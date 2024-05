Carrera Mario Kart Mini RC + Gewinnspiel (Hardware)

In einer Welt, in der Videospiele immer realistischer und komplexer werden, ist es erfrischend, ein Produkt zu finden, das die pure Freude des Spielens in die reale Welt katapultiert. Das Carrera Mario Kart Mini RC ist ein solches Produkt – eine charmante Hommage an eine der beliebtesten Videospielreihen aller Zeiten, die Spaß und Nostalgie in einem kompakten Paket vereint. Wir haben uns von den verschiedenen Mario Kart Mini RC’s mal Yoshi genauer angesehen und verraten euch, wie wir die kleinen Flitzer finden. Zusätzlich habt ihr sogar die Chance selber einen davon zu gewinnen, also bleibt dran!

Carrera Mario Kart Mini RC – Der Nintendo-Flitzer in euren vier Wänden

Im Gegensatz zum klassischen Mario Kart Carrera RC, den wir uns hier angesehen hatten, ist dieses kleine Mini RC wirklich eher für zu Hause oder bei Freunden gedacht. Der ist nämlich deutlich kleiner als seine großen Brüder und kann dadurch auch kein schweres Terrain besteigen. Jedoch lässt sich der Mini RC in jede Tasche bzw. durch einen Gürtel überall hin mitgenommen werden.

Zuerst schauen wir uns den kleinen Yoshi Mini RC mal genauer an und stellen fest, dass der Bursche durchaus detailgetreu aussieht und an das ikonische Spiel erinnert. Mit einem Maßstab von 1:16 ist der somit klein, aber fein und kann schnell überall hingenommen werden. Dafür gibt es eine entsprechende Fernbedienung, die nicht nur zum Lenken dient, sondern auch als Tragetasche.

Im Paket ist entsprechend auch alles bei, von Fernbedienung, Ladegerät, dem Mini RC bis zu Batterien, nur kein Schraubendreher, denn den braucht ihr für das Batteriefach der Fernbedienung. Auch ein USB-Ladestecker ist nicht dabei, was vermutlich auch wegfällt, da wir mittlerweile alle einen mit unseren Smartphones parat haben.

Also kurz die „fehlenden Teile“ gezückt und wir konnten unseren kleinen Yoshi laden, bevor es dann losgeht. Der Mini RC muss insgesamt 30 Minuten geladen werden, was für heutige Standards durchaus etwas lange ist, besonders bei einer Fahrzeit von 7 Minuten.

Carrera Mario Kart Mini RC – Galerie

Sobald die Zeit aber um ist, kann der Spaß zu Hause beginnen und da der Flitzer so klein ist, stört es in den meisten Haushalten auch wenig. Kurz den Knopf betätigt und losgeht die Fahrt … zumindest kurz, bevor Yoshi aus seiner Bahn fliegt und die erste Wand frontal begrüßt. Das ist uns auch noch zahlreiche weitere Male passiert, auf Laminat und Fliesen. Nachdem der erste Akku leer war, gab es natürlich eine kleine Enttäuschung, bis uns aufgefallen ist, dass unter dem RC einen Pin gibt zur Nachjustierung.

Sobald Yoshi also wieder fahrbereit war, haben wir uns mit dem angepassten Pin wieder an die Fahrt gemacht und siehe da es klappt deutlich besser. Die Fernbedienung bietet war nicht viel Spielraum für krasse Moves, aber im eigenen Heim macht es schon wirklich Spaß, mit diesem kleinen Yoshi durchzujagen.

Für einen Preis von knapp 30 € erwartet euch mit dem Mini RC ein detaillierter kleiner Flitzer, der zu Hause bis zu 5 km/h Spitze schafft. Besonders auf einem dünnen Teppich, zeigt der Kleine, was er drauf hat und macht auch seine komplette Akkulaufzeit riesig Spaß. Es muss jedoch bedacht werden, dass ihr bei der Größe nicht zu viel erwarten dürft. Denn der Mini RC legt keine Spitzenstunts oder derartiges hin. Mobilität und wenig Platz, der benötigt wird, sind daher die Aspekte, die hier wirklich herausstechen und nachdem ihr fertig seid, kann der RC dann auch in die Vitrine oder platzsparend in den Schrank.

Carrera Mario Kart Mini RC – Gewinnspiel

Es gibt noch etwas zu gewinnen! Nachdem wir euch mit diesem Testbericht heiß auf einen kleinen Carrera Flitzer gemacht haben, könnt ihr auch selber einen gewinnen. Dafür müsst ihr im folgenden Formular nur eine Frage beantworten. Außerdem gibt es statt des kleinen grünen Dinos Yoshi, die Chance auf einen Carrera Mini RC von Mario.

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 05.05.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!

