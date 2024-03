WWE 2K24 (PS5) Test

In WWE 2K24 tauchen Spieler in die Atmosphäre der legendären Wrestling-Show ein. Das Spiel feiert das 40-jährige Jubiläum von Wrestlemania. Die Anwesenheit von Hollywood-Größen wie Dwayne Johnson und anderen Wrestling-Größen wie Roman Reigns und Seth Rollins verspricht ein episches Erlebnis. In dieser Review werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Aspekte des Spiels, von Grafik über Gameplay bis hin zu den Neuerungen, die es auf den Ringboden bringt.

WWE 2K24 –Das umfangreiche Roster

WWE 2K24 beeindruckt mit einem umfangreichen Roster von über 200 Superstars aus RAW, SmackDown und NXT. Viele bekannte Gesichter, darunter Roman Reigns und Randy Orton und andere stehen neben aufstrebenden Talenten wie Bianca Belair und Rhea Ripley im Rampenlicht. Auch verstorbene Legenden wie Bray Wyatt und Uncle Howdy sind in WWE 2K24 vertreten.

Einige prominente Namen fehlen jedoch aufgrund von Entlassungen oder Skandalen. WWE 2K24 bietet eine ausgewogene Mischung aus aktuellen Stars und Legenden wie The Undertaker und Hulk Hogan. Kommentiert werden die Kämpfe von Corey Graves, Byron Saxton und Michael Cole, deren Kommentare das Spielgeschehen eine besondere Note geben.

WWE 2K24 – Die Technik von WWE2K24 unter der Lupe

Die Technik von WWE2K wird seit Jahren von den Fans kritisiert, da sie stagniert. Mit dem diesjährigen Ableger, der noch für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheint, solltet ihr keine technische Revolution erwarten. Die Haardarstellung ist nach wie vor eine Schwachstelle. Im Vergleich zum Vorjahr wurde sie jedoch deutlich verbessert. Im Test ist uns aufgefallen, dass einige Charaktere realistischer aussehen als andere, was zu einer Uneinheitlichkeit führt. Trotzdem gibt es einige positive Aspekte, wie die verbesserte Mimik der Protagonisten und flüssigere Übergänge zwischen Kontern und Angriffen.

Die Atmosphäre in den Arenen von WWE 2K24 ist solide, jedoch fehlen lizenzierte Stadien, um die Authentizität zu maximieren. Die Zuschauer reagieren zwar dynamisch, aber noch nicht ganz überzeugend auf das Geschehen. Die Beleuchtung und die Pyrotechnik bei Einzügen verstärken dennoch das Gefühl, direkt an einem WWE-Event teilzunehmen. Die Entwickler haben versucht, das Beste aus der Technik herauszuholen, aber es scheint, als ob vorerst das Maximum erreicht wurde.

WWE 2K24 – Vertrautes Gameplay mit Verbesserungen

Wie bereits erwähnt bietet das neueste Kapitel in der WWE-Videospielreihe ein vertrautes Spielerlebnis, das jedoch durch eine Vielzahl von Verbesserungen aufgewertet wurde. Fans der Serie werden sich sofort zu Hause fühlen, da die grundlegende Spielbarkeit des Spiels nur wenig angepasst wurde.

Eine der bemerkenswertesten Verbesserungen betrifft die Übergänge zwischen den Aktionen im Spiel. Diese wurden optimiert, wodurch die Matches insgesamt flüssiger und dynamischer wirken. Eine der herausragenden Neuerungen in WWE 2K24 sind die sogenannten „Payback“-Aktionen, mit denen Spieler sich im Kampf Vorteile verschaffen können. Von klassischen Moves bis hin zu neuen Möglichkeiten wie dem Schleudern von Feuerbällen ist die Bandbreite an taktischen Optionen in WWE 2K24 beeindruckend.

Das Spiel führt auch vier neue Match-Arten ein, darunter Ambulance-Kämpfe und Casket-Matches, die uns durch ihre Interaktionsmöglichkeiten und Experimentierfreude überzeugen konnten. Besonders im Mehrspielermodus erweisen sich die Special-Referee-Matches als Highlight. Hier können wir die Rolle des Ringrichters übernehmen und das Geschehen aktiv beeinflussen. Die Tag-Team-Matches wurden ebenfalls überarbeitet, um Solo-Spielern ein verbessertes Spielerlebnis zu bieten. Durch die Steuerung des KI-Partners über Kurzbefehle wird das Teamwork effektiver und die Kämpfe wirken runder und berechenbarer.

Trotz dieser Verbesserungen ist WWE 2K24 nicht frei von Mängeln. Gelegentlich können träge und unpräzise Abläufe, wie zum Beispiel beim Aufheben von Gegenständen, den Spielfluss beeinträchtigen.

WWE 2K24 – Bewährte Modus-Vielfalt

Der herausragende Modus in WWE 2K24 ist zweifellos der Showcase-Modus, der uns durch 21 legendäre Wrestlemania-Matches führt. Hier verschmelzen Videosequenzen geschickt mit der Spielgrafik und erzeugen eine packende Atmosphäre. Im Vergleich zum Vorjahr wurde spürbar am Schwierigkeitsgrad gearbeitet. Die Aufgaben innerhalb der Matches sind nun besser ausbalanciert, obwohl einige Gameplay-Passagen aus unserer Sicht etwas kurz geraten sind. Aus unserer Sicht bleibt der Showcase-Modus ein solider Einstieg in WWE 2K24 und bietet durch das das Freischalten zahlreicher Legenden einen Motivationsfaktor.

Story-Liebhaber können sich in zwei MyRise-Kampagnen austoben, in denen sie sich als neuer Undisputed Universal Champion behaupten müssen, nachdem Roman Reigns den Titel niedergelegt hat. In diesen Geschichten treffen wir auf bekannte Gesichter wie The Miz als SmackDown-General-Manager und erleben vielerlei humorvolle Szenen, die bei uns in der Redaktion für ein großes Gelächter gesorgt haben.

Der MyGM-Modus wurde ebenfalls weiter verbessert und bietet nun noch mehr Möglichkeiten für Wrestling-Enthusiasten. Neue General Manager, frische Machtkarten und erweiterte Optionen zur Kartengestaltung sorgen für ein authentisches Managererlebnis. Zusätzlich zum MyGM-Modus gibt es den Sandbox-Modus MyUniverse und den Sammelkarten-Modus MyFaction, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen und Belohnungen bieten. Spieler können ihre eigene Wrestling-Card aufbauen und sowohl offline als auch online Aufgaben bewältigen.

Insgesamt bietet WWE 2K24 eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten, darunter die Erstellung von Banden und Schiedsrichtern sowie die Integration in das Spielgeschehen. Durch die Community-Kreationen und die Download-Funktion sind wir sehr zuversichtlich, dass es in WWE 2K24 kontinuierlich neue Wrestler, Movesets und neue Inhalte geben wird.