Hexcal Monitor Arm (Hardware)

In der Welt der Gaming-Setups ist die Ergonomie genauso wichtig, wie die Leistung der Hardware. Der Hexcal Monitor Arm tritt mit dem Versprechen an, die Art und Weise, wie Gamer ihre Bildschirme erleben, zu optimieren. Dieses Produkt verspricht nicht nur eine verbesserte Ergonomie, sondern auch eine erhöhte Flexibilität und Raumnutzung, was es zu einem potenziellen Game-Changer in jedem Gaming-Setup macht. In diesem Review werden wir uns detailliert mit dem Design, der Funktionalität und dem Preisleistungsverhältnis des Hexcal Monitor Arms befassen.

Hexcal Monitor Arm – Premiumqualität mit Extras

Der Hexcal Monitor Arm zeichnet sich durch ein schlankes, modernes Design aus, das in jedem Gaming-Setup eine gute Figur macht. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, vermittelt er sofort ein Gefühl von Robustheit und Langlebigkeit, im Gegensatz zu unserem IKEA Monitor Arm, der quasi schon am Tag 1 schief hing. Die Verarbeitung des Hexcal Produkts ist dagegen erstklassig, mit glatten Gelenken und einer stabilen Basis, die selbst schwerere Monitore bis zu 11KG sicher hält. In unserem Test handelt es sich um einen LG 27GP850P-B Monitor.

Die Installation des Hexcal Monitor Arms ist unkompliziert und kann auch von Laien ohne größere Schwierigkeiten durchgeführt werden. Mitgelieferte Werkzeuge und eine klare Anleitung erleichtern den Prozess. Einmal installiert, bietet der Arm eine beeindruckende Flexibilität. Er lässt sich mühelos schwenken, neigen und in der Höhe verstellen, was es ermöglicht, den Monitor in den perfekten Winkel und die ideale Höhe für jede Sitzposition zu bringen. Diese Einstellbarkeit ist besonders für Gamer von Vorteil, die lange Stunden vor dem Bildschirm verbringen und dabei einen komfortablen und ergonomischen Blickwinkel benötigen.

Bedenkt nur, dass der Monitor mit eurem Monitor eventuell nicht ganz leicht ist. Somit solltet ihr, falls nötig jemanden dazuholen, um die Montage reibungslos zu erledigen. Auch solltet ihr bedenken, dass nicht jede Oberfläche für so ein Gewicht geeignet ist. Ein günstigerer IKEA Tisch wird nämlich schon seine Macken mitnehmen, wenn soviel Gewicht an eine Stelle drückt. Wer jedoch ein Schreibtisch mit einem Loch in der Platte hat, kann den Hexcal Monitor Arm problemlos mit dem beigelegten Teil anbringen.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Monitorarm dabei nicht unsere Wand berührt. Das ist zwar bei unserem IKEA Monitorarm nicht der Fall, jedoch ist dieser nicht wirklich belastbar. Im Vergleich haben wir nämlich noch einen Amazon Basic Monitorarm, der zwar deutlich stabiler und flexibler ist, aber sehr weit nach hinten herausragt. Somit geht der Punkt auch hier an Hexcal.

Der Hexcal Monitor Arm ist mit einer Vielzahl von Monitoren kompatibel, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für fast jedes Gaming-Setup macht. Er unterstützt verschiedene VESA-Montagestandards und kann eine breite Palette von Monitorgrößen und -gewichten tragen, ohne an Stabilität zu verlieren. Außerdem bietet der Arm eine zusätzliche Funktion, die uns besonders gefällt. Dabei handelt es sich um den integrierten Kabelkanal, der alles perfekt versteckt. Das trägt zur Ästhetik bei und verhindert ein unordentliches Kabelgewirr, das oft Gaming-Schreibtische plagt. Da ich drei Monitore habe, muss ich gestehen hätte ich am liebsten drei dieser Arme, da meine zu vorigen Monitorarme auch einen entsprechenden Kabelsalat hinterlassen.

Hexcal Monitor Arm – Galerie

Hexcal Monitor Arm – Anderen Armen einen Schritt voraus

Ein zentraler Aspekt des Hexcal Monitor Arms ist seine Ergonomie. Durch die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können Benutzer den Monitorarm so einstellen, dass er genau ihren Bedürfnissen entspricht. Dies reduziert die Belastung der Augen, des Nackens und der Schultern, was besonders wichtig für Gamer oder im Homeoffice ist. Die Möglichkeit den Monitorarm mühelos zu justieren, ermöglicht es den Benutzern, schnell zwischen verschiedenen Sichtwinkeln zu wechseln, sei es für Gaming oder bei der Arbeit.

Insgesamt fügt sich dieser Monitorarm nahtlos in jedes Gaming-Setup ein. Die Integration in bestehende Setups ist einfach, und der Arm trägt dazu bei, den verfügbaren Raum effizienter zu nutzen, indem er den Monitor über dem Schreibtisch schweben lässt. Dies schafft nicht nur mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern schafft es auch alles organisierter auszusehen.

In Bezug auf das Preisleistungsverhältnis positioniert sich der Hexcal Monitor Arm als eine Investition in die Qualität des Gaming-Erlebnisses. Sein Preis spiegelt die hochwertige Bauqualität, die ergonomischen Vorteile und die verbesserte Ästhetik wider. Für Gamer, die ihren Komfort und ihre Gesundheit ernst nehmen, stellt der Hexcal Monitor Arm eine lohnenswerte Langzeitinvestition dar, die das Potenzial hat, die tägliche Nutzung von Computern und Spielkonsolen wesentlich zu verbessern.

Hexcal Monitor Arm – Unboxing