Kirby Air Riders (Switch 2) Test

Kirby Air Riders kehrte vor Kurzem auf die Nintendo Switch 2 zurück, als moderne Fortsetzung des kultigen GameCube-Racers Kirby Air Ride aus dem Jahr 2003 und mit Masahiro Sakurai erstmals wieder an der Spitze des Projekts seit Jahrzehnten. Statt klassischer Mario Kart-Rennen setzt Air Riders auf eine Mischung aus rasanten Vehikel-Action-Rennen, chaotischen Power-Ups, vielseitigen Modi und einem unverwechselbaren Kirby-Charme, der Nostalgiker wie neue Fans gleichermaßen ansprechen soll. Wie wir das Spiel finden, erfahrt ihr hier.

Kirby Air Riders – Moderner Racer mal anders

Bereits in den ersten Spielminuten merkt man, dass Kirby Air Riders bewusst einen eigenen Weg jenseits von gewöhnlichen Rennspielen beschreitet. Zwar lassen sich Strecken wie in klassischen Kart-Racern fahren, doch der Fokus liegt stärker auf Flow, Aggression und Action statt auf bloßem Platzieren. Du steuerst Luftfahrzeuge („Machines“), die automatisch vorwärtsrollen. Deine Aufgabe ist es weniger, Gas zu geben, sondern präzise zu lenken, Boosts zu timen, Gegner anzugreifen und Specials clever einzusetzen.

Die Steuerung wirkt auf den ersten Blick zwar leicht mit Richtung halten, Drift einleiten, Boost aktivieren. Doch in der Praxis entfaltet sie eine erstaunliche Tiefe. Je nach Streckenabschnitt, Geschwindigkeitsniveau und Gegnerposition musst du oft blitzschnell reagieren. Perfekte Landungen, Boost-Ketten und Wirbelangriffe auf Gegner sind nicht nur optisch spektakulär, sie sind taktisch essenziell. Das macht die Rennen oft hektisch, aber extrem lebendig und unterscheidet Air Riders klar von Mario Kart oder klassischen Fun-Racern.

Ein Highlight des Spiels ist die enorme Vielfalt an Spielmodi. Die klassische Air Ride-Rennen mit 18 Rennstrecken, darunter neun komplett neue und neun aus dem Originaltitel. Diese bieten allein zahlreiche Stunden Action. Parallel dazu gibt es Top Ride, City Trial, Road Trip und Lessons, die jeweils eigene Regeln, Ziele und Dynamiken bieten. So kombiniert City Trial Offene-Arena-Exploration mit Item-Sammeln und kurzen Minispielen, bevor es in die abschließenden Wettbewerbe geht. Road Trip fungiert als Story- bzw. Kampagnenmodus mit Progression, Belohnungen und vielen unlockbaren Maschinen und Charakteren.

Kirby Air Riders – Galerie

Kirby Air Riders – Wie gemacht für die neue Generation

Mit insgesamt 28 spielbaren Fahrzeugen und einer bunten Besetzung aus Kirby-Charakteren bekommst du viel Auswahlfreiheit. Jede Maschine bringt unterschiedliche Handling-Statistiken mit, wodurch sich Fahrsessions strategisch anfühlen. Auf manchen Strecken zählen pure Geschwindigkeit, auf anderen präzise Kontrolle oder geschicktes Timing von Spezialangriffen.

Technisch überzeugt Kirby Air Riders auf der Switch 2 durch stabile 60 FPS, lebendige, bunte Grafik und eine überraschend klare Performance. Selbst bei vielen Effekten, Spielern und Effekten auf dem Bildschirm bleibt das Spiel flüssig. Im Handheld- und Docked-Modus macht es gleichermaßen eine gute Figur, auch wenn die Effektdichte und Details nicht ganz an Genre-Giganten heranreichen. Die Präsentation ist insgesamt gelungen. Es erwarten euch flüssige Animationen, ein bombastischer Soundtrack und charmante Sprecher, die zur fröhlichen, aber intensiven Stimmung beitragen.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Mehrspieler-Teil. Lokale Matches mit bis zu acht Spielern und Online-Rennen mit bis zu 16 Teilnehmern bringen zusätzliche Tiefe und Wiederspielwert. Gerade im City Trial oder Air Ride-Modus sorgen spontane Events und wechselnde Rennbedingungen dafür, dass sich kein Rennen gleich anfühlt.

Die Übernahme der Steuerung verlangt etwas Eingewöhnung. Obwohl der Basiskonzept-Input simpel wirkt, entscheidet dein Timing über Sieg oder Niederlage. Anfänger können zu Beginn Schwierigkeiten haben, während Profis durch Boost-Kombos oder perfekte Drift-Manöver glänzen. Gleiches gilt für den Umfang der Modi: Einige sind sofort zugänglich, andere entfalten ihre Tiefe erst nach vielen Matches – was den Titel für Langzeitspieler spannend macht, aber für Gelegenheitsnutzer eventuell etwas überwältigend sein kann.

Kirby Air Riders – Trailer

Kirby Air Riders – Häufig gestellte Frage (FAQ)