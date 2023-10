Fae Farm (Switch) Gewinnspiel

Diesmal haben wir ein zauberhaftes Gewinnspiel für euch, denn wir verlosen insgesamt dreimal Fae Farm für die Nintendo Switch! Falls ihr unseren Testbericht hier gelesen habt, wisst ihr, dass der Titel wirklich gut gelungen ist. Fans von Animal Crossing, Stardew Valley und Story of Seasons dürften hiermit durchaus viele Stunden an Spaß haben.

Fae Farm – Gewinnspiel

Um an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einmal das unten stehende Formular ausfüllen. Als kleinen Tipp geben wir euch bei unserem Testbericht sowie unseren Tipps & Tricks Artikel zu Fae Farm vorbeizuschauen.

Wird geladen…

Fae Farm – Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 15.10.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!