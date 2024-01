WarioWare Move It! (Switch) Test

WarioWare Move It! für die Nintendo Switch ist die neueste Ergänzung zur beliebten WarioWare-Spielserie, die bekannt für ihre exzentrischen und temporeichen Minispiele ist. Diese neue Ausgabe bringt den charakteristischen verrückten Humor und die innovative Spielmechanik der Serie auf die Nintendo Switch, wobei ein besonderer Fokus auf die Bewegungssteuerung gelegt wird. In diesem umfangreichen Review werden wir in die Welt von WarioWare Move It eintauchen, um seine Spielmechanik, den Mehrspieler-Modus und die allgemeine Spielerfahrung zu untersuchen.

WarioWare Move It! – Minispiele bis zum Abwinken

Die Kernattraktion von WarioWare Move It! liegt in seiner einzigartigen Sammlung von Minispielen, die speziell für die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch entworfen wurden. Jedes Minispiel ist eine kurze, schnelle Herausforderung, die von den Spielern verlangt, körperlich aktiv zu sein, indem sie die Joy-Con-Controller schwingen, drehen und neigen. Diese Interaktivität führt zu einer energetischen und oft humorvollen Spielerfahrung. Die Minispiele sind einfach zu verstehen, aber schwierig zu meistern, und bieten eine unterhaltsame Herausforderung für Spieler aller Altersklassen. Die Vielfalt der Spiele reicht von sportlichen Aktivitäten bis hin zu abstrakten Puzzles, wobei jedes Spiel seine eigene einzigartige Wendung und Herausforderung bietet.

Wichtig ist hier zu erwähnen, wer diese Reihe das erste Mal spielt, sich eventuell im ersten Moment etwas überrannt fühlt, da es direkt losgeht. Sorgen braucht ihr euch dennoch nicht machen, denn nach ein paar Runden im „Story“-Modus, habt ihr den Dreh raus und dürftet nicht mehr frustriert sein.

Auch WarioWare Move It! bleibt der charakteristischen ästhetischen Präsentation der Serie treu. Die Grafik ist lebhaft, bunt und voller skurriler Charaktere, die man von WarioWare-Titeln erwartet. Die visuelle Darstellung der Minispiele ist dabei meist klar und direkt, was in den hektischen und schnellen Runden unerlässlich ist und vermutlich den ein oder anderen Puls hochjagt. Die Benutzeroberfläche ist dabei einfach verständlich, was den schnellen Wechsel zwischen den Spielen enorm erleichtert. Entsprechend ist die Präsentation nicht nur funktional gut ausgearbeitet, sondern fügt auch der humorvollen und verspielten Atmosphäre des Spiels eine zusätzliche Ebene hinzu.

Eine der größten Stärken von WarioWare Move It ist sein Mehrspieler-Modus. Die Möglichkeit, gegen Freunde und Familie in einer Reihe von verrückten und chaotischen Minispielen anzutreten, sorgt für stundenlangen Spielspaß und zahlreiche Lacher. Der Wettbewerbsmodus ist leicht zugänglich und erfordert keine langwierige Einrichtung, was diesen Modus ideal für Partys oder spontane Gaming-Sessions macht. Die Wiederspielbarkeit des Spiels ist zudem durch die über 200 Minispiele und die steigende Schwierigkeit enorm hoch, zumindest wenn ihr mit Freunden spielt. Denn alleine kann dagegen relativ schnell die Luft raus sein. Sei es, weil das Spiel zu schwierig oder anstrengend alleine wird oder weil ihr alles irgendwie oder irgendwo schon gesehen habt.

WarioWare Move It! – Galerie

WarioWare Move It! – Viel Abwechslung

WarioWare Move It bietet eine ausgeglichene Mischung aus leicht zu erlernenden, aber herausfordernden Minispielen an. Der Schwierigkeitsgrad steigt progressiv an, was die Spieler stetig herausfordert und gleichzeitig ein Gefühl der Erfüllung bietet, wenn sie schwierigere Minispiele erfolgreich abschließen. Einige Spiele erfordern schnelles Denken und Agilität, während andere mehr auf Genauigkeit und strategisches Vorgehen abzielen. Diese Vielfalt stellt sicher, dass das Spiel nie monoton wird und die Spieler ständig auf Trab hält.

Problematisch wird es nur, bei einigen Spielen, wenn die Joy-Cons nicht das tun, was ihr erwartet. Denn oft werden schnelle oder präzise Reaktionen erwartet und hier haben wir oft dumm aus der Wäsche geguckt. Das tut zwar dem Spiel ansichtlich nichts, aber in Kombination mit Controllern, über die schon seit Jahren gemeckert wird, ist das schon sehr schade. Hoffentlich wird es bei der Switch 2 präziser und schneller.

Zu guter Letzt bleibt WarioWare Move It der Tradition der Serie treu und bietet eine exzentrische Besetzung von Charakteren, jeder mit seinem eigenen einzigartigen Stil und Persönlichkeit. Der Story-Modus führt die Spieler durch eine Reihe von Leveln, die euch durch verschiedenste Minispiele jagen und mit einem Boss enden, welcher euch nochmal zum Schwitzen bringt. Das ist durchaus ein rundes Erlebnis, aber besonders halt im Multiplayer.

WarioWare Move It! – Übersichtstrailer

WarioWare Move It! – Gewinnspiel

Wer es bis hierhin geschafft hat, hat sich auch eine kleine Belohnung verdient. Denn wir verlosen insgesamt dreimal das Spiel WarioWare Move It! mit einem kleinen Merchandise Paket. Hierfür müsst ihr nur auf folgenden Link klingen und uns ein paar Fragen beantworten und dann seid ihr schon im Lostopf.

Wir wünschen euch viel Glück dabei!