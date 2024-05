In der Welt der Videospiele gibt es immer wieder Titel, die nicht nur unterhalten, sondern auch tiefgründige Geschichten erzählen und den Spieler emotional fesseln. Another Code: Recollection für die Nintendo Switch ist ein solches Spiel, das nicht nur durch seine Rätsel, sondern auch durch seine packende Story und die atmosphärische Präsentation besticht. Dieses Spiel ist eine Neuauflage der klassischen Spiele Another Code: Two Memories und Another Code: R – A Journey into Lost Memories, die ursprünglich für den Nintendo DS und die Wii erschienen sind. In diesem Review werden wir einen genaueren Blick auf die Neuerungen werfen, die diese Version bietet, und beurteilen, wie gut sie die Essenz der Originalspiele einfängt.

Another Code: Recollection – Mitreißende Story

Another Code: Recollection erzählt die Geschichte von Ashley Mizuki Robins, einem jungen Mädchen, das sich auf die Suche nach der Wahrheit über das Verschwinden ihres Vaters und die Geheimnisse ihrer Mutter macht. Währenddessen werdet ihr von einem Geist namens D unterstützt, der ebenfalls sein Gedächtnis verloren hat und auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist.

Das mag zwar im ersten Moment sehr simpel klingen, aber es ist nicht umsonst eines der renommiertesten Nintendo DS, als auch Nintendo Wii Spiele. Zwar kennt diesen Geheimtipp nicht unbedingt jeder aus der Vergangenheit, wer das Spiel jedoch mal bereits in der Hand hatte, wird es vermutlich auch ein zweites Mal tun.

Die Charakterentwicklung und die narrative Tiefe von Another Code ist nämlich bemerkenswert. Ashley ist als Protagonistin sowohl sympathisch und saugt euch Stück für Stück in ihren Bann. Ihre emotionale Reise durch die Spiele bietet entsprechend eine reiche, emotionale Erfahrung. Entsprechend sorgen die Interaktionen mit anderen Charakteren und die schrittweise Enthüllung der Geheimnisse dazu, dass ihr das Spiel vermutlich nicht mehr so schnell loslasst, bis ihr die Geheimnisse gelüftet habt.

Apropos Geheimnis, haben wir euch bereits verraten, dass ihr am Ende des Artikels ein Gewinnspiel zu Another Code: Recollection findet? Da habt ihr die Chance eins von drei Merchpaketen zu gewinnen, welche das Spiel, als auch ein paar nette Boni passend dazu beinhaltet. Mehr dazu gibt es aber gleich.

Im Vergleich zu den Originalspielen, wurde ziemlich viel am Gameplay überarbeitet. Genau das, was sich die Fans bereits vor knapp 20 Jahren gewünscht hatten. Die damals bekannte Top-Down-Perspektive wurde durch eine moderne 3D-Darstellung ersetzt, die es euch ermöglicht, euch frei in der Umgebung zu bewegen.

Alleine diese Änderung verbessert die Immersion und macht die Erkundung der detaillierten Orte zu einem Vergnügen. Die Rätsel sind zudem kreativ gestaltet und dürften mittlerweile nicht mehr der Grund sein, warum ihr das Spiel aufhört. Zwar sind sie nicht unbedingt schwer, aber die Antworten sind mittlerweile so gelegt, dass ihr diese definitiv lösen könnt.

Zudem wurde soviel am Gameplay geändert, dass ihr nun auch Hilfe bekommt, falls ihr einmal nicht wisst, wohin es geht, oder wie ihr weiterkommt. Das ist schon fast gruselig, wie die negativen Aspekte der „damaligen Zeit“ verbessert wurden. Einzig eine Sache konnte nicht verbessert werden und das ist das „Feeling“. Denn wie ihr wissen dürftet, erschien das Spiel zu Beginn auf dem DS und dieser Charme fehlt bei manchen Rätseln bzw. allgemein im Spiel.

Nichtsdestotrotz ist die grafische Überarbeitung von Another Code: Recollection gut gelungen. Die Charaktermodelle und Umgebungen wurden modernisiert, was dem Spiel ein frisches und ansprechendes Aussehen verleiht. Allerdings konnten wir von der Nintendo Switch nie eine wirklich perfekte Grafik erwarten, was an der Stelle auch etwas schade ist.

Getröstet werden wir hierfür mit der wundervollen Musik und der leider englischen und japanischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Das könnte für einige zwar ein Dealbreaker sein, aber wir empfanden es als einen wundervollen Zusatz, der dem Spiel einen runden Abschluss bietet.

Wir bieten euch zum Ende auch noch einen runden Abschluss, denn ihr habt die Chance bei unserem Gewinnspiel mitzumachen und das Spiel zu euch nach Hause zu holen. Dafür müsst ihr uns hier nur eure persönliche kleine Geschichte erzählen.

