Xilence CRYON M806D.B (Hardware) Test

Der CRYON M806D.B ist XILENCE neues „Flagship“ im Bereich der Luft-CPU-Kühler. Mit knackigen 40 € will das Unternehmen den Markt in Schwung bringen und wir durften vorab das Gerät unter die Lupe nehmen. Daher schauen wir uns in diesem Test genauer an, was der Kühler kann und warum der Kühler vielleicht nicht mit jeder CPU die beste Kombination ist.

Xilence CRYON – Günstiger Dual-Tower Kühler mit Abstrichen

XILENCE hat uns vor Release ein Paket zukommen lassen, um ihr neues Flagship in ihrem Bereich der CPU-Luftkühler auszuprobieren und zu testen. Den M806D.B. Hierbei handelt es sich um einen Dual-Tower Luftkühler, der mit gleich zwei PWM-Lüftern daher kommt. Für das Anti-RGB-Lager haben wir eine gute Nachricht. Nicht eine RGB-LED ist hier vorzufinden.

Der Dual Tower kommt mit insgesamt sechs, vernickelten Kupfer Heatpipes, die in einer vernickelten Kupfer Baseplate münden und somit sicherstellen, dass sich die Wärme gleichmäßig auf beide Seiten verteilt.

Die Tower haben auf jeder Seite Ausschnitte, um die höchstmögliche RAM-Kompatibilität sicherzustellen. Am oberen Ende der beiden Tower hat XILENCE schicke, gebürstete, Aluminium Abdeckungen angebracht, die bei Bedarf auch entfernt werden können.

Die beiden enthaltenen 120 mm Lüfter kommen in einem eher schlichten Design mit Gummi-Entkopplern an allen vier Seiten. Der Bereich, in dem die Lüfter agieren, reicht von 700 U/min bis hin zu 1600 U/min. Diese sind in der Regel sehr leise und dringen erst in den Vordergrund, sobald das System belastet wird.

Inkludiert war, zumindest bei unserer Test-Unit, ein wunderbar und sicher verpackter Dual-Tower, zwei, nicht vorinstallierte, 120 mm Lüfter in Schwarz, drei Klemmen um die beiden Lüfter und einen weiteren an dem Kühler zu befestigen sowie Montagematerial für die aktuellen gängigen AMD & Intel Sockel und eine kleine Tube XILENCE Wärmeleitpaste.

Xilence CRYON – Galerie

Xilence CRYON – Montage

Die Montage ist im Handumdrehen erledigt. Intel Systeme müssen, wie üblich, vorher die beigelegte „Backplate“ montieren, welche aber keine große Schwierigkeit darstellt. Je nach Gehäuse ist es evtl. nötig, das Motherboard zu demontieren, sollte kein Ausschnitt hinter dem Motherboard-Tray des Gehäuses vorhanden sein.

Ist dies erledigt und die Backplate mit den vier Abstandshaltern, die gleichzeitig die Backplate verschrauben, angebracht, kann man auch schon die, für den Sockel entsprechenden, Brackets installieren und festschrauben. Nun noch etwas von der beigelegten Wärmeleitpaste auf die CPU, die Folie vom Kühler entfernen und verschrauben. Positiv sei hier zu erwähnen, dass XILENCE hier etwas längere Schrauben am Kühler nutzt, dem Nutzer die Montage einfach fällt.

AMD macht es den Nutzern hier deutlich einfacher, da bei den meisten Aftermarket-Kühlern die bereits am Motherboard angebrachte Backplate genutzt werden kann. So auch beim XILENCE CRYON M806D.B.

Testsystem und Testmethodik

Für Kühler-Tests wird folgende Hardware sowie BIOS und Windows Settings genutzt:

Motherboard ASRock Z890 Taichi Lite CPU Intel Core Ultra 9 285k Case Streacom BC1 V2 Open Benchtable Wärmeleitpaste ARCTIC MX-6 Umgebungstemperatur 24°C PL1 Setting 250W PL2 Setting 250W Power Profile Intel Default Mode Windows Power Profile Höchstleistung Fan Curve ASRock Standard Profile

Getestet wird mit dem integrierten AIDA64 Stresstest auf CPU, FPU und Cache für 5 Minuten. Vorher befindet sich das System für 30 Minuten im Idle-Zustand für eine stabile Idle-Temperatur. Überwacht werden die Temperaturen mit HWInfo64 im Sensor-Only Modus und vor und nach jedem Test werden die erfassten Werte zurückgesetzt.

Im Idle Zustand sind die Temperaturen trotz durchgängig hoher Taktrate durchaus in einem Normalzustand, sodass man den Kühler trotz doppelter Lüfter und Open Benchtable nicht bemerkt. Dies ändert sich, sobald der Stresstest startet. Innerhalb weniger Sekunden drehen die Lüfter auf 100 % ihrer Leistung hoch und sind dadurch, nachvollziehbar, deutlich zu bemerken.

Und hier zeigt sich leider auch, dass der Kühler seine Schwächen hat. Trotz voller Drehzahl (~1600 U/min) kratzen hier die ein oder anderen P-Cores des Intel Core Ultra 9 285k an der 100 °C Marke. Wir haben die Befestigung des Kühlers überprüft und erneut ausgeführt inkl. neuer ARCTIC MX-6 Wärmeleitpaste und konnten hier keine Probleme feststellen, also scheint hier der M806D.B etwas unter der Last des Intel Core Ultra 9 285k zu kämpfen.

Wir danken XILENCE für das Testmuster und das Vertrauen in uns. Wir freuen uns schon auf weitere Tests von der XILENCE Produktpalette.