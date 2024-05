Nach einer langen Entwicklungszeit von knapp acht Jahren und großer Vorfreude ist Granblue Fantasy: Relink endlich auf dem Markt erschienen. Dieses Action-Rollenspiel, entwickelt aus dem Hause Cygames, verspricht, die Spieler in eine faszinierende Welt voller Abenteuer und Magie zu entführen. Mit einer Mischung aus beeindruckender Grafik, einer packenden Geschichte und butterweichem Gameplay möchte Granblue Fantasy: Relink sowohl Fans der Serie als auch Neulinge begeistern. In diesem Review werden wir einen tiefen Einblick in die verschiedenen Aspekte des Spiels geben, von der Spielmechanik über die grafische Gestaltung bis hin zur Erzählweise.

Granblue Fantasy Relink – Erstmal den Anime auspacken

Schon relativ früh fällt ins in diesem Spiel auf, dass wir bereits zu Beginn nur Fragezeichen über dem Kopf haben. Der Name der Reihe hat uns bereits etwas gesagt und wir wussten auch, dass ein Fighter-Game aus dem Universum mit Versus: Rising erschienen ist. Jedoch wussten wir nicht, dass uns der komplette Anime entgangen ist. Bereits 2017 gab es nämlich schon Granblue Fantasy The Animation als Anime, der quasi auch alles zu eurer Crew und die Vorgeschichte der Charaktere erläutert.

In Deutschland gibt es den Anime leider nicht bei gängigen Streamingplattformen, daher mussten wir alles nachlesen. Sehr schade, da Crunchyroll sogar erst anzeigt den Anime zu haben, nur nicht, dass dieser bei uns nicht verfügbar ist ohne VPN.

Das soll uns dennoch nicht den Spielspaß vermiesen, denn das Spiel ist ein wirklicher Augenschmaus. Die detaillierten Charaktermodelle und die malerischen Landschaften sind in einem ansprechenden, leicht aquarellierten Stil gehalten, der dem Spiel eine fast märchenhafte Atmosphäre verleiht. Gepaart mit der Musik und animierten Szenarien fühlt sich Granblue Fantasy Relink wirklich so an, als ob es euch in den Anime mit hineinziehen möchte. Für Viele ist vermutlich auch wichtig, wie gut die Vertonung ist und selbst da wurden wir nicht enttäuscht. Wer ein JRPG in wirklich schönem Anime-Stil möchte, ist hier absolut richtig.

Granblue Fantasy Relink – Galerie

Granblue Fantasy Relink – Unglaublich gutes Gameplay

Granblue Fantasy Relink bietet vom ersten Ansehen bereits ein tolles Paket und auch das dynamische Kampfsystem, ist entsprechend für Einsteiger als auch erfahrenen Spieler etwas. Die Spieler können zwischen verschiedenen Charakteren wählen, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstilen. Das Spiel erinnert von seiner Vielfalt und den Charakteren, den ein oder anderen vermutlich an „Genshin Impact“, wobei jeder Charakter eine eigene Spielweise und spezielle Fähigkeiten bietet. Entsprechend baut ihr mit den Charakteren auch eine Bindung über die Zeit auf.

Die Kämpfe sind zudem wirklich flüssig und fordern euch heraus, nach einer kurzen Weile gerne mal heraus. Entsprechend macht es wirklich viel Freude, auch ziemlich starke Combos herauszuhauen.

Der Baukasten stimmt also bei diesem Spieltitel so weit und hier lässt sich schon sagen, für jeden JRPG-Fan ist der Titel durchaus etwas. Aber was ist mit der Geschichte? Diese ist vermutlich nicht die Beste und erklärt neben den Charakteren auch das große Ziel hinter der Mission eurer Truppe. Leider ist die gesamte Geschichte zusätzlich auch noch etwas zu kurz geraten, mit unter 20 Stunden. Vergleichsweise bieten andere JRPGs gerne 50 Stunden aufwärts, wobei wir sagen müssen, auch mit deutlich weniger Qualität der anderen Aspekte eines Spiels.

Granblue Fantasy Relink – Trailer

Granblue Fantasy Relink – FAQ