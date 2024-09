JBL Quantum Stream Wireless (Hardware) Test

Das JBL Quantum Stream Wireless ist ein tragbares Mikrofon, das speziell für Content-Creator entwickelt wurde. Mit einem Preis von rund 90 € bietet es eine Vielzahl von Funktionen, darunter einstellbare Geräuschunterdrückung und eine lange Akkulaufzeit. Das Mikrofon richtet sich stark an Streamer, Podcaster und alle, die unterwegs hochwertige Audioaufnahmen benötigen. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte des JBL Quantum Stream Wireless beleuchten, um zu sehen, ob es den hohen Erwartungen gerecht wird und wie es sich im Vergleich zu anderen Mikrofonen schlägt.

JBL Quantum Stream Wireless – Klein aber fein

Das JBL Quantum Stream Wireless gibt es in zwei Varianten, einmal mit Lightning (ältere iPhone-Anschluss), als auch mit USB-C, welches wir für unseren Test benutzt haben.

Als wir die Verpackung geöffnet haben, waren wir erstmal sichtlich überrascht, da diese zwar klein, aber vollgefüllt war. Insgesamt erhaltet ihr nämlich das Case zum Laden, das Mikrofon mit zusätzlich Windschutz, einen Empfänger und ein USB-Ladekabel.

Entsprechend hat es auch nicht lange gedauert, bis das Mikrofon startbereit war und wir loslegen könnten. Schnell den Empfänger an unser Smartphone, Kamera mit Videoaufnahme angeschaltet und wir konnten aufnehmen. Sei es für ein Video oder einen Stream, wir waren gewappnet. Da das Mikrofon zusätzlich einen Clip und einen Windschutz hat, sahen wir zusätzlich auch noch professionell aus.

Die Klangqualität ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung dieses Mikrofons, und das JBL Quantum Stream Wireless enttäuscht in dieser Hinsicht nicht. Ausgestattet mit einem Kondensatormikrofon bietet es eine omnidirektionale Aufnahme, die in der Lage ist, Schall aus allen Richtungen aufzunehmen. Das ist besonders nützlich für Interviews, Gruppendiskussionen oder Situationen, in denen der Sprecher nicht direkt vor dem Mikrofon sitzt. Entsprechend waren wir überrascht, was dieser kleine Apparat alles hergibt!

Zusätzlich bietet das Mikrofon einen Mute-Button und eine LED-Anzeige, die anzeigt, ob das Mikrofon aktiv ist oder nicht. Diese visuelle Rückmeldung ist besonders nützlich, um sicherzustellen, dass das Mikrofon während wichtiger Aufnahmen nicht versehentlich stummgeschaltet ist.

Es hat vor allem wirklich Spaß gemacht, wie klar die Aufnahmen waren, obwohl wir dabei ständig durch die Wohnung oder auf der Straße herumgelaufen sind. Selbst wenn der Empfänger nicht direkt vor uns war, hatten wir immer klare Aufnahmen.

JBL Quantum Stream Wireless – Galerie

JBL Quantum Stream Wireless – Mehr Featuers mit der App

Obwohl das Stream Wireless so schnell und einfach zu bedienen ist, gibt es auch eine App, die euch zusätzliche Möglichkeiten bietet, wie einen Vorverstärker, AI-Geräuschunterdrückung, Mikrofon-Effekte und Anpassung der LED-Helligkeit. Das sind zwar nette Aspekte, aber nicht unbedingt nötig, da die Geräuschunterdrückung leider auch die Audioqualität etwas schmälert.

Die Akkulaufzeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt des JBL Quantum Stream Wireless. Das Mikrofon bietet eine beeindruckende Aufnahmedauer von bis zu 6 Stunden mit einer einzigen Ladung, und das mitgelieferte Ladeetui bietet zusätzliche 18 Stunden Betriebszeit. Dies bedeutet, dass ihr insgesamt bis zu 24 Stunden aufnehmen könnt, bevor ihr das Mikrofon und das Etui aufladen müsst.

Außerdem ermöglicht Schnellladefunktion es, das Mikrofon in nur 15 Minuten für eine weitere Stunde Aufnahmezeit aufzuladen, was besonders praktisch für Nutzer mit einem vollen Terminkalender ist.

Für unsere Zwecke wird das JBL Quantum Stream Wireless mehr als ausreichen (für Interviews) und so wird es vermutlich auch den meisten gehen. Dennoch wird es auch den ein oder anderen Streamer geben, der gerne sein Mikrofon nicht nur am Smartphone anschließen möchte. Das ist bedauerlicherweise nicht möglich. Auch etwas tiefergreifender Einstellungen gibt es nicht, die für den ein oder anderen interessant sein dürften.

Das heißt aber nicht, dass das JBL Quantum Stream Wireless nicht drauf hat. Die Audioqualität hat uns wirklich überrascht und wir haben das Gerät bereits für 60 € im Angebot gesehen und besonders für diesen Preis ist das ein No-Brainer.

JBL Quantum Stream Wireless – Trailer

JBL Quantum Stream Wireless – FAQ