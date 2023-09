Park Beyond (PC/PS5) Gewinnspiel

Das Wetter ist zwar noch schön warm draußen, aber es soll zeitnah wieder regnen und kälter werden. Passend dazu haben wir ein Park Beyond Gewinnspiel für euch, bei dem ihr entweder eine PC oder PS5 Version des Spiels gewinnen könnt. So könnt ihr bei jeder Wetterlage euren ganz eigenen Freizeitpark genießen. Dafür müsst ihr uns nur einige Fragen beantworten.

Park Beyond Gewinnspiel – Erschafft euren Traumpark!

Das “MOVIE PARK BEYOND” Gewinnspiel

Lasst eurer Kreativität freien Laufe und baut euren eigenen Freizeitpark, wie er euch gefällt! Bei diesem Gewinnspiel können die Gewinner:innen und Besitzer:innen des Spiels einen wirklich attraktiven Preis im Movie Park gewinnen. Dafür müsst ihr ausschließlich eure wilden Achterbahn-Kreationen im modularen Bausystem von Park Beyond als Video oder Foto mit dem Hashtag #MovieParkBeyond auf eurem persönlichen Kanal / Profil bei TikTok, Twitter, Instagram oder Facebook hochladen.

Daraufhin wird sich eine Fach-Jury eure Kreation ansehen und bewerten. Die besten drei Kreationen haben die Chance auf folgende Preise:

1. Platz: Eine exklusive Achterbahnfahrt für dich und bis zu 20 Freunde!

Extra Ride Time (1 Stunde) auf der Achterbahn Star Trek™: Operation Enterprise nach Parkschluss an einem Besuchstag deiner Wahl in der Saison 2024 für max. 20 Personen, inkl. Eintritt in den Movie Park

2. Platz: 2-Tages-Aufenthalt im Movie Park Germany für 4 Personen

2 Tage Eintritt, inkl. Übernachtung und Frühstück in einem der Movie Park Partnerhotels in der Saison 2024 für max. 4 Personen

3. Platz: 4 Tickets für Movie Park Germany in der Saison 2024

Dieses Gewinnspiel geht bis zum 30. September, also seid schnell, macht hier mit und gewinnt ein Park Beyond Spiel, um direkt beim nächsten Gewinnspiel abzuräumen. Nähere Informationen zum “Movie Park Beyond” Gewinnspiel findet ihr hier.

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 20.09.2021 um 12:00 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!