBSBOT Meet SE auffällt, ist die schlichte, aber moderne Ästhetik in den Farben Cloud White, Space Grey oder Aurora Green. Mit dieser Farbpalette fügt sie sich die Webcam unauffällig in jedes Setup, egal ob auf dem klassischen Monitor, am Gaming-Laptop oder als Zusatzcam am Stream-Setup. Sofort fällt auch auf, dass das Gerät mit seinen ca. 60g Gewicht und der kleinen Bauform überall hinpasst. Bei Bedarf lässt sich sogar ein Stativ dranschrauben. Je nachdem, wie ihr euer Setup geplant habt, ist das ziemlich praktisch. Schade hingegen ist dennoch, dass bei dem Preis kein Stativ dabei ist. Das kostet von OBSBOT selber stolze 50 € extra.

Dennoch gibt es zusätzlich im Paketumfang ein Magnet-Mount, welches sich als ziemlich nützlich erweist, sofern der Monitor eine geeignete Fläche bietet. Sobald die Kamera auf dem Magnet-Mount steht, ist diese wie fest verankert und lässt sich auch etwas auf der Ablage hin und her bewegen, je nach Präferenz. Für den mobilen Einsatz wäre dennoch eine Tasche wünschenswert, doch auch so passt sie in jedes Equipment-Sleeve, wie z. B. unsere Hexcal Tech Pouch.

Abgesehen davon ist die Verarbeitung der Kamera sehr gut gelungen. Die Oberfläche wirkt hochwertig und robust. Obwohl die Linse herausragt, ist diese sehr stabil und lässt sich jederzeit mit einer magnetischen Abdeckung zudecken. Woher wir wissen, dass die Linse stabil ist? Beim Testen ist uns die Kamera mehrfach hingefallen und es gab nicht einen Kratzer. Das ist definitiv ein Pluspunkt für das Gerät.

Das Schöne ist Plug & Play via USB-C (Adapter auf USB-A liegt bei) garantiert, dass auch User ohne technisches Know-how die Kamera schnell einsatzbereit haben. Es sind keine externen Treiber nötig, wodurch Discord, OBS, Twitch Studio und gängige Gaming-Plattformen sofort mit der Kamera arbeiten können.

Während viele Konkurrenten bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde stagnieren, hebt sich die Meet SE durch flüssigere Bewegungen mit bis zu 100FPS deutlich ab. Entsprechend ist die Bewegungsunschärfe geringer, Gesichtsausdrücke, Handgesten und Reaktionsmomente kommen dadurch klarer und naturgetreuer rüber. Gerade für Reaction-Content, Beat Saber, Rhythmusspiele oder das Einbauen einer Facecam in Speedruns ist diese hohe Framerate ein deutlicher Pluspunkt.

Dank des lichtstarken CMOS-Sensors (f/1.8, 1/2,8 Zoll, 2,9 µm Pixel) produziert die Meet SE ein angenehm helles Bild mit natürlichen Farben, auch ohne teure Softbox. Gaming-Zimmer mit LED-Lichtleisten oder RGB-Hintergrund reichen entsprechend schon für ein brauchbares Bild aus.

In der Praxis reicht meist eine RGB-Tastatur, um das Gesicht ausreichend für einige Zwecke auszuleuchten. Im Dunkeln leidet zwar das Rauschniveau (wie bei fast jeder Webcam), aber für die typische Gaming-Ausleuchtung bleibt das Bild immer brauchbar.

OBSBOT Meet SE – Galerie

OBSBOT Meet SE – Ihr werden verfolgt

Ein wichtiger Aspekt für Streamer und Influencer dürfte wohl der Autofokus sein. Dieser bleibt auch bei Kopfbewegungen, Aufstehen oder Wechsel der Sitzposition verlässlich. Einzig der Fokus hat mit gewissen Dingen, wie z. B. Booster Openings Probleme.

Das integrierte Mikrofon ist vorhanden und kann zur Not benutzt werden, dennoch könnt ihr euch die Qualität denken. Für professionelle Streams oder Aufnahmen bleibt ein externes Mikro oder Headset Pflicht, aber für spontane Runden mit Freunden reicht die Sprachqualität aus.

Wer noch etwas mehr aus der Webcam holen will, kann auch die Software OBSBOT Center herunterladen. Die Software ermöglicht extra Feintuning im Bereich Kontrast, Weißabgleich und Sättigung so wie ihr es benötigt. Die entsprechenden AI-Features (Auto-Framing, digitaler Zoom) sind via Software deaktivierbar oder steuerbar, falls ihr diese nicht benötigt oder mal anpassen müsst.

Ein weiteres nettes Feature ist zudem, dass die Meet SE klassische sowie vertikale Videos (z. B. für TikTok-Clips oder Instagram) unterstützt. Dieses Feature bieten selbst bekannte Marken nicht an.

Mit aktuell rund 75 Euro liegt die Cam preislich klar unter vielen etablierten Modellen aus dem Gaming-Bereich, bietet aber deutlich mehr als einfache No-Name-Kameras oder Standardmodelle unter 50 Euro. Für den gebotenen Funktionsumfang ist das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus gut. Gerade für Einsteiger, Hobby-Streamer und alle, die ins Facecam-Streaming einsteigen wollen.

Die OBSBOT Meet SE tritt bei uns gegen das Modell Logitech C922 an. Im direkten Bildqualitätsvergleich kann sie allein durch die höhere FPS-Zahl und den cleveren Dynamikmodus punkten. Für Streamer, die Wert auf Look und Performance legen, aber keine 4K-Auflösung brauchen, ist die Meet SE eine der aktuell stärksten Alternativen am Markt in diesem Preissegment. Dennoch hätten wir uns eine Tasche und ein Tripod gewünscht, wenn wir bedenken, dass die C922 nur 50 € kostet.

OBSBOT Meet SE – Brilliance in Every Frame

OBSBOT Meet SE – Häufig gestellte Fragen (FAQ)