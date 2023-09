DEVSISTERS Interview @ gamescom 2023

Auf der gamescom 2023 hatten wir die Chance mit Chris O’Kelly, dem Managing Director von Devsisters Europe, zu sprechen. Devsisters ist besonders bekannt dank der Cookie Run Reihe, die zuletzt mit Cookie Run Kingdom einen riesigen Hit gelandet hat. Überall auf der Welt gibt es mehr und mehr Cookie Run Fans, doch Devsister legt jetzt ein besonderes Augenmerk auf Europa. Daher dürfen wir gespannt sein, was Chris und sein Team für uns geplant haben. Im Folgenden erzählen wir euch einiges unserer Highlights.

Devsisters – Einiges im Petto

Insgesamt gibt es Devsisters bereits seit 16 Jahren, doch wirklich wahrnehmbar für den europäischen Markt wurde es mit Cookie Run Kingdom. Dabei handelt es sich um einen guten Mix aus Action, RPG und Base-Building. Selbst uns hat dieses Spiel von Anfang an in den Bann gezogen und auch wenn wir nicht davon berichtet haben, haben wir ziemlich viel Zeit damit verbracht. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann sich gerne den Trailer und einige Screenshots hier ansehen. Diese zwar nicht auf dem neuesten Stand, zeigen aber grob, was euch erwartet.

Cookie Run Kingdom – Gameplay

Zu Cookie Run Kingdom haben wir zwar nicht direkt neue Information bekommen, aber wir wissen nun, dass es im kommenden Jahr Events an verschiedenen Locations geben wird. Das heißt, auch in Europa haben wir bald lokale Treffen, bei denen ihr andere Spieler treffen könnt und vermutlich auch etwas Cooles gewinnen könnt. Beobachtet also regelmäßig die Neuigkeiten im Spiel oder im offiziellen Discord, wenn ihr Cookie Run Kingdom zockt.

BRIXITY – Ein Mix aus beliebten Genres

Wie ihr bereits mitbekommen habt, haben wir vor kurzem das Spiel BRIXITY von Devsisters ausprobiert und hatten definitiv Spaß. Da der Release gerade erst bevorstand, haben wir uns es nicht nehmen lassen Chris noch ein paar Informationen zu diesem Spiel zu entlocken. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es bei Cookie Run Kingdom auf den älteren Servern durchaus schwerfällt, mithalten zu können, obwohl es sehr viel geschenkt gibt.

Diese Hürde gibt es in BRIXITY gar nicht. Ihr sollt ausschließlich Spaß alleine, mit euren Freunden und mit eurer Kreativität haben. Auch große kostenpflichtige Pakete wird es nicht geben, sondern ein zusätzliches Abo-Model, kombiniert mit erschwinglichen Paketen, die es deutlich angenehmer machen mal etwas im Shop zu kaufen, falls ihr mögt. Wer diesen Titel mag, kann diesen unterstützen und erhält entsprechend Premium-Steine. Theoretisch könnt ihr aber auch alles selber nachbauen, in dieser Hinsicht gibt es keine Grenzen.

Da BRIXITY auch an Minecraft, Roblox und SimCity. erinnert, haben wir Chris auch gefragt, ob es Minispiele gibt bzw. geben wird. Aktuell sind diese zwar nicht im Spiel, könnten jedoch in der Zukunft eingebaut werden. Kurz nach dem Launch liegt das Augenmerk erstmal auf dem Core-Inhalt des Spiels. Sobald dieser die Spieler zufriedenstellt, kommen Kollaborationen, evtl. Minispiele und viele andere tolle Updates.

Falls ihr noch nichts von diesem Titel gehört haben solltet, könnt ihr euch hier den Trailer ansehen.

Devsisters – Für jeden etwas dabei

Es gibt jedoch nicht nur für Cookie Run Kingdom und BRIXITY neue Informationen, sondern auch allgemein für alle Gamer! Devsister hat nämlich bereits für Nachschub gesorgt und wird und bald einige neue Titel präsentieren. Dazu zählt einmal Cookie Run Ovensmash. Dieses Spiel soll laut letzten Informationen Ende 2024 erscheinen und ist das erste 3D-Spiel aus dem Hause, vollgestopft mit unseren geliebten Cookies! Einen ersten kleinen Teaser dazu findet ihr hier.

Falls ihr nun denkt, dass es das schon war, habt ihr euch geirrt. Denn zu Beginn des Jahres 2024 kommt unser persönliches Highlight Witch’s Castle. In diesem Spiel erfahrt ihr die Ursprünge der Cookies kennen und begleitet GingerBrave und seine Freunde in ein Abenteuer. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen ist dieser Titel eher etwas für zwischendurch und ihr spielt gegen keine anderen Spieler. Das finden wir ist definitiv eine schöne Abwechslung, um auch in Ruhe etwas in die Geschichte einzutauchen. Erinnern tut es dabei an eine Kombination aus Cookie Run, Candy Crush und eine Prise Animal Crossing.

Neben den Spielen, wo wir bereits Bildmaterial haben, soll es noch zwei weitere Titel aus dem Hause Devsisters geben, zu denen wir noch keine Bilder gesehen haben. Dabei handelt es sich einmal um einen VR-Titel und ein Trading Card Game namens Cookie Run Braverse. Zu letzterem haben wir sogar erfahren, dass ehemalige Mitarbeiter von Tamagotchi, Yu-Gi-Oh und Digimon mit am Werk sind. Es soll zwar bereits Karten zum TCG geben, jedoch sind diese ausschließlich dem koreanischen Markt vorbehalten.

Damit hat uns Chris und Devsisters einiges an spannenden News mitgebracht. Wir sind ihm und seinem Team sehr dankbar für das Interview und verfolgen natürlich, wie es mit den zukünftigen Spielen weitergeht!