Skull and Bones (PC/PS5) Test

In der Welt der Videospiele gibt es wenige Themen, die so reich an Abenteuer und Freiheit sind, wie das goldene Zeitalter der Piraten. Skull and Bones taucht tief in diese faszinierende Ära ein, und verspricht den Spielern ein komplexes sowie immersives Piraten-Erlebnis. Nach sieben Jahren der Entwicklung, verspricht dieses Spiel, die Sehnsucht nach der offenen See, epischen Seeschlachten und der Freiheit, die eigene Piratenlegende zu schreiben, zu stillen. In diesem Review werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Aspekte von Skull and Bones, einschließlich des Gameplays, der Grafik, des Crossplays und wie gut es das Piratenleben auf dem PC als auch der PS5 einfängt.

Skull and Bones – Lange mussten wir warten

Skull and Bones ist nicht wie die anderen Piratenspielen, denn statt einen einzelnen Charakter zu haben, mit dem ihr hier viel machen könnt, fokussiert sich das meiste Gameplay auf die Seefahrt und euer Schiff. Ihr übernehmt also zeitnah das Kommando über euer eigenes Piratenschiff, welches ihr wenig später aufrüsten und anpassen könnt, wie ihr mögt. Ein bisschen erinnert es tatsächlich eher an World of Warship, gepaart mit GTA. Was durchaus Spaß macht, aber zumindest im ersten Moment nicht ist, was wir erwartet hatten. Um es genauer zu sagen, es ist eine Art The Crew oder Forza Horizon mit Schiffen. Hier haben vermutlich viele Spieler Assassin’s Creed Black Flag erwartet, aber das sehen wir heute nicht.

Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr keinen eigenen Charakter habt. Diesen braucht ihr nämlich, um auf Inseln bzw. in Städten an Land gehen zu können, wo Läden und Missionen auf euch warten. Tatsächlich ist hier sogar der etwas langweiligere Teil, denn mit eurem Charakter zu agieren, fühlt sich an, als wärt ihr in einer großen Lobby mit anderen Piraten. Hier könnt ihr das Schiff, eure Waffen und alles andere wichtige erledigen, was nicht mit dem Hauptteil des Gameplays zu tun hat. Somit heißt es Tutorial schnell durchspielen, was ca. eine Stunde dauert, alles anpassen und ab an die ersten richtigen Missionen!

Wenn ihr dennoch erwartet, dass euch eine packende Story erwartet, wie in One Piece, dann müssen wir euch auch hier bereits stoppen. Dieses Spiel basiert wirklich die meiste Zeit auf Schiffe, die gegeneinander kämpfen und das ziemlich oft im klassischen PvP-Stil. Sei es 1 gegen 1, oder eine Crew gegen die andere. Natürlich gibt es klassisches PvE gegen andere Schiffe und Monster, die überall auf hoher See warten, doch ganz ohne das eine oder andere geht es nicht.

Jetzt haben wir natürlich viel Luft aus dem AAAA-Titel genommen, aber kommen wir mal zu den wirklich gut gelungenen Aspekten. Denn wer auf der Suche nach einem Spiel auf hoher See ist, wo Schiffe gegen Schiffe oder Monster kämpfen in einem Arcade-Stil, der ist hier genau richtig. Ihr könnt eure Schiffe nämlich ziemlich interessant designen, damit ihr z. B. viel Schaden machen könnt oder ein Tank oder Support seid. Für jeden Spielstil und auch für jede Crew ist da eine Vielzahl von Variationen drin. Kombiniert mit dem Aspekt, dass auf der offenen See viele andere Spiele auf euch warten ist da schon ziemlich viel Spaß hinter versteckt.

So könnt ihr alleine oder mit Freunden zwischen Nahkampf und Fernkampf einiges zusammenbasteln, um für euch die ultimative Crew zu bauen, um die Meere unsicher zu machen. Wir empfehlen euch definitiv das mit Freunden auszuprobieren, da ihr dann auch eure Feinde umzingeln könnt.

Skull and Bones – Galerie

Skull and Bones – Kämpfen ist nicht alles

Für Piraten gibt es neben dem Kämpfen auch andere Möglichkeiten sein Geld zu verdienen. Wer im BWL Unterricht etwas aufgepasst hat, kann das nämlich auch hier umsetzen. Denn es gibt hier auch die Möglichkeit Güter günstig an Standort A zu kaufen, um diese dann an Standort B teuer weiterzuverkaufen. Klar, das ist nicht der spannendste Spielstil, aber für PvE-Spieler durchaus eine nette Option. Abgesehen davon gibt es auch Orte, die ihr einnehmen könnt, um passives Einkommen zu generieren. Das sind zumindest hier und da Kleinigkeiten, um auch ein bisschen vom Grind wegzukommen, die uns gefallen.

Dennoch bietet Skull and Bones auch nicht wirklich viel Abwechslung. Es ist relativ früh ersichtlich, dass euch andere Spieler, durchaus dieselben Missionsprinzipien und Events erwarten. Dafür hat Ubisoft zumindest angepriesen, dass das noch ein Jahr lang Inhalte bekommt, damit ihr auch weiterhin Freunde daran habt.

Und zumindest für den aktuellen Zeitpunkt, hatten wir mit unserer Crew, die übrigens per PS5 mit uns als PC Spieler gespielt hat, durchaus zufrieden. Das Spiel macht durchaus Spaß, sieht grafisch am PC, als auch auf der Konsole wirklich gut aus, nur fehlt einfach das gewisse Etwas bzw. die Langzeitmotivation, die sich viele erhofft haben.

Aus der Perspektive der Konsolenspieler haben wir das Spiel, wie bereits gesagt natürlich auch einmal begutachtet und können euch definitiv sagen, dass das Spiel mit dem Controller durchaus mehr Spaß gemacht hat. Es gibt dem Ganzen einfach mehr das Gefühl ein Schiff zu lenken, als mit Maus und Tastatur. Da der PC und die PS5 von der Hardware durchaus sehr ähnlich waren, gab es da auch nichts zu meckern, was zumindest die Darstellung angeht. Wir haben nur voller Freude gegrinst, als wir direkt sagen konnten, dass das Crossplay nahtlos und quasi auch sofort ohne Probleme geklappt hat.

Schlussendlich stellt sich raus, dass das Spiel nicht das erhofft AAAA-Spiel ist, aber dennoch ist die Basis des Spiels durchaus unterhaltsam und wer etwas in die Richtung sucht, wir alleine oder mit Freunden auch viel Spaß an dem Titel haben. Es muss euch nur bewusst sein, dass das Grinden und PvP ein Teil des Alltags eines Piraten ist, sei es in Echt oder in Skull and Bones.

Skull and Bones – Launchtrailer

Skull and Bones – FAQ