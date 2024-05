In der Welt der Gaming-Monitore, wo die Schlacht um die visuelle Vorherrschaft tobt, tritt der MSI MAG274UPF als ein vielversprechender Kandidat auf den Plan. Mit seiner beeindruckenden 4K-Auflösung und einer hohen Bildwiederholrate von 144 Hz verspricht dieser Monitor, sowohl hartgesottene Gamer als auch kreative Köpfe zu begeistern. Doch kann dieser Monitor sich durchsetzen und seinen Preis rechtfertigen? In diesem Review werden wir uns den MSI MAG274UPF genauer ansehen und verraten euch, ob der Kauf sich lohnt.

MSI MAG 274UPF – 4K wird immer greifbarer

Zu aller erst stellen wir den MSI MAG274UPF auf und schließen diesen an. Da dieses Design bereits bei einigen MSI Monitoren angeboten wird, erwartet euch vermutlich nichts komplett Neues, aber durchaus praktisches. Dieser Monitor ist nämlich sehr flexibel von der Positionierung her und das Standbein benötigt dabei auch nur wenig Platz. Wir haben in unserem Fall zwar einen Monitorarm, aber für viele von euch dürfte das ein Segen sein. Besonders wenn ihr vorher Monitore im Preissegment bis 350 € hattet, ist das nämlich nicht ganz so oft der Fall.

Dennoch haben wir bei dem UVP von 599 € zumindest etwas anderes Material erwartet. Zwar ist der Monitor nichtsdestotrotz hochwertig, aber statt überall Plastik zu verbauen, gäbe es bestimmt noch schönere Alternativen.

Sobald dann aber alles angeschlossen und bereit ist, kommen wir zum spannenden Teil. Mit seiner nativen Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln liefert der MSI MAG 274UPF nämlich gestochen scharfe und detailreiche Bilder. Egal ob bei schnellen Shootern, weitläufigen Open-World Spielen oder grafisch anspruchsvollen Rennsimulationen. Das Upgrade auf einen 4K-Monitor macht da viel her.

Das verbaute Rapid IPS Panel überzeugt zudem mit einer exzellenten Farbwiedergabe und weiten Blickwinkeln. Auch in puncto Helligkeit und Kontrast weiß der Monitor zu gefallen. Mit einer Spitzenhelligkeit von 400 cd/m², werden helle Bildbereiche strahlend und Kontraste gut dargestellt. Nur das versprochene HDR400, ist auch wie bei unserem LG Electronics 27GP850-B nicht wirklich beeindruckend. Wer also diesen Bildschirm nur wegen des HDR kaufen will, sollte eventuell Monitore mit HDR600 oder HDR1000 betrachten.

MSI MAG 274UPF – Galerie

MSI MAG 274UPF – Schnelle Reaktionen und flüssige Bewegungen

Neben der Bildqualität soll der MAG 274UPF vor allem mit seiner Geschwindigkeit punkten. Das 144Hz Panel sorgt entsprechend für butterweiche Bewegungen ohne störendes Tearing, zumindest in FullHD und QHD. Bei den versprochenen 4K bei 144Hz kommt nämlich auch dieser Monitor ins Schwitzen. Einerseits ist das durchaus enttäuschend, aber andererseits reichen auch 60 – 100 Hz für die meisten Nutzer. Entsprechend solltet ihr euch überlegen, wofür ihr eine Latenz von 1ms benötigt. Sei es für Spiele in FullHD-QHD, dann bietet dieser Monitor noch den 4K Bonus. Wollt ihr mehr, dann ist das bereits eine schwierige Entscheidung.

Da wir nun zumindest die wichtigsten Aspekte zu diesem Monitor wissen, gehen wir noch ein paar Fakten durch, die diesen Monitor für eine breitere Zielgruppe interessant machen könnten. Denn neben einem DisplayPort 1.4, zwei HDMI 2.1 Ports und einem USB-C-Port, der sogar bis 65W laden kann, ist auch ein KVM-Switch verbaut. Somit könnt ihr bei Feierabend mit einem Knopfdruck von Arbeit zu Gaming wechseln.

Zudem verfügt der MAG 274UPF weitere Features, die für entspanntes Spielen als auch Arbeiten über längere Zeiträume sorgen können. Die Anti-Flicker Technologie reduziert störendes Bildschirmflackern, während die Low Blue Light Funktion die Intensität potenziell schädlichen blauen Lichts verringert.

Beides trägt dazu bei, einer vorzeitigen Ermüdung der Augen vorzubeugen. Praktisch ist auch die mitgelieferte Gaming Intelligence App. Mit ihr lassen sich Monitoreinstellungen bequem per Maus und Tastatur vornehmen und Profile für verschiedene Spiele, als auch für die Arbeit und Gaming erstellen.

Mittlerweile ist der MSI MAG 274UPF ein bisschen länger auf dem Markt und nicht mehr bei den anfänglichen 599 €, die für dessen Leistung durchaus happig sind. Mit etwas Glück bekommt ihr diesen nämlich bereits für 450 €, was diesen Monitor wirklich attraktiv als einen schnellen, farbintensiven Allrounder-Monitor im Bereich 4K macht.

MSI MAG 274UPF – Vorstellung

MSI MAG 274UPF – FAQ