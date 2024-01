WarioWare Move It! (Switch) – Gewinnspiel

Um gut in das neue Jahr zu starten, haben wir direkt ein spaßiges Gewinnspiel für euch vorbereitet. Bei diesem habt ihr die Chance Wario auf eure Couch zu holen und zahlreiche Minispiele zu spielen. Insgesamt gibt es nämlich eins von drei WarioWare Move It! Paketen zu gewinnen, die das Spiel für die Nintendo Switch als auch ein bisschen Merchandise passend dazu enthalten. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

WarioWare Move It! – Zeit für Party Party!

Obwohl WarioWare Move It! einen Einzelspielermodus hat, liegt der Fokus bei diesem Spiel definitiv nicht hierauf. Sobald ihr diesen nämlich fertig habt, erwarten euch im Multiplayer über 200 Minispiele, die nur darauf warten von euch gezockt zu werden.

Wer also auf der Suche nach einem ausgezeichneten Koop-Titel ist, ist bei diesem WarioWare Spiel genau richtig. Schnappt euch also so schnell es geht Freunde, Familie oder Bekannte und zockt, was das Zeug hält! Denn hier trifft definitiv Humor auf eine breite Palette verschiedenster Spiele.

Dazu zählt als Beispiel auch das Minispiel Spiegelgefährten. Hierbei muss der Spieler mit den Joy-Cons sich mit dem Rücken zum Fernseher drehen und der andere steht diesem gegenüber und zeigt diesem, welche Bewegungen gemacht werden müssen. Da können bereits ziemlich schnell ulkige Positionen bei herumkommen.

Wer jetzt Lust auf einen witzigen Multiplayer-Titel für Klein und Groß bekommen hat, ist genau richtig hier. Denn abgesehen von einem Testbericht zum Spiel, den ihr hier findet, habt ihr auch die Chance eins von drei Spielpaketen zu gewinnen.

Was ihr dafür tun müsst und wie lange das Gewinnspiel geht, erfahrt ihr etwas weiter unten.

WarioWare Move It! – Galerie

Wird geladen…

Wird geladen…

WarioWare Move It – Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 06.02.2024 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!