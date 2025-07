In der Welt der PC-Kühlung und -Beleuchtung sind Lüfter längst nicht mehr nur funktionale Bauteile, sondern auch ein zentrales Element für das Design und die Individualisierung moderner Gaming- und Workstation-Systeme. Genau in diesem Bereich hat sich be quiet! in den letzten Jahren als feste Größe in der Hardware-Branche etabliert. Besonders, wenn es um leise, leistungsstarke und hochwertige Produkte geht. Mit der Light Wings Reverse 140mm PWM White erweitert der Hersteller sein Portfolio um einen Lüfter, der nicht nur durch seine Kühlleistung, sondern auch durch ein schickes, weißes Design mit ARGB-Beleuchtung und Reverse-Blade-Technik überzeugen möchte. Doch wie schlägt sich der Lüfter im Alltag? Welche Besonderheiten bietet er? Und lohnt sich die Investition für anspruchsvolle PCs? Im folgenden Review nehmen wir die be quiet! Light Wings Reverse 140mm PWM White ausführlich unter die Lupe.

be quiet! Light Wings Reverse – Das darf in einem Build nicht fehlen

Der erste Eindruck der Light Wings Reverse 140mm PWM White ist definitiv positiv. Die Verpackung ist schlicht gehalten und der Lüfter präsentiert sich in einem komplett weißen Gehäuse, das sowohl Rahmen als auch Rotorblätter umfasst. Gerade in weißen oder hellen Builds ist ein schlichtes aber durchgängiges Design wichtig und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.

Das Highlight ist dabei zweifellos die ARGB-Beleuchtung. Ein LED-Ring am Rahmen sorgt für eine gleichmäßige, brillante Ausleuchtung, die sich über verschiedene Software oder Controller individuell anpassen lässt.

Für die unter euch, die nicht wissen, was ein Reverse-Fan ist, erklären wir es kurz. Normalerweise, wenn ihr den gleichen Effekt haben wollt, könnt ihr eure Lüfter einfach umdrehen. Das ungünstige dabei ist dennoch, dass die schöne Beleuchtung dann nach innen zeigt und ihr diese nicht mehr seht. Diese Lüfter gehen genau das Problem an und haben die Beleuchtung auf der Saugseite des Lüfters.

Besonders bei Gehäusen wie das be quiet! Light Base 900 FX oder dem Xilence Xilent Gleam, wäre es sehr schade die Beleuchtung nicht zu sehen. Daher macht es Sinn, dort neben dem Motherboard oder auch unten am Boden Reverse-Fans einzubauen, um die Kühlleistung des Gehäuses zu verbessern.

be quiet! Light Wings Reverse – Galerie

be quiet! Light Wings Reverse – Überzeugend wie eh und je

Die Montage des Light Wings Reverse 140mm PWM White gestaltet sich unkompliziert. Im Lieferumfang befinden sich alle notwendigen Schrauben sowie ein ARGB-Splitterkabel, das die Verkabelung mehrerer Lüfter erleichtert. Die Lüfter sind sowohl für den Einsatz als Gehäuselüfter als auch auf Radiatoren geeignet. Dank des Reverse-Blade-Designs empfiehlt sich die Montage besonders dort, wo die Rückseite des Lüfters sichtbar ist. Als Beispiel bei den bereits vorher genannten Gehäusen, wovon wir hoffentlich bald auch das Light Base bald für euch testen dürfen.

Durch die Standardmaße von 140 mm passt der Lüfter in die meisten gängigen Gehäuse und auf viele Radiatoren. Zudem ist die Kabellänge ausreichend bemessen, um auch in größeren Gehäusen eine saubere Verlegung zu ermöglichen. Die ARGB-Anschlüsse sind standardisiert (3-Pin 5V), sodass keine Adapter für eure Montage benötigt werden.

Im Praxistest überzeugt der Light Wings Reverse 140mm PWM White mit einer ausgewogenen Balance aus Kühlleistung und Geräuschentwicklung. Bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen arbeitet der Lüfter nahezu unhörbar und eignet sich damit hervorragend für Silent-Builds. Erst bei maximaler Drehzahl wird ein leichtes Rauschen wahrnehmbar, das jedoch nicht unangenehm oder störend wirkt. Meistens haben wir es auch gar nicht bemerkt, da unsere Tastatur lauter als die Lüfter waren.

Die Kühlleistung ist für einen 140-mm-Lüfter dieser Klasse sehr gut. Im Vergleich zu anderen ARGB-Lüftern kann der Light Wings Reverse sowohl als Gehäuselüfter als auch auf Radiatoren überzeugen. Die Reverse-Blade-Konstruktion sorgt dafür, dass der Luftstrom gezielt und effizient gelenkt wird, ohne dass die Optik darunter leidet. Besonders bei der Kühlung von CPUs oder GPUs in geschlossenen Systemen zeigt der Lüfter eine solide Performance und hält die Temperaturen auch unter Last im grünen Bereich.

Falls ihr es noch nicht herausgehört habt, bieten diese Lüfter auch ein echtes Highlight. Der doppelseitige LED-Ring sorgt für eine intensive, gleichmäßige Ausleuchtung auf beiden Seiten des Lüfters. Entsprechend wird euer Gehäuse ordentlich beleuchtet und ihr habt auch etwas von eurem Upgrade.

Steuern könnt ihr das Ganze über die Mainboard-Software (z. B. ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion) oder über einen separaten Controller. Die Kompatibilität mit allen gängigen Systemen ist kein Problem, sodass die Integration in bestehende Setups problemlos möglich ist.

be quiet! Light Wings Reverse – Hält was es verspricht

Auch nach mehreren Wochen im Dauereinsatz zeigt der Lüfter keine Anzeichen von Verschleiß oder nachlassender Leistung. Die Lager laufen ruhig, es gibt keine störenden Nebengeräusche oder Vibrationen. Auch die Reinigung gestaltet sich dank der glatten Oberflächen erstaunlich einfach. Der Staub lässt sich leicht entfernen, ohne großartig dazwischen zu fuchteln.

Mit einem Preis von etwa 27,90 Euro pro Stück (Stand Juli 2025) liegt der Light Wings Reverse 140mm PWM White im oberen Mittelfeld der ARGB-Lüfter. Angesichts der hochwertigen Verarbeitung, der starken Kühlleistung und der flexiblen Beleuchtungsoptionen ist der Preis jedoch gerechtfertigt. Wer Wert auf Design, Leistung und Langlebigkeit legt, findet hier ein überzeugendes Gesamtpaket.

Einzig ein Triple-Pack mit optionalem ARGB-Controller konnten wir nicht finden, was für den ein oder anderen interessant sein dürfte.

Dennoch richtet sich der Lüfter vor allem an PC-Enthusiasten, Modder und Nutzer, die Wert auf ein harmonisches, weißes Design und eine auffällige ARGB-Beleuchtung legen. Auch für Silent-Fans und Nutzer von Wasserkühlungen ist der Lüfter eine interessante Option, da er leise arbeitet und dennoch eine starke Kühlleistung bietet. Wir wollen diese Lüfter definitiv nicht mehr missen.

Light Wings – Trailer

be quiet! Light Wings Reverse – Häufig gestellte Fragen (FAQ)