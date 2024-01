Disney Dreamlight Valley A Rift in Time (PS5) Test

Disney Dreamlight Valley für die PlayStation 5 ist zauberhafter Einstieg in die magische Welt von Disney. In diesem Spiel werden Spieler in ein interaktives Abenteuer verwickelt, das von den beliebten Disney- und Pixar-Charakteren und -Welten inspiriert ist. Dieses Review taucht tief in die verschiedenen Facetten von Dreamlight Valley und dem ersten DLC A Rift in Time ein. Dabei schauen wir uns einiges über die einzigartige Story über Gameplay-Elemente bis hin zur grafischen Darstellung und dem Spielerlebnis auf der PS5 an.

Disney Dreamlight Valley – Ein magisches Abenteuer

Disney Dreamlight Valley schließt sich dem Trend der letzten Jahre an und ist ein Cozy-Game durch und durch. Denn mehr und mehr Spieler sehnen sich nach einem Rückzugsort, wie bereits in Stardew Valley. Dementsprechend findet ihr euch hier in einer Welt wieder, in der die Grenzen zwischen verschiedenen Disney-Universen verschwimmen. Hier treffen auf euch beliebte Charaktere wie Micky Maus, Elsa, Woody und viele andere, die alle ihre eigenen einzigartigen Geschichten und Herausforderungen mitbringen. Die Art und Weise, wie die Story verschiedene Disney-Welten miteinander verwebt, schafft ein spannendes und dynamisches Spielerlebnis für euch, welches zusätzliches mit jedem DLC größer wird.

Bevor es wirklich losgeht, dürft ihr euch erstmal euren eigenen Charakter machen, was so einige von euch bereits stundenlang fesseln wird, da es einiges an Optionen gibt. Zwar gibt könnt ihr mehr und mehr im Spielverlauf freischalten, aber ein schicker Start schadet nie.

Bei dem Gameplay dieses Spiels handelt es sich um eine Mischung aus Erkundung, Rätsel lösen und Charakterinteraktion. Spieler haben die Freiheit, die vielfältigen Welten von Disney zu erkunden, von den eisigen Landschaften Arendelle bis hin zu den staubigen Straßen von Radiator Springs. Jede Welt bietet eigene Herausforderungen, Geheimnisse und Interaktionen, die erkundet werden müssen, sowie Quests, die von den jeweiligen Charakteren gegeben werden. Ihr werden also ermutigt die komplette Dreamlight Welt einmal kennenzulernen und könnt dabei auch eure eigene kleine Welt aufbauen, wie es in anderen Cosy Games gekannt ist.

Die grafische Darstellung in Disney Dreamlight Valley ist zumindest auf der PlayStation 5 wirklich beeindruckend. Die Welten sind detailreich und wunderschön gestaltet, mit einer Grafik, die die Magie von Disney zum Leben erweckt. Jeder Charakter ist sorgfältig animiert und bleibt seinem ursprünglichen Design treu. Die Musik, die abgespielt wird, ist leider nicht genau dieselbe, wie wir sie kennen, aber dennoch auf einem hohen Niveau, um das Erlebnis noch immersiver machen.

Disney Dreamlight Valley A Rift in Time – Zuviel versprochen?

Zuallererst waren wir genau so enttäuscht, wie viele von euch, da das Spiel nicht als Free-2-Play-Titel angeboten wurde, wie lange versprochen. Auch der Start mit einem kostenpflichtigen DLC hat uns etwas überrascht, aber wir haben gesehen was dahinter steckt und verstehen diese Entscheidung durchaus.

Denn Disney Dreamlight Valley A Rift in Time bietet zusätzlich zu den bereits bekannten Inhalten quasi nochmal das doppelte. Die Welt ist aktuell genauso groß, wie das Basisspiel, bietet neue Charaktere, Welten, Interaktionen und viel zu erkunden. Neben der Erkundung und den Rätseln gibt es auch zahlreiche neue Gegenstände, Mechaniken, um Abwechslung in euren Alltag zu bringen und vieles mehr, was den Preis durchaus gerechtfertigt. On top könnt ihr eure alten Gebäude und Gegenstände auch mit in die neuen Welten bringen, damit ihr nicht von Anfang an starten müsst.

Bei diesem Spiel handelt es sich nicht unbedingt um das klassische Cozy-Game, denn ihr habt viele Interaktionen mit den Disney-Charakteren. Jeder Charakter hat seine eigene Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte, die durch Dialoge und Quests entfaltet wird. Die Beziehungen zu diesen Charakteren entwickeln sich im Laufe des Spiels, wodurch eine tiefe emotionale Bindung entsteht. Diese Charakterentwicklung ist nicht nur für die Story von Bedeutung, sondern beeinflusst auch das Gameplay, da jeder Charakter spezielle Fähigkeiten und Vorteile in das Spiel einbringt.

Auf der PS5 lief der Titel bei uns Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time beeindruckend flüssig. Die Ladezeiten sind bis auf beim Start kurz, und die Grafik wird durch die leistungsstarke Hardware der Konsole optimal genutzt. Dennoch heißt es nicht, dass der Titel perfekt ist, denn auch hier gibt es an einigen Stellen noch Bugs und bei anderen Konsolen soll es durchaus mal schlimmer sein.

Disney Dreamlight Valley A Rift in Time für die PS5 ist durchaus ein schönes Spiel, das die magische Welt von Disney in ein immersives und fesselndes Spielerlebnis umwandelt. Mit seinem einzigartigen Mix könnte es für den ein oder anderes etwas sein. Dennoch müsst ihr viel Zeit, vermutlich auch Geld, mit dem Basisspiel und weiteren DLC’s und Lust mitbringen.

