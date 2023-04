Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) Test

Nach einigen weniger erfolgreichen Änderungen der Rezeptur, kehrte Kirby’s Return to Dream Land im Jahr 2011 zur klassischen Kirby-Action zurück und war eine weitere starke Ergänzung der beeindruckenden Reihe an Plattformern für die Nintendo Wii. Jetzt, 12 Jahre später ist HAL Laboratory ins Dream Land zurückgekehrt, um uns diese Deluxe-Edition zu präsentieren. Das Beste daran, es ist immer noch ein Knaller. Jetzt ist es jedoch viel schöner, lässt sich besser spielen und bietet sogar mehr Inhalt als je zuvor. Wenn bei Kirby also Deluxe gesagt wird, ist auch Deluxe drin!

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Bessere Grafik und mehr!

Dieses Spiel hat nicht nur eine komplette Überarbeitung der Grafik erfahren, sondern auch einige Verbesserungen am Gameplay. Um das Ganze dann nochmal abzurunden, gibt es sogar noch zwei hervorragende neue Modi, die das Spiel wirklich zu einem Must-have machen.

Aber lasst uns für diejenigen unter euch, die das Originalspiel noch nicht gespielt haben, ein wenig zurückgehen. In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe müssen Kirby und seine Freunde einen intergalaktischen Reisenden namens Magalor retten, als sein Schiff durch ein Wurmloch stürzt und auf dem Planeten Popstar zerschellt. Es liegt nun an dir und optional bis zu drei Freunden durch verschiedene 2,5D-Levels zu springen, um fünf fehlende Teile von Magalors Schiff zu bergen. Auf dem Weg dorthin nutzt ihr Kirbys Markenzeichen, seine Kopierfähigkeit, um es mit einer Vielzahl von bunten Gegnern aufzunehmen und gegen eine Reihe von klassischen Kirby-Bossen zu kämpfen.

Insgesamt erwarten euch acht Welten, durch die du schweben und kämpfen kannst. Sie bieten jede Menge Spaß und Kreativität, während du dich durch die etwa siebenstündige Kampagne kämpfst. Wie immer hat HAL Laboratory eine wunderbare Balance gefunden und ein Abenteuer geschaffen, das für uns ältere Kirby-Fans sehr unterhaltsam ist, aber auch für jüngere Spieler völlig zugänglich bleibt. Auch wenn du nur etwa sieben Stunden brauchst, um das Spiel durchzuspielen, wenn du dich auf das Hauptziel konzentrierst, werden die 120 Zahnräder, die in den Levels versteckt sind, diese Zahl leicht in den zweistelligen Bereich bringen. In den meisten Fällen sind diese nicht besonders schwer zu finden, aber in späteren Bereichen gibt es einige Zahnräder, die dich auf die Probe stellen werden.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Eine Formel, die funktioniert!

Die verschiedenen Level im Spiel bieten die übliche Bandbreite an Kirby-Umgebungen ohne allzu viele Überraschungen, und obwohl wir alle schon eine Million Mal über die Fließbänder gerast sind, stampfenden Kolben ausweichen mussten und von einer herannahenden Wand aus Schwarzer-Loch-Energie gejagt wurden, haben Kirby, seine Kumpels und seine verrückten Kopierfähigkeiten einfach so viel Charakter und Farbe wie noch nie zuvor.

Elemente des Spiels, die man als etwas veraltet ansehen könnte, machen nach wie vor Spaß, vor allem, wenn man sich mit ein paar anderen Spielern im lokalen Koop-Modus zusammentut. Kirby’s Return to Dream Land führt auch eine Reihe von Superfähigkeiten ein, fünf Ultra-Versionen der regulären Kopierfähigkeiten, die du im Laufe des Spiels in die Hände bekommst und die es dir ermöglichen, erschütternde Variationen deiner normalen Angriffe zu aktivieren, um Gruppen von Feinden auszulöschen, Umgebungen zu zerstören und um Geheimnisse aufzudecken. Das ist schon eine ziemlich coole Änderung!

Ehrlich gesagt waren wir bei der Rückkehr zu diesem klassischen Stil der Kirby-Action beeindruckt, nachdem wir erst kürzlich die neumodischen Freuden von Kirby und das vergessene Land kennengelernt hatten. Manchmal ist eine bewährte Formel einfach nicht zu übertreffen. Natürlich bietet diese Deluxe-Edition nicht nur die Version von 2011 in ihrer ursprünglichen Form mit ein paar grafischen Extras. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe bringt einen Haufen neuer Modi mit, die das Hauptspiel aufwerten.

Lustiges Magoland, das zur Verfügung steht, sobald du die erste Etappe geschafft hast, ist ein Vergnügungspark der 11 Kirby-Minispiele für dich und bis zu drei andere Spieler bereithält, die ihr spielen könnt. Acht der angebotenen Spiele wurden aus früheren Kirby-Titeln ausgewählt, darunter Ninja Dojo aus dem Original Return to Dream Land, Kirby on the Draw aus Super Star Ultra und Egg Catcher aus Kirby’s Adventure. Die drei Neuzugänge in dieser Deluxe-Version sind Booming Blasters, ein chaotischer Top-Down-Arena-Shooter, Samurai Kirby 100, eine Variante von Vanilla Samurai Kirby, bei der du gegen Online-Ranglistenzeiten antrittst, und Magalors Tome Trackers, bei dem du zugewiesene Bücher vor deinen Gegnern aus den Regalen holen musst.

Einzeln betrachtet sind diese Minispiele ziemlich belanglos, daran besteht kein Zweifel, aber zusammen in diesem wunderbar fröhlichen und farbenfrohen Vergnügungspark machen sie einen Modus aus, in dem man leicht viel Zeit verbringen kann, indem man seine eigenen Highscores übertrifft, schwierigere Schwierigkeiten in Angriff nimmt und mit Freunden einen Riesenspaß hat, während man gleichzeitig Stempel sammelt, die etwa 86 verschiedene Charaktermasken freischalten, die Kirby und Co. dann in der Hauptkampagne tragen können.

Wir haben den Online-Modus des Lustigen Magoland noch nicht ausprobiert, der sich darauf beschränkt, gegen Highscores und Zeiten anzutreten, aber wir gehen davon aus, dass es dort eine Menge Herausforderungen geben wird, sobald die Leute anfangen, lächerliche Rekorde für jedes der Spiele aufzustellen. Oh, und es gibt auch einen Tour-Modus, in den du dich stürzen kannst, indem du jeweils vier Minispiele auswählst, die du dann mit deinen Kumpels spielen kannst. Das ist der perfekte Weg, um die 100 Missionen abzuhaken, die das Spiel für dich zusammengestellt hat und die du in allen angebotenen Aktivitäten erfüllen kannst.

Die andere große Neuerung in Kirby’s Return to Dream Land ist Magalor Epilogue: Der interdimensionale Reisende, eine völlig neue Minikampagne – die mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann – die du freischaltest, sobald du die Hauptgeschichte zum ersten Mal durchgespielt hast. Hier übernimmst du die Kontrolle über Magalor, der sich auf vier Missionen begibt, die jeweils aus vier Etappen und einem einzigartigen Bosskampf bestehen. Wir wollen hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aus Angst vor Spoilern für neue Spieler, aber wir waren von diesem neuen Modus wirklich beeindruckt.

Es handelt sich um einen guten 90-minütigen Brocken Spielzeit, der dir eine Reihe von aufrüstbaren neuen Kräften bietet, mit denen du herumspielen kannst, Platinmedaillen, denen du in jeder Phase hinterherjagen kannst, und, wir wagen es zu sagen, die besten Bosskämpfe im ganzen Spiel. Ja, sie sind wirklich so gut, eine Handvoll etwas anspruchsvollerer Angelegenheiten, die Magalor und seine umfangreichen Kräfte auf eine ordentliche Probe stellen.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Noch mehr Erneuerungen

Abgesehen von diesen Hauptmerkmalen gibt es auch noch zwei brandneue Kopierfähigkeiten, Mecha und Sand, die sich beide perfekt in den Spielspaß einfügen. Wir sind der Meinung, dass Mecha eine unserer Lieblings-Kirby-Fähigkeiten ist, die dich mit mächtigen Lasern, Überkopf-Blastern und multidirektionalen Schubdüsen ausstattet, mit denen du durch die Levels sausen kannst. Sobald du die Hauptgeschichte durchgespielt hast, wird neben der Arena auch der wiederkehrende Extra-Modus freigeschaltet, der ebenfalls einige überraschende Änderungen erfahren hat und dir eine herausfordernde neue Variante der Hauptkampagne und einen Boss-Rush-Modus bietet.

All das sorgt für ein Kirby-Abenteuer, das absolut vollgepackt ist mit Inhalten und Wiederspielwert. Wir haben die Hauptgeschichte und den neuen Epilog durchgespielt und uns an den Minispielen ausgetobt, und unsere Speicherdatei zeigt, dass wir gerade mal 34 % geschafft haben. Das ist eine Menge Kirby!

90 Description Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist ein fantastisches Remake eines unserer liebsten Kirby-Abenteuer. Mit schicker neuer Grafik, einigen sinnvollen Gameplay-Änderungen und zwei ausgezeichneten neuen Modi ist dies ein großes, lautes und farbenfrohes Fest für alle Kirby-Fans, das neue und alte Spieler gleichermaßen begeistern dürfte. Magalors Epilog ist eine überraschend umfangreiche Ergänzung zur Haupthandlung, die der Kampagne einen netten Schub verleiht, während Merry Magoland dafür sorgt, dass du und deine Kumpels mit vielen Minispielen, Missionen und Online-Herausforderungen auf Trab gehalten werdet, die ihr am besten meistert, wenn ihr mit dem Hauptstory-Modus fertig seid. Ein weiterer Gewinn für den beliebten rosa Puffball. Positives Glänzende neue Grafik und überarbeiteter Soundtrack beleben die Action

Neuer Epilog sorgt für ein paar Stunden Spielspaß

Merry Magoland ist vollgepackt mit Möglichkeiten, Minispiele lokal und online zu spielen

Einige nette Optimierungen am Gameplay, aktualisierte Modelle und Mechaniken

Perfekte Leistung im angedockten und im Handheld-Modus

Was die Leistung angeht, so läuft das Ganze mit einer super flüssigen Bildrate und die neue grafische Überarbeitung bringt das Spiel wirklich auf den neuesten Stand, mit vielen neuen Umgebungsdetails und gestochen scharfer Grafik, die auf dem OLED-Bildschirm der Switch im Handheld-Modus besonders gut aussieht. Es geht aber nicht nur um die verbesserte Grafik. Die Charaktermodelle wurden durchweg aktualisiert, um sie an neuere Auftritte in der Serie anzupassen, es gibt eine leichtere Schwierigkeitseinstellung, bei der Helfer Magalor ins Spiel kommt, und zusätzliche Sammelobjekte wie Tickets für das lustige Magoland wurden in den Leveln verteilt.

Außerdem wurden einige Änderungen an den grundlegenden Gameplay-Mechaniken vorgenommen. Kirby kann jetzt Souvenir-Gegenstände in Kampagnenabschnitte mitnehmen, eine Mechanik, die aus dem Vergessenen Land übernommen wurde, sodass du immer eine Maxi-Tomate oder eine Fähigkeit zur Verfügung hast, wenn du sie brauchst.

Am Ende steht eines unserer Lieblings-Kirby-Abenteuer, das besser aussieht und sich besser spielt als je zuvor und vollgepackt ist mit hervorragenden neuen Inhalten und Modi, mit denen sich die Fans auseinandersetzen können. Das Hauptspiel hat den Test der Zeit gut überstanden, es ist wirklich schwer zu glauben, dass es schon 12 Jahre alt ist, und die zusätzlichen Inhalte – vor allem der neue Epilog – sind wirklich den Eintrittspreis wert, selbst wenn du dich schon unzählige Male durch Rückkehr ins Traumland geprügelt hast.