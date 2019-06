The Elder Scrolls Online: Elsweyr (PC) Test

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Seit dem 04.06.19 ist das neue Kapitel der Elder Scrolls Online Reihe Elsweyr verfügbar für PC, Xbox und PS4. Wer sich den Titel für PC bereits vorab besorgt hatte, konnte sich schon zwei Wochen zuvor ein eigenes Bild des Reiches der ehemals glorreichen Khajit machen. Gemeinsam mit dem altbekannten Freund Abnur Tharn begibt man sich in das Abenteuer gegen mächtige Drachen und in die Geschichte des felinen Volkes der Khajit.

Ansturm auf Elsweyr

Nach Morrowind und Summerset hat Bethesda ein weiteres spannendes Kapitel ins Spiel gebracht. Die wachsende Beliebtheit des umfangreichen Fantasy-Klassikers zeigt sich auch in den zunehmenden Spielerzahlen. Inzwischen liegt diese bei sagenhaften 13,5 Millionen Spielern. Dies ist absolut verständlich, denn die neuen Inhalte des Kapitels Elsweyr bringt einem nicht nur das khajitische Volk näher, sondern führt einen durch die komplexe Hauptquestreihe zu einem Drachen und epischem Loot. Elsweyr als Provinz bietet drei größere Städte als Anlaufpunkt: Krempen, Stromfeste und Orkruh. An sich ist der Stil der Landschaft, wie auch der Städte orientalisch angehaucht. Passend zu den exotischen Khajit, die Unmengen an spannenden Sidequests auf Lager haben. Wie gewohnt stellen diese Quests einen oft vor fragwürdigen Entscheidungen.

Verbotene Kunst der Nekromantie

Der Nekromant bietet drei verschiedene Skillreihen an; Grabesfürst, Knochentyrann und Lebender Tod. Während die Fertigkeiten im Skilltree Grabesfürst ausgezeichnet für elementaren Schaden sind, bietet der Nekromant mit dem Skilltree „Lebender Tod“ auch hervorragende Möglichkeiten um als Healer voran zu kommen. Sollten dies keine Optionen für dich sein, kann man seinen Schwerpunkt in den Fertigkeiten „Knochentyrann“ voranbringen und sich als Tank in die Schlacht werfen. Demnach bringt der Nekromant alle Voraussetzungen für einen Allrounder, der für viel Abwechslung sorgt, mit. Doch egal wie stark dein Nekromant sein mag, solltest du deine dunklen Künste in der Nähe von Wachen praktizieren, könnte es schnell unangenehm für dich werden.

FUS RO DAH!

„Fast wie zu Skyrim-Zeiten!“ dachte ich mir, als ich den Auftakt zur Saison des Drachen gesehen habe und freute mich, wie wahrscheinlich viele andere Spieler auf die Schlachten gegen mächtige Drachen. Öffnet man die Karte von Elsweyr findet man in der Regel zentral abgebildet ein Drachensymbol und erkennt auch sofort, ob sich eben jener Drache im Kampf befindet. Gespannt ritt mein Charakter durch die weite Provinz Tamriels um es dem Drachenblut gleich zu tun. So dachten es sich wohl auch die meisten anderen Spieler, weshalb der Drache durchgehend belagert wird. Nichtsdestotrotz bietet er einen harten Kampf und die Verstärkung kam mir durchaus gelegen, bei der heftigen AoE, welche der Drache austeilt. Auch wenn man selbst nicht annähernd so anmutig erscheint wie der Dovahkiin, wird man dennoch mit epischen Loot belohnt.