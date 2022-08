Fire Emblem Three Hopes (Switch) Test

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Omega Force hat sich ein neues Standbein geschaffen, in dem es Dynasty-Warriors-Gameplay mit anderen Titeln vermischt hat. Obwohl einige Crossover mit gemischtem Erfolg geglückt waren, haben andere es den Fans ermöglicht, sich auf spannende Themenverschmelzungen einzulassen. Fire Emblem ist eine dieser Serien, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet haben und mit Fire Emblem Warriors eine weitere Fortsetzung erfährt: Three Hopes.

Fire Emblem Three Hopes nutzt die beliebte Besetzung von Fire Emblem: Three Houses sehr effektiv, um seine eigene Geschichte zu erzählen: Three Hopes leistet großartige Arbeit, indem es seine Elemente für eine angenehme Spieltiefe nutzt. Obwohl die Handlung nie so aussieht, als wüsste sie, was sie will, sorgen die Interaktionen zwischen den Charakteren und die fesselnden Kämpfe dafür, dass das Gesamterlebnis ein durch und durch fesselndes bleibt.

Fire Emblem Three Hopes – Alternatives Universum

In Three Hopes schlüpft ihr standardmäßig in die Rolle eines Söldners namens Shez, der wahlweise als Mann oder Frau spielbar ist, obwohl diese Wahl keinen nennenswerten Einfluss auf den Spielverlauf hat. Das Spiel beginnt damit, dass Shez’s Söldnertruppe schnell von der von Jeralt und dem Three Houses-Protagonisten Byleth besiegt wird, der ebenfalls in der männlichen oder weiblichen Version wählbar ist. Das Überleben von Shez und ihre Verbindung zu einem Wesen namens Arval ändert die Situation jedoch drastisch, denn ihr schließlich als Schüler der Akademie von Garreg Mach rekrutiert.

Three Houses und „Three Hopes“ spielen beide auf dem Kontinent Fodlán, der die Heimat von drei Mächten und einer zentralen Kirche ist. Die Garreg-Mach-Akademie wird von der Kirche geleitet und fungiert als Vereiniger, wobei jede Macht ihr eigenes Haus innerhalb der Akademie hat. Dabei habt ihr die freie Wahl, welchem Haus sich euer Charakter anschließt und das bringt ihn auf eine der drei Routen des Spiels .

Fire Emblem Three Hopes zeigt schnell, dass es von der Zeitlinie von Three Houses abweicht. Im Gegensatz zum taktischen RPG, das die meiste Zeit an der Akademie verbrachte, springt Fire Emblem Three Hopes schnell in einen zweijährigen Zeitsprung und den Ausbruch des Krieges zwischen den drei Nationen.

Die Eile, mit der der Hauptkonflikt beginnt, ist eines der merkwürdigen Probleme, die die Geschichte von Fire Emblem Three Hopes mit sich bringt. Das Spiel vergeudet keine Zeit damit, den Konflikt und die dahinter stehenden Ideale zu erklären und das zieht sich zumindest auf der Route der goldenen Hirsche der Leicester-Allianz durch. Man hat das Gefühl, dass sich das Spiel darauf verlässt, dass die Spieler den Hintergrund in Three Houses kennen, um den Kontext zu verstehen.

Während jede Route linear verläuft, gibt es in jeder eine „echte“ Route, die von den Handlungen des Spielers in einer bestimmten Schlacht abhängt und ein wenig in die Verbindung des Spielers zu Arval eindringt. Aber auch hier fehlt es an einem ausreichenden Aufbau, Kontext und einer Fortsetzung, um die Ereignisse zufriedenstellend zu gestalten.

Die fehlende Ausrichtung der Handlung wird jedoch durch die Interaktionen der Charaktere wettgemacht. Hier glänzen die Lokalisierung und die Stärke der Besetzung der drei Häuser – einschließlich einiger zusätzlicher Gesichter aus der Erweiterung. Spieler, die bereits mit der Besetzung vertraut sind, werden eine kleine Anzahl willkommener Ergänzungen finden, aber auch für Neulinge sind die Charaktere voller Persönlichkeit, unterstützt durch eine durchweg gute stimmliche Leistung.

Sowohl die Gespräche mit den Begleitern als auch die Interaktionen in der Hauptgeschichte tragen viel dazu bei, sie liebenswert zu machen. Obwohl die Unterstützungslevel im Abspann zu nichts führen, gehören sie dennoch zu den unterhaltsamsten Momenten im Spiel.

Fire Emblem Three Hopes – Qual der Wahl

Jede Route in Fire Emblem Three Hopes ist in etwas mehr als fünfzehn Kapitel unterteilt, wobei zumindest die erste Route etwa vierzig Stunden dauert. Jedes Kapitel besteht aus einer Story-Mission, die durch den Abschluss einer Reihe kleinerer Missionen aufgebaut wird, in denen die Spieler die Regionen erobern, die zu diesem Kapitel führen.

Zwischen den Kämpfen können die Spieler zu ihrer Basis zurückkehren, wo sie mit den Charakteren interagieren, Gegenstände kaufen, Waffen aufwerten, Klassen freischalten und vieles mehr. Wie bei Three Houses gibt es in jedem Kapitel eine begrenzte Anzahl von Aktionen, die für Einrichtungen verwendet werden können, oder Aktionen, die die Unterstützung, die Stimmung oder die Klassenbeherrschung des Charakters verbessern; es gibt jedoch keine Verfügbarkeitsbeschränkungen oder einen Kalender im Spiel.

In jedem Kampf stehen dem Spieler bis zu vier Kämpfer zur Verfügung, die er direkt steuern kann, und in den Story-Missionen kommen vier weitere, nicht spielbare Verbündete hinzu. Die Kämpfe folgen dem üblichen Warriors-Schema, bei dem sich die Spieler in rasantem Tempo auf ihre Gegner einprügeln und versuchen, entweder bestimmte Ziele zu besiegen oder Festungen einzunehmen. Die meisten Kämpfe dauern bis zu zehn Minuten, wobei die größeren Story-Kämpfe länger dauern und in der Regel mehrere Hauptziele und Untermissionen beinhalten, die die Action in einem schnellen Tempo vorantreiben.

Ihr könnt den kontrollierten Charakter leicht wechseln und ihm befehlen, bestimmte Einheiten anzugreifen oder zu verteidigen, was ein willkommenes Element der Strategie und des Nachdenkens in den ansonsten hektischen Kämpfen darstellt. Außerdem müsst ihr euch oft mit zusätzlichen unerwarteten Bedrohungen auseinandersetzen und sicherstellen, dass ihre Einheiten bereit sind, mehrere Teile des Schlachtfelds auf einmal abzudecken, anstatt sich nur auf ein einziges Ziel zu konzentrieren.

Fire Emblem Three Hopes – Verschmelzung mit der Hauptreihe

Fire Emblem Three Hopes leistet großartige Arbeit bei der Umsetzung der verschiedenen Elemente des Kampfsystems von der Hauptreihe. Das erweiterte Waffendreieckssystem bedeutet, dass verschiedene Klassen und Waffen für den Kampf gegen verschiedene Feinde geeignet sind. Entsprechend müsst ihr bei der Auswahl eurer Gruppe und der Erteilung von Befehlen gut aufpassen, aber das Spiel macht deutlich, welche Einheiten einen Vorteil haben. Darüber hinaus enthält das Spiel eine Implementierung des Paarsystems und des Bataillonssystems, was eine nette Idee ist, wenn auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht von Bedeutung.

Es gibt so viel Beute, dass der Versuch, sie zu sortieren, etwas ermüdend werden kann und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bedeutet das, dass der Schmied und die Waffenhändler völlig überflüssig sind, aber es ist zumindest einfach, die Charaktere mit einem einzigen Tastendruck optimal auszurüsten. Das abgestufte Klassensystem erlaubt es jeder Einheit, zu jeder Klasse zu werden, abgesehen von einigen wenigen Exklusivitäten und der Unterschied, wie sich jede Klasse anfühlt, trägt wesentlich dazu bei, das Engagement im Kampfsystem zu erhalten.

Das Spiel ermutigt die Spieler, ihren gesamten Kader zu nutzen, aber wenn jemand in der Stufe zurückfällt, bietet es eine schnelle Möglichkeit, ihn gegen Geld auf den neuesten Stand zu bringen. Wie die meisten Warriors-Titel ist das Spiel in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad sehr spielerfreundlich. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad müsst ihr euch vielleicht gelegentlich heilen, aber solange ihr eure Einheiten nicht gegen übermächtige Feinde antreten lassen, reicht es aus, nach vorne zu stürmen und gelegentlich den Angriffen auszuweichen.

Fire Emblem Three Hopes – Für jeden zugänglich

Das Spiel enthält die neuen Fire Emblem-Optionen „Classic“ und „Casual“, wobei erstere bedeutet, dass besiegte Einheiten für immer verloren sein können, obwohl es für erfahrene Spieler nicht allzu schwer sein sollte, durchzukommen, ohne jemanden auszuschalten, es sei denn, sie suchen aktiv nach einer schwierigen Herausforderung. Letztendlich ist die Tiefe, die Fire Emblem Three Hopes die Fire Emblem-Gameplay-Systeme in das Spiel einfließen lässt, kann das Spiel auch bei längerer Spieldauer bestehen und macht durchgehend Spaß.

Es ist erwähnenswert, dass das Spiel auf dem Handheld-Modus der Switch mit sehr schnellen Ladezeiten hervorragend läuft und auch gut aussieht. Die Charaktermodelle sind gut umgesetzt und heben sich von den Schlachtfeldern ab. Die Tatsache, dass Fire Emblem Three Hopes in einer veränderten Zeitlinie zwei Jahre nach der Einführung von Three Houses spielt, ermöglicht es Fire Emblem Three Hopes, neue Charakterkostüme einzuführen, was eine willkommene Abwechslung ist.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten starken Sprecherleistungen ist die Musik des Spiels sehr angenehm zu hören und bietet eine gute Untermalung der Action, mit einigen eingängigen Themen auch in den Pausen. Es gibt viele Gespräche während des Kampfes, die das Spielgeschehen bereichern und den Spieler auf dem Laufenden halten, falls er etwas auf der Benutzeroberfläche verpasst.