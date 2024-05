Obwohl der Release von Another Code: Recollection ein kleines bisschen vorüber ist, bleibt das Spiel auch auf der Nintendo Switch ein zeitloser Klassiker. Das haben wir euch aber auch in unserem spannenden Review hier erläutert. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Spiel fertig sind, denn wir haben noch ein Gewinnspiel für euch, damit ihr selber die spannende Geschichte in insgesamt zwei Teilen erleben könnt!

Another Code: Recollection – Gibt es Geister?

Wie ihr wahrscheinlich bereits in unserem Review gelesen habt, erwartet euch ein spannendes Abenteuer mit vielen Rätsel und übernatürlichem und genau deshalb soll es auch bei diesem Gewinnspiel gehen. Wir wollen von euch nämlich wissen, ob ihr auch wie Ashley einen Geist wie D gesehen bzw. kennengelernt habt oder ob euch mal etwas ganz anderes übersinnliches passiert ist.

Unter allen Teilnehmern habt ihr die Chance eine von drei kleinen Another Code: Recollection Paketen zu gewinnen. Lasst uns also gerne eure persönlichen Gruselgeschichten wissen!

Another Code: Recollection – Galerie

Wird geladen…

Wird geladen…

Another Code: Recollection – Ein Ausblick

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 15.05.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg