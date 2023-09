Armored Core VI – Fire of Rubicon (PC) Test

Die Marke Armored Core kehrt mit seinem 6. Teil zurück und verspricht ein Spielerlebnis, das auf den Erfahrungen der Soulslike-Spiele aufbaut, dabei jedoch schlank und fokussiert bleibt. In diesem Review werden wir einen detaillierten Blick auf Armored Core VI: Fires of Rubicon werfen, das von FromSoftware entwickelt und von Bandai Namco veröffentlicht wurde. Da es sich hierbei um große Namen handelt, sind wir mehr als gespannt, was uns diesmal präsentiert wird. Besonders freuen wir uns aber auch, dass das Spiel erstmalig für den PC vorhanden ist und schauen uns gemeinsam den Titel im Detail an!

Armored Core VI – Flüssige Mech-Steuerung und Anpassungsmöglichkeiten

Armored Core VI: Fires of Rubicon bricht bewusst mit der Soulslike-Formel von FromSoftware und präsentiert stattdessen eine traditionelle Struktur. Das Spiel ist in fünf Kapitel unterteilt und bietet eine lineare Missionsstruktur, die sich lediglich an einigen Entscheidungspunkten verzweigt. Die Missionen selbst sind in der Regel kurz, was für ein schnelles Gameplay sorgt. Das Spiel bietet großzügige Checkpoints vor Bosskämpfen und herausfordernden Begegnungen, was Frustmomente auf ein Minimum reduziert.

Die Steuerung der Mechs in Armored Core 6 ist herausragend. Die Mechs sind nicht die trägen Kolosse von Battletech, sondern erinnern an Mobile Suit Gundam – schnell und agil. Die Fähigkeit, sich im Boost-Modus über die Karte zu bewegen, Laser abzufeuern und feindlichen Raketen auszuweichen, vermittelt ein intensives und aufregendes Spielerlebnis. Das Kampfsystem ist tiefgreifend, aber zugänglich und bietet eine Vielzahl von Waffen und Anpassungsoptionen. Die Anpassungsmöglichkeiten reichen von der Auswahl der Waffentypen bis zur Konfiguration des Mech-Designs, wodurch Spieler ihre bevorzugten Spielstile perfektionieren können.

Es gibt insgesamt vier Slots für die Ausrüstung deines AC, zwei Armhalterungen und zwei Schulterhalterungen. Von Hand gehaltene Waffen wie Gewehre, Schrotflinten und Maschinenpistolen passen in die Armhalterungen, während Raketenabschussvorrichtungen und Laserkanonen an den Schulterhalterungen befestigt werden können. Die Möglichkeiten zur Anpassung deines Mechs sind beeindruckend und werden im Laufe des Spiels noch vielfältiger.

In diesem Fall bleiben euch sehr viele Optionen, euren Mech anzupassen. Das ist auch durchaus wichtig, da verschiedene Situationen verschiedene Taktiken und Ausrüstung benötigen. Fündig werden solltet ihr bei der Kombinationsmöglichkeit auf jeden Fall, beachtet jedoch, dass jede Kombination ihre Vor- und Nachteile hat und es auch ein gewisses Limit gibt. Wer jedoch immer die gleiche Ausrüstung behalten möchte, kann durchaus an seine Grenzen stoßen, da manche Passagen des Spiels durch gewisse Waffen leichter zu spielen sind.

Armored Core VI – Zugängliches Gameplay und Herausforderung

Armored Core 6 gelingt es, zugängliches Gameplay mit anspruchsvoller Herausforderung zu kombinieren. Das Spiel bietet eine sanfte Einführung in seine Mechaniken und ermöglicht es den Spielern, sich nach und nach mit den Komplexitäten vertraut zu machen. Es bietet jedoch auch einen hohen Schwierigkeitsgrad, der erfahrene Spieler fordert und belohnt. Die Möglichkeit, Missionen mit verschiedenen Rängen abzuschließen, sorgt für Wiederspielbarkeit und Motivation.

In Bezug auf die Schwierigkeit bietet Armored Core 6 keine verschiedenen Schwierigkeitsstufen oder barrierefreie Optionen. Dies kann frustrierend sein, da das Spiel ansonsten benutzerfreundlich ist. An dieser Stelle kommen wir tatsächlich zum Aspekt: Übung macht den Meister. Falls ihr Momente im Spiel erlebt, wo ihr schwierigere Passagen oder Bosse habt, bietet es sich an zu üben oder Videos anzusehen, um das jeweilige Stück zu schaffen. Es ist durchaus nicht so schlimm, wie bei den Dark Souls-Titeln, dennoch wird es vermutlich nicht jedem beim ersten Versuch gelingen.

Während die Erzählung von Armored Core 6 solide ist, wird sie durch ihre Präsentation beeinträchtigt. Die Geschichte wird hauptsächlich durch Gespräche und Exposition zwischen oder während der Missionen erzählt, was zu einer gewissen Distanz zu den Charakteren und Ereignissen führt. Dennoch gelingt es dem Spiel, den Geist des Mecha-Genres einzufangen, mit melodramatischen Momenten und epischen Schlachten. Somit ist der Fokus mehr beim Gameplay, als bei der Story, was in diesem Fall kein großes Problem ist.

Dies ist das, was das Mecha-Genre ausmacht – spektakuläre Kämpfe und dramatische Wendungen. Trotz der Schwächen in der Erzählung ist die Action in Armored Core 6 einfach unglaublich.

