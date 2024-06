be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM (Hardware) Test

Die be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM ist eine leistungsstarke All-in-One-Wasserkühlung, die speziell für anspruchsvolle Gaming-Systeme entwickelt wurde. Mit ihrem 360mm-Radiator, den drei leistungsstarken Light Wings PWM high-speed Lüftern und der verbesserten Pumpe verspricht die Pure Loop 2 FX 360MM eine hervorragende Kühlleistung selbst für übertaktete High-End-CPUs. In diesem Review werden wir uns die Kühlung genauer anschauen und testen, wie sie sich in der Praxis schlägt.

be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM – Schickes Design für jedes Setup

Die Pure Loop 2 FX 360MM präsentiert sich in einem hochwertigen und edlen Design. Der Kühlblock ist mit einem auffälligen ARGB-Beleuchtungsring versehen, der individuell angepasst werden kann und so für ein stimmiges Gesamtbild im PC-Gehäuse sorgt. Die Verarbeitung der Kühlung ist auf einem sehr hohen Niveau. Die Schläuche sind mit einem robusten Textilsleeve ummantelt und die Anschlüsse wirken hochwertig und langlebig.

Der 360mm-Radiator ist kompakt und passt problemlos in die meisten Midi- und Big-Tower Gehäuse. Die drei mitgelieferten Light Wings PWM high-speed Lüfter sind nicht nur leistungsstark, sondern dank der ARGB-Beleuchtung auch ein echter Hingucker.

Die Installation der Pure Loop 2 FX 360MM gestaltet sich dank des gut sortierten Zubehörs und der übersichtlichen Anleitung sehr einfach. Alle gängigen Intel- und AMD-Sockel werden unterstützt, darunter auch die aktuellen LGA1700 und AM5 Plattformen. Somit war die Installation auf dem Ryzen 7 7800X3D ein Kinderspiel, auch wenn es unsere erste AiO war.

Die Montage des Radiators und der Lüfter ging schnell von der Hand und auch die Verkabelung ist dank unseres geräumigen be quiet! Shadowbase 800 FX sehr übersichtlich. Erfreulich ist auch, dass be quiet! an einen Nachfüllport gedacht hat. Über diesen lässt sich die Kühlflüssigkeit bei Bedarf schnell und unkompliziert nachfüllen, was die Langlebigkeit der Kühlung erhöht. Im Lieferumfang befindet sich sogar eine Flasche Kühlflüssigkeit, sodass einem langen und sorgenfreien Betrieb nichts im Wege steht.

Zwar hatten wir uns im ersten Moment Sorgen gemacht, wie und wo das Ganze in 1 bis 2 Jahren umgesetzt werden soll, aber be quiet! hat bereits ein Video hochgeladen, bei dem im Detail der Nachfüllprozess gezeigt wird.

be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM – Galerie

be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM – AiO mit be quiet! Qualität

Im Praxistest zeigt die be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM, was in ihm steckt. Dank des großen 360mm-Radiators und der leistungsstarken Lüfter werden selbst übertaktete High-End-CPUs zuverlässig gekühlt. Bei uns war es in dem Fall der AMD Ryzen 7 7800X3D.

Unsere Spezifikationen sehen entsprechend so aus:

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D

Mainboard: ASRock B650E Steel Legend WiFi

GPU: NVIDIA RTX 4070S Founders Edition

RAM: G.Skill 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)

PSU: be quiet! Dark Power 13 850W

AiO: be quiet! PURE LOOP 2 FX (360MM)

Case: be quiet! Shadowbase 800FX

Trotz der hohen Kühlleistung arbeitet die Pure Loop 2 FX 360MM angenehm leise. Die Light Wings Lüfter erzeugen selbst bei hohen Drehzahlen nur ein minimales Betriebsgeräusch. Auch die Pumpe ist dank der Entkopplung und der PWM-Steuerung kaum wahrnehmbar. Selbst bei geringer Drehzahl ist der Luftdurchsatz noch hoch genug für eine effektive Kühlung, was Silent-Enthusiasten freuen dürfte.

Im direkten Vergleich fällt uns da nur der Liquid Freezer III 360 A-RGB ein, der durch seine Preisleistung wirklich glänzen kann. Aber bei 89 € ist das auch schwierig zu überbieten. Dennoch hat der Pure Loop 2 FX einen signifikanten Vorteil, welcher seine Lautstärke ist. Sei es bei wenig Last oder volle Leistung beim Zocken. Wir haben diese AiO wirklich nie bemerkt, da diese nicht großartig lauter als 35 dB in unseren Tests war. Selbst unsere letzte HDD, die es noch in diesen PC geschafft hat, ist um Längen lauter, als der komplette restliche Inhalt.

Entsprechend ist die Frage, was für euch am angenehmsten ist. Der Pure Loop 2 FX, bietet in unserem gezeigten Setup genau die Leistung, die es braucht, damit das System optimal bei allen möglichen Szenarien läuft. Dabei ist diese AiO wunderbar leise. Nur der Liquid Freezer zieht dem ganzen noch einen Strich durch die Rechnung, ist aber auch entsprechend lauter.

be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM – Produktpräsentation

be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM – FAQ