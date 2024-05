Topspin 2K25. In den 1980er und 1990er Jahren erlebte der Tennissport eine goldene Ära, geprägt von legendären Spielern wie Boris Becker und Steffi Graf, die die Herzen von Tennis-Fans weltweit eroberten. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich das sportliche Interesse größtenteils verschoben, und andere Sportarten haben vermehrt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dennoch bleibt Tennis ein zeitloser Sport, der uns nun auch zumindest mit Top Spin 2K25 in die virtuelle Tennis-Welt eintauchen lässt. Ob Top Spin 2K25 uns ermöglicht, die glorreichen Tage des Tennissports wieder aufleben und nachempfinden zu lassen, lest ihr weiter im Testbericht zu Topspin 2K25.

Top Spin 2K25 – Tauche ein in die Welt des Tennis-Sports

Top Spin 2K25 beginnt zunächst mit einem stimmungsvollen Intro, dass kurze Tennisspielsequenzen zeigt und mündet dann in einem kompakten und übersichtlichen Spielmenü. Hier hat der Spieler die Möglichkeit ein schnelles Spiel bzw. einen „Schaukampf“ zu beginnen und eine Tennisspielerin oder einen Tennisspieler zu wählen. In dieser Auswahl sind ältere Legenden wie Steffie Graf, Andre Agassi oder aber auch Serena Williams und Roger Federer zu finden.

Um einen kurzen Einblick in das Gameplay zu bekommen ist ein schnelles Spiel empfehlenswert. Dabei sollte jedem Spieler klar sein, dass es zu Beginn schwierig sein wird, einen Sieg zu erlangen. Bei einem schlechten Timing fliegt der Ball häufig ans Netz oder landet im Aus. Um dauerhaften Misserfolgen präventiv entgegenzuwirken macht es deshalb Sinn, die „TOPSPIN-Akademie“ unter virtueller Begleitung von John McEnroe wahrzunehmen.

Die Übungen werden in „Grundübungen“, „Übungen für Fortgeschrittene“ und „Spielstil-Übungen“ unterteilt. Einfache Grundschläge lassen sich mit den Tasten X, Kreis, Viereck oder Dreieck ausführen. Gleichzeitig muss mit Hilfe der rechen Analogsticks die Richtung des Balles und mit Hilfe eines Anzeigebalkens auf das richtige Timing geachtet werden. Besonders das Timing erfordert Fingerspitzengefühl und erinnert sehr an das Abschlusstiming bei FC24.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Gameplay-Feeling in Verbindung mit dem DualSense-Controller und den damit verbundenen Vibrationen sehr viel Freude bereitet.

Neben dem „Schaukampf“ und der Auswahl an realen Tennispielerinnen und Tennisspielern ist ein „MyCareer“-Modus vorhanden. Hier gibt es die Möglichkeit mit Hilfe eines detailreichen Editors seinen eigenen Star, weiblich oder männlich, zu erstellen. Dabei geht es nicht nur um die Optik des Profis. Auch der Spielstil lässt sich ansatzweise konfigurieren. Allerdings sind die Einstellungsoptionen rund um das Aussehen des Charakters deutlich umfangreicher.

Der selbsterstellte Profi kann dann seinen langen Weg zur Spitze der Weltrangliste beginnen und Turniere durchlaufen, spezielle Trainingssequenzen absolvieren und viele Specials wie bspw. Spielausrüstungen oder Austragungsorte freischalten. Nach Trainingssequenzen können erworbene Fähigkeitspunkte auf die bereits vorhandenen Skills verteilt werden. Ein ähnliches Aufwertungssystem gab es beispielsweise auch in den früheren Fight Night-Spielen von EA.

Erfreulich ist, dass viele internationale reale Turniere in TopSpin 2K25 integriert wurden. Neben den Grand Slams, Wimbledon oder den US Open können sogar nationale Turniere gespielt werden.

Top Spin 2K25 – Zu wenig Liebe im Detail

Mit Top Spin 2K25 hat das Entwicklerteam grundsätzlich sehr gute Arbeit geleistet. Dennoch muss der Titel vor allem grafisch mit anderen Sportspielen verglichen werden. Während die Bewegungen der Tennisprofis sehr realistisch wirken, fehlt es in der Darstellung der Charaktere an Details. Besonders im Auswahlfenster wirken die Tennisprofis wie seltsame Comicfiguren. Demzufolge ist es schwierig in ein realistisches Spielerlebnis einzusteigen.

Für ein reines Arcadespiel hat Top Spin 2K25 zu viel Tiefgang und fordert Geschicklichkeit. Für eine echte Sportsimulation fehlt es jedoch etwas an Präzision bei der grafischen Umsetzung der Charaktere. Auch wurden die sportliche Motivation, die damit verbundenen Emotionen und Kampfgeist der Tennisspieler zu wenig oder nahezu gar nicht in die Spieleranimationen eingebunden. Eine Ergänzung dieser fehlenden Bestandteile könnte sowohl den Realismusgrad als auch die Langzeitmotivation deutlich erhöhen. Dennoch lässt sich festhalten, dass Top Spin 2K25 schöne Kulissen und eine Vielzahl von schön dargestellten Tennisplätzen sowie einer sehr guten Soundkulisse beinhaltet.

Top Spin 2K25 – Up-Leveling mit Echtgeld

Wie auch bei vielen anderen Sportsimulationen gibt es bei Top Spin 2K25 die Möglichkeit die eigenen Charaktere aufzuwerten.