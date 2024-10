Undisputed (PS5) Test

Undisputed leitet eine neue Ära der Box-Simulationen ein. Boxspiele waren über Jahre hinweg eine feste Größe im Sportgenre, doch mit dem Verschwinden von Titeln wie Fight Night entstand eine Lücke, die lange unbesetzt blieb. Mit Undisputed kehrt der Boxsport endlich auf die Bildschirme zurück und liefert ein intensives, realistisches Spielerlebnis. Im Test haben wir uns die verschiedenen Aspekte des Spiels angeschaut und vor allem die detaillierten Spielmechanik unter die Lupe genommen. Die nachfolgenden Zeilen beleuchten, wie das Spiel die Balance zwischen Strategie und Action schafft.

Undisputed – Präzision und Strategie stehen im Vordergrund

Viele Spieler, die mit Fight Night aufgewachsen sind, haben die realistische Simulation des Boxsports vermisst. Undisputed schließt diese Lücke, indem es eine erstaunlich authentische Erfahrung bietet, die sich deutlich von anderen Kampfspielen abhebt. Bereits nach den ersten Minuten im Ring wird klar, dass das Spiel großen Wert auf Realismus legt. Hier geht es nicht einfach um wildes Draufschlagen, sondern darum, jeden Move taktisch zu planen. Statt eines simplen Button-Mashing-Kampfspiels erfordert Undisputed ein tiefes Verständnis für die Feinheiten des Boxsports, einschließlich präziser Bewegungen, Timing und Taktik.

Ein herausragendes Merkmal von Undisputed ist das extrem detaillierte Gameplay. Jeder Punch, ob Jab, Uppercut oder Body Hook, fühlt sich durchdacht und realistisch an. Es geht nicht darum, so viele Schläge wie möglich auszuteilen, sondern darum, sie zum richtigen Zeitpunkt zu platzieren. Spieler müssen ihre Angriffe sorgfältig timen, um den Gegner zu überraschen und dessen Deckung zu durchbrechen.

Das Spiel fordert von den Spielern eine strategische Herangehensweise. Besonders wichtig ist dabei die Fußarbeit, um sich clever im Ring zu bewegen und den Gegner aus der Fassung zu bringen. Genauso wichtig ist es, nicht nur defensiv zu agieren, sondern auch in der Offensive das richtige Gleichgewicht zu finden. Die Steuerung erfordert nicht nur Präzision, sondern auch ständiges Nachdenken über die eigene Taktik. Boxlegenden wie Muhammad Ali glänzen in Undisputed nicht nur durch ihre Schlagkraft, sondern vor allem durch ihre Beweglichkeit. Wer es schafft, geschickt durch den Ring zu tänzeln, kann die Oberhand behalten und den Gegner in die Ecke treiben. Mit einer Vielzahl von Schlagmöglichkeiten aus verschiedenen Winkeln wird das Kämpfen abwechslungsreich und fordernd.

Ein besonders hervorstechendes Feature in Undisputed ist die Knockdown-Mechanik. Statt einfach nur eine Taste zu drücken, gibt es hier eine echte Herausforderung, um nach einem Knockdown wieder aufzustehen. Beide Controller-Trigger (R2 und L2 auf der Playstation 5) müssen gleichzeitig in einer sich bewegenden Zone platziert werden, um den Kämpfer wieder auf die Beine zu bringen. Diese Mechanik sorgt für zusätzliche Dramatik und lässt das Spiel näher an den echten Boxsport heranrücken. Dies erhöht den Druck in kritischen Momenten und macht jeden Knockdown zu einem potenziell entscheidenden Moment.

Undisputed – Eine beeindruckende Auswahl an Stars

Was Undisputed besonders macht, ist die große Auswahl an Boxern. Mit einer breiten Palette an bekannten Boxlegenden und aktuellen Stars bietet das Spiel eine beeindruckende Vielfalt. Namen wie Muhammad Ali, Tyson Fury und Canelo Álvarez sind nur einige der großen Persönlichkeiten, die im Spiel vertreten sind. Die Boxstars unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihren einzigartigen Fähigkeiten, was für zusätzliche Spannung sorgt.

Spieler können sich in die Rolle ihrer Lieblingskämpfer versetzen und ihre individuellen Spielstile anpassen. Die Möglichkeit, jeden Boxer an die eigene Spielweise anzupassen, bringt eine interessante Tiefe ins Spiel. Dies bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, den Gegner zu überlisten und sich auf unterschiedliche Gegner vorzubereiten. Besonders cool ist die Integration von weiblichen Kämpfern wie Katie Taylor, was den Realismus weiter steigert.

Undisputed – Kluge Entscheidungen im Karrieremodus machen den Unterschied

Der Karrieremodus in Undisputed bietet euch weit mehr als nur die Kämpfe im Ring. Hier geht es darum, nicht nur im Ring, sondern auch abseits davon die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Karriere des Boxers voranzutreiben. Dabei übernehmt ihr das Management eures Teams, das aus Trainern, Managern und Cutmen besteht. Die Teamdynamik ist entscheidend dafür, wie sich euer Boxer entwickelt und welche strategischen Möglichkeiten sich bieten.

Wenn ihr euren eigenen Boxer erstellt, habt ihr die volle Kontrolle über dessen Gestaltung. Von der Frisur bis zur Körpergröße könnt ihr jedes Detail eures Kämpfers individuell anpassen. Auch persönliche Details wie Name, Spitzname, Alter, Herkunft und Heimatstadt könnt ihr bestimmen. So entsteht ein Boxer, der nicht nur optisch, sondern auch in seiner Spielweise einzigartig ist. Das Aussehen eures Boxers lässt sich ebenfalls individuell anpassen – von der Frisur über Tattoos bis hin zur Ausrüstung und dem Design der Boxshorts. Ihr bestimmt auch den Schlag- und Kampfstil eures Boxers, was entscheidend ist, wie er sich im Ring verhält und wie ihr eure Strategie plant.

Sobald euer Boxer erstellt ist, könnt ihr mit ihm im Karriere-Modus durchstarten. Alternativ könnt ihr auch als eine Boxlegende wie Muhammad Ali kämpfen und dessen Fähigkeiten meistern. Egal, ob ihr einen selbst erstellten Boxer oder eine Legende wählt, alle Kämpfer beginnen mit einem Attribut-Level von 50. Mit den richtigen Attributspunkten könnt ihr euren Kämpfer gezielt weiterentwickeln und auf kommende Kämpfe vorbereiten.

Ein wichtiger Bestandteil des Karriere-Modus ist euer Coach, der euch während des Trainings begleitet. Er gibt hilfreiche Tipps, die euch im Ring einen Vorteil verschaffen. Zwischen den Runden gibt der Coach taktische Hinweise und bewertet nach jedem Kampf eure Leistung, damit ihr wisst, in welchen Bereichen ihr euch noch verbessern könnt. Die Trainer-Ratschläge sind eine willkommene Hilfe, um das Boxen auf ein neues Level zu bringen.

Undisputed – Echtes Boxfeeling dank der Atmosphäre und Schauplätze

Die Schauplätze in Undisputed tragen ebenfalls dazu bei, dass sich das Spiel so authentisch anfühlt. Ob weltberühmte Arenen oder kleine Hallen – jede Umgebung bietet ihre eigene Stimmung und Atmosphäre. Die jubelnden Fans, die Kommentatoren und die Reaktionen im Publikum fügen sich zu einem Erlebnis zusammen, das einem echten Boxkampf sehr nahekommt. Die Atmosphäre während der Kämpfe fühlt sich echt an, fast so, als wäre man mitten im Geschehen.

Undisputed – Kein Spiel für Ungeduldige

Undisputed ist kein einfaches Spiel, das man mal schnell nebenbei spielt. Es fordert nicht nur Reaktionsvermögen, sondern auch Geduld und Präzision. Besonders im Online-Modus, in dem ihr gegen andere Spieler antreten könnt, wird das wahre Können getestet. Hier kommt es nicht nur auf schnelle Reflexe an, sondern auch auf die Fähigkeit, den Gegner zu durchschauen und clever zu kontern.

Es gibt zudem Ranglistenkämpfe, bei denen ihr euch gegen die Besten der Besten beweisen könnt. Wer sich in den Ranglisten hochkämpfen will, muss taktisch klug vorgehen und seine Boxkünste stetig verbessern. Das Spiel belohnt langfristige Strategien und die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten. Ein simpler Schlagabtausch reicht hier nicht aus – wer gewinnen will, muss sein ganzes Können zeigen.